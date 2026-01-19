Nechte zpívat Fialu
„Nechte zpívat Mišíka“. Ten nápis byl ve své době docela častý. Já si pamatuji na jeden, který vydržel až do konce dní. Byl na zdi stadionu Bohemians. Chodil jsem tehdy do posilovny TJ Vršovice 1870, což je hned vedle. Režim byl už slabý, tak už ani neměl sílu na jeho odstranění.
Já jsem pana Mišíka vlastně neznal. V době, kdy byl na vrcholu, jsem byl sice pravověrný rocker, ale domácí scénou jsem hluboce pohrdal. Mladická nerozvážnost. Výjimku měla pouze slovenská kapela „Collegium musicum“, kterou jsem považoval za československé „Nice“ nebo spíš „Emerson, Lake ad Palmer“. A pak ještě „Jazz Q“ Martina Kratochvíla s anglickou zpěvačkou Joan Duggan. Jeden rozčílený pán o nich tehdy neúnavně psal do novin a časopisů, počínaje Mladou frontou, přes Mladý svět až po Melodii, že jim říká hanlivě bigbíťáci a do rodiny jazzu je vůbec nezahrnuje. Dnes by byl určitě blogerem na iDnes, na to vemte jed.
Ale řeknu vám, že ty volby se vám nepovedly. Každý druhý blog o panu Turkovi, Okamurovi nebo Babišovi. Tedy proti nim. Na internetu to samé. Ještěže nemám televizi. A pan prezident má také problémy. Tak by bylo dobré pozměnit ten nápis na zdi: „Nechte zpívat (‚vládnout‘) Fialu“. A je to. Bude to jako v té písničce „Hrajeme dál, my kamarádi, hrajem dál“. A příště si tu volební taškařici můžete odpustit. Ono je to tak, jak říkal pan profesor Rejl na gymplu: „Demokracie, to je jen takový nejapný žertík Athénské republiky.“ Ale to už jsem tu, myslím, psal.
Hlavně, situace se uklidní a můžeme se věnovat zajímavějším a závažnějším tématům. Třeba kdo letos sestoupí z první fotbalové ligy. To je drámo, panečku. V té relegation zone (jak říkáme my odborníci, abychom ukázali, že jsme světoví) je pěkně našlapáno. Kdo nakonec dostane tu pověstnou černou známku? Můj tip je – Bohemka. Sune se dolů celou sezonu a něco v tom klubu prostě není v pořádku.
No, ono v nepořádku je to nejen v tom klubu...
