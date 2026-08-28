Lavička (vlastně lavičky)
Lavičky mám rád od dětství.
Hezky to napsal můj básník z nejmilejších, Jarosław Iwaszkiewicz:
„Setkání kdesi v parku, na dvou koncích lavičky.
A věrná, trochu hořká pěstounka – Samota.“
(Báseň Maj ze sbírky Oktostychy)
Lavička na Krupkově náměstí
Chodím sem každý den s pejskem. On už dál nedojde. Vyloženě sem chce: zastaví se na protějším chodníku a táhne mě přes ulici.
Lavička pod starým javorem. Naproti je kostel sv. Gotharda. Takový milý, skoro vesnický kostel.
Nedávno jsem našel starou fotografii, na které sestupuje po schodech z tohoto kostela můj tatínek. Je to ten nejmladší, nahoře. Skoro celý aktivní život má teprve před sebou. Ještě nepotkal mou maminku a já ještě dlouho nejsem na světě.
Vlevo je budova obchodní akademie, kde maturoval náš nejmladší.
„Zbudováno L.P. 1905“, hlásá nápis nad vchodem. Je tedy starší, než náš dům.
Max si lehne před lavičku a směje se. Dnes je už ve vzduchu cítit podzim. Pod budovou školy už je Stromovka.
Znáte-li film „Jára Cimrman ležící, spící“, tak vězte, že byste z „naší“ lavičky mohli vidět, jak kočí František Husák veze v kočáře falešného Ferdinanda d’Este, totiž Nývlta, tedy Petra Čepka. (asi 30 minuta filmu)
Lavička v Chotkových sadech
Chotkovy sady mám rád. Nejen pro krásný výhled na Vltavu a letohrádek Belvedere. Ale prostě jen tak. Je to tu moc hezké. Ta lavička je u pomníku spisovatele Julia Zeyera.
Hned vedle je Královská zahrada. Tam jsou také krásné lavičky.
***
Jsem teprve krátce v Praze. Jedeme se spolužákem Michalem tramvají právě kolem Chotkových sadů, když někdo naskočí do předního vozu.
„To byl Kasalický, on tu bydlí,“ řekne Michal. Je také Pražák a zná Kasalického už ze střední.
***
Jak je to dlouho? To se ani neptejte. Ale ta tramvaj tu jezdí stále, a Kasalický tady ještě také bydlí.
A Vltava se právě dnes leskne úplně stejně, jako tenkrát.
***
Pozn.: Fotografie a kresby autor
***
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