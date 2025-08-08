Pánové, přijede Baník (drobná příhoda z fotbalového života)
Jelikož týmem prošel pořádný průvan: nový majitel, nový sportovní ředitel, nový trenér, dvanáct nových hráčů, zašel jsem to na Julisku zkontrolovat.
***
Nejprve nás všechny, čekající u pokladen na lístky a to z obou táborů, pobavil jeden fanoušek Baníku.
A už sedím vysoko na hlavní tribuně. Je tak strmá, až člověka jímá závrať. Ale ten výhled! Od funkcionalistických domů na Babě, přes zoologickou zahradu až po svatovítskou katedrálu. Na kterém jiném stadionu to máte? Takže když nebaví fotbal, můžete se kochat pohledem.
Vedle mě sedí pán z Drážďan. Byl tu před mnoha lety. Je to také pamětník, tak můžeme trochu zavzpomínat. Na slavné, zašlé časy. Třeba na semifinále Ligy mistrů (tehdy PMEZ), kdy Dukla nastoupila proti pozdějšímu vítězi celé soutěže, Celticu Glasgow. Ostatně od té doby jsem jejím fanouškem.
Zápas začíná, počasí je pěkné. V první půli lepší Dukla, v druhé Baník. Ke konci začíná pršet. Dělba bodů po výsledku 1:1 je nakonec asi spravedlivá. Nejlepší hráč utkání byl bezesporu náš Samuel Isife. Však mu také ve Sportu dali osmičku.
A teď rychle domů kolem sochy Josefa Masopusta. Nevzal jsem si deštník (hlavou mi prolétnou Creedence: „ ...think it’s gonna rain“). Vezmu to přes Kaufland. Nakoupit se musí každý den.
***
Miroslav Pavlíček
Když městem pochodují HJ
„Hitlerjugend“ (Hitlerova mládež) byla mládežnická polovojenská organizace NSDAP. V jejím rámci existovala též frakce pro mladší chlapce, zvaná „Deutsches Jungvolk“.
Miroslav Pavlíček
Jak (ne)vyletět ze školy
Vyletět se dá od každé zkoušky. Třeba i z „Marxáku“ nebo jiného babiččina povídání. To ale neznamená konec studia. Od toho jsou jiné předměty. U nás, v prváku, například matematika. I když, někdy se dějí podivné věci.
Miroslav Pavlíček
Láska po telefonu
Jeden kolega bloger tu popisuje zážitky ze svých rendez-vous, tak jsem si řekl, že bych také mohl přispět svou troškou do mlýna.
Miroslav Pavlíček
To je počas!
Správně vidí jenom srdce, jak věděl například Antoine de Saint – Exupéry. A to zásadní je uvnitř....
Miroslav Pavlíček
Hlavička
„...vzdala se prsou, vaječníků i dětí.“ Jasně, každý si může se svým tělem dělat, co chce a mně do toho vůbec nic není. Ale vždy, když čtu takovou zprávičku, vzpomenu si na jednu Mílovu hlavičku.
|Další články autora
