Malé rudé knížky
Zdeněk se tuhle chlubil, že jeho tatínek byl na vojně desátník a že skočí dva metry do výšky. Tak jsem mu řekl, že můj tatínek byl na vojně nadporučík a do výšky že skočí dva metry také.
Že byl tatínek na vojně nadporučík, vím jistě. Když byl před časem na nějakém cvičení, tak přijel na návštěvu v uniformě a na chodbě ho potkal pan Kluge, který se postavil do pozoru, zasalutoval a zařval silným hlasem: „Soudruhu nadporučíku, rotný Kluge!!! Dovolte mi s vámi promluvit!“ Pak ještě padaly nějaké další vojenské povely a oba se pak smáli, až jim tekly slzy a maminka a paní Klugová se vyšly podívat, co se děje a shodly se na tom, že ti chlapi jsou jak malí kluci a nemohou se divit, že my, kluci se chováme, jak se chováme, když nám jdou takovým příkladem.
Vyšel se podívat i pan Chalupník. Ten má sedm synů, ale ti jsou už velcí a nejstarší Jirka je právě taky na vojně. Je v Praze u hradní stráže a pan Chalupník nám tuhle ukazoval jeho fotku, jak stojí na letišti, když vítali nějakého potentáta. Jirkovi to tam moc slušelo, ale pan Kluge řekl, že má tu čepici nějak divně nasazenou.
„Však za ni taky dostal kasárníka,“ smál se pan Chalupník. To jako že nesměl na vycházky.
Když jsem si ale tatínka představil, jak běží v obleku, klobouku a v polobotkách, tak jsem o tom, že by skočil do výšky dva metry přeci jen zapochyboval.
Ale Saša řekl, že dva metry do výšky skočí úplně každý dospělý. A Saša to musí vědět, protože jeho tatínek, pan Kluge, je trenér našich fotbalistů.
***
Zdeněk teď bydlí v našem domě přímo proti nám. Sedláčkovi se sem totiž nedávno přestěhovali z toho domu u lesa. To je bezvadné, protože z našeho domu teď chodíme do jedné třídy hned tři, totiž já, Saša a Zdeněk. Pan Chalupník, který většinou sedí na schodech u vchodu do domu a kouří Partyzánky, říká, že vždycky tipuje, odkud se ozve nejdřív nářek, jestli od nás od Klugů nebo od Sedláčků. To jako když děláme nějaké lumpárny a přijdeme pozdě domů.
***
Tuhle mi dal Zdeněk něco perfektního. Dvě takové malé červené knížečky, plné maličkých známek. Je na nich napsán ROH a jsou fakt přesný. Protože jsem se bál, aby si je Zdeněk nevzal zpátky, tak jsem mu dal nějaká tiskátka a takovou malou tlustou knížečku na zapínání, které tatínek říká slovník liliput.
Přece jen jsem to nevydržel a ukázal jsem ty knížečky mamince.
A pak už to šlo rychle. Maminka zazvonila u Sedláčků a já jsem slyšel, jak mluví s panem Sedláčkem a trochu jsem přes dveře rozuměl: „..........vždyť tohle manželka ještě potřebuje...no teda.....já mu zmaluju zadek, rošťákovi....“
Tak dnes pan Chalupník uslyší nářek jen od Sedláčků.
Ovšem až tatínek nenajde slovník liliput...
***
Pozn.: Kresby autor
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