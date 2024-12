Nový rok „za komunistů“

Přiznám se, že jsem Silvestr, ani Nový rok neměl nikdy moc rád. Nejprve takové nucené veselí a pak zase poněkud strojeně slavnostní vážnost

Nemaje sedm let televizi, nevím, jak dnes vypadá novoroční program. Leč v době nedávné nestálo za to přístroj zapnout. Alespoň mně tedy ne. To jak se říká „za komunistů“ tomu bylo jinak. Na Nový rok totiž dávali moji milovanou „Prodanou nevěstu“. Krásný to zvyk, stejně jako Sukova Serenáda pro smyčce na štědrý den.

***

První inscenace, kterou pamatuji, byla z roku 1971. Já mám za to, že šlo o mírně upravenou verzi, která měla na prknech Národního divadla premiéru v roce 1967. Mladičká Gabriela Beňačková coby Mařenka, Jeník Ivo Žídka a Kecal Eduarda Hakena byli skvělí. Mě ovšem nadchl hlavně Alfréd Hampel v roli Vaška. Pěvecky dokonalý, herecky nedostižný.



Navíc byl tam „od nás“. Narodil se v Kocléřově a maturoval – stejně jako já – na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. I když mi v době jeho maturity byl teprve rok, byli jsme tedy vlastně spolužáci. Totiž jako Jára Cimrman a Ladislav Stroupežnický. Pan ředitel gymnázia nám po prvním vysílání oné inscenace vyprávěl, že ho učil (němčinu nebo francouzštinu – to byly jeho předměty) a říkal mu Alfons. To je celý pan ředitel – byla s ním vždycky náramná legrace a pro každého měl nějakou přezdívku. Už jsem o něm jistě tak dvakrát na blogu psal. Dodnes smekám před tím, jak provedl naši školu obdobím tzv. normalizace – prakticky jsme o ní nevěděli. Ono je totiž všechno vždy a všude o lidech. Ale to jsme trochu odbočili.

Alfréd Hampel vystudoval na AMU hru na varhany, však na ně také hrál v našem královedvorském kostele. Zpěvu se učil soukromě u Miloše Linky. A zase: Mistr Linka bydlel na Vinohradech ve stejném domě, jako moje teta, ke které jsme jezdili. Pamatuji si, jak vždy obskakoval takový stařičký automobil, předválečné provenience. Tu něco očistil kapesníčkem nebo rukávem kabátu, tamhle odfoukl spadlý březový lístek, zahnal hrdličku ze střechy vozu – prostě úplné pantomimické představení. Vždycky jsme se na něj s tatínkem dívali z okna a smáli jsme se tomu.

Zmíněná inscenace se hrála pravidelně na Nový rok po dobu deseti let, kdy ji vystřídala inscenace poněkud výpravnější, v níž exceloval - podle mě - nejlepší světový tenorista té doby, totiž Peter Dvorský (promiň Luciano), jakožto fešácký Jeník. I další role byly obsazeny imponujícím způsobem: Gabriela Beňačková opět jako Mařenka, brněnský basista Richard Novák coby Kecal a Vaška si střihnul Miroslav Kopp. Inu, je to jiný Vašek než ten Alfréda Hampela, ale což. Ostatně Alfons se tak úplně neztratil, jen se přesunul do menší role principála komediantů a byl tam opět nezapomenutelný.

***

Tu první inscenaci jsem, bohužel, nikde nenalezl. Tu druhou ale mám na DVD, tak si ji ve středu nejspíš pustím.

Ale teď přeji – spolu s Bedřichem Smetanou – všem případným čtenářům tohoto blogu zdraví a klid do roku...

***

Pozn.: Původní obrázky od autora textu.