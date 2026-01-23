Není klempíř jako klempíř
Stojím na terase našeho nového domu a dívám se za odjíždějícím stěhovacím vozem s espézetkou, začínající důvěrným TU. Bože můj, Dvůr.... Labe, Zvičina, Tešnovská přehrada, Podharť, Hrubá luka... To všechno odjíždí s ním. Místa blízká mému srdci.
„Je ti smutno?“ zeptá se brácha.
Je mi smutno, ale řeknu, že není.
Sejdeme z terasy na malý dvorek. Na lavičce, kterou jsme tam před chvílí postavili, sedí tlustý chlapík, zvíci Alberta Kolka. Že nevíte, kdo je Albert Kolek? Tak to máte štěstí, to buďte rádi. Říkávali jsme: „Hodně čtyrek, málo holek, zajistí vám Albert Kolek.“
„Ty vokapy stojí za starou belu. Je to shnilý,“ řekne ten tlustý pán a pokračuje:
„Když mi dáte zálohu dvě stě korun, dám to do richtiku. Už jsem to říkal starý Králový, ale ona je blbá.“
Od paní Králové jsme dům koupili.
Kde ten se tady vzal? napadne mě. Hm, nechali jsme otevřená vrátka.
„Já jsem tady jedinej klempíř,“ dodá ještě.
„To jako na Kladně?“
„Tady. Ve Švermově,“ upřesní.
„Kolik jste za to dali?“ zeptá se po chvíli.
„Kolik byste řekl?“ předejdu otázkou bráchu.
Rozhlíží se po domě. Je to velký, patrový dům, dvě terasy, garáž a dvorek na kterém právě jsme.
„Deset tisíc?“ zeptá se.
Aha, asi místní blázen, napadne mě. Ale brácha kupodivu přinese dvě stovky a kus papíru, na který začne psát: „Záloha 200 korun pro pana...“
„Beznovský. Beznovský Zděnek,“ řekne tlustý pán.
Radostně strčí peníze do kapsy a odebere se naproti do hospody.
„Tak jsi právě přišel o dvě stovky,“ směju se.
„Uvidíme,“ řekne brácha.
***
Asi za čtrnáct dní, v sobotu, se ozve zvonek.
Dole stojí pan Beznovský Zdeněk. Táhne kárku, naloženou nějakými trubkami.
„Tak jsem tady,“ řekne, jako bychom to nevěděli a vyžádá si žebřík.
„Začneme svodem z terasy,“ upřesní svůj záměr a pokyne malému klukovi, který dosud stál opodál, aby šel k němu. Kluk je zjevně jeho pomocník a pan Beznovský si od něho nechá říkat „Mistře“.
Přiznám se, že se nechci dívat, jak ze žebříku spadne, tak radši zajdu dovnitř a jen poslouchám šramoty a hekání, které pronikají zdí a okny.
Asi za hodinu náhle vše ztichne, tak vyjdu ven.
Mistr Beznovský se drbe na hlavě a kouká na svod, který je u země asi dva metry od zdi. Zjevně použil špatné koleno.
„To se nějak nepovedlo, že?“ zeptám se poněkud ironicky.
„To se poddá,“ ujistí mě pan, pardon, Mistr Beznovský.
Podívá se nahoru, na terasu a zavolá:
„Mladá paní, nalejte tam kýbl vody!“
Mladá paní kýbl naleje a pan Beznovský je v mžiku promočený, jako by se osprchoval .
Přiznám se, že jsem si donedávna myslel, že obráceně spojit trubky okapního svodu dokáže jen pan Beznovský Zdeněk . Nu, mýlil jsem se. Ale o tom třeba někdy jindy.
***
Příští týden přivede brácha klempíře z Gáblovky (rozuměj z Kablovky). Jsou to tři mladí kluci, Moraváci, a když se dostatečně nasmějí nad „nedokončenou“ pana Beznosvského, dají celý systém rychle do pořádku. A také nám odhalí pravou identitu pana Beznovského. Samozřejmě, není to žádný klempíř, ale pracuje ve firmě jako noční hlídač. Tedy pracoval, protože s ním byl rozvázán pracovní poměr. Během jeho služeb se totiž ve fabrice ztrácel materiál. Také nějaké okapové trubky.
***
Pozn.: kresby autor
***
Miroslav Pavlíček
Nechte zpívat Fialu
Ale řeknu vám, že ty volby se vám tedy opět nepovedly. No to vůbec. Možná by bylo na čase se z toho poučit.
Miroslav Pavlíček
Bezpečnost v první řadě (A to ještě štěstí, že to tak dopadlo)
Němec Wernher von Braun řekl: „Věřte, my Američané nejsme lehkomyslní. Pro nás stále platí ,safety first’. Také při závodu o Měsíc.“ A to je jistě pravda. Tak to má být.
Miroslav Pavlíček
Chcimír (nebo co?)
Vždycky jsem měl odpor k zabíjení živých bytostí. Vždyť s každou odcházející bytostí odchází celý svět. Když to bylo jen trochu možné, dal jsem to najevo.
Miroslav Pavlíček
Drobná příhoda s pornografickým časopisem
Bylo sice už po změně politických poměrů, které někdy žertem říkáme revoluce, ale pornografické časopisy ještě nebyly běžnou záležitostí, jako dnes. Zahraniční dobro přicházelo pozvolna.
Miroslav Pavlíček
Školení řidičů, aneb husarský kousek pana Horyny
Chcete jezdit (nejen) firemním autem na služební cesty? Pak musíte absolvovat školení řidičů, které z vás udělá „řidiče referenta“ a můžete vyrazit. Tak snadné to je. Školení je samozřejmě nutné občas opakovat.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Parkování na trávě a v blátě skončí. Havlíčkův Brod sídliště opraví
Město Havlíčkův Brod připravuje rozsáhlou revitalizaci sídliště Pražská. Upravit chce prostor mezi...
Soud odročil případ zubaře, který údajně způsobil pacientovi doživotní následky
Výpovědí znalce v oboru protetická stomatologie dnes u Okresního soudu v Ostravě pokračovalo...
Knihovna v České Kamenici je přestěhovaná, čtenáři jsou z širšího okolí
Knihovna v České Kamenici na Děčínsku je přestěhovaná do zrekonstruovaných prostor v domě kultury....
Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na...
Pronájem kanceláří 40 m2, Praha 4 - Braník, Zelený Pruh
Zelený pruh, Praha 4 - Braník
9 600 Kč/měsíc
- Počet článků 344
- Celková karma 15,84
- Průměrná čtenost 496x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Ticho
- Bohuslav Martinů
- Leoš Janáček
Oblíbené knihy
- Lam Kam Chuen: The Way of Energy
- Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
- Nouvelle Gramaire de Français