Král (nebo car)

Čeho? Tak třeba lesa. Nakonec, proč ne? Na nálepky my si prostě potrpíme. A dokonce jim snad i věříme...

Začnu trochu zpovzdaleka. Slovní spojení „král/ car lesa“ mě vždy přivede k Leoši Janáčkovi. Jeho poslední opera se jmenuje „Z mrtvého domu“. Napsal ji na motivy Dostojevského románu. Libreto si pan Janáček napsal sám, což u něj není nic překvapujícího. Jenže tentokrát ho tvořil přímo podle ruského originálu a tak vznikla směs češtiny, ruštiny a lašského nářečí (jak uvádí Jaroslav Vogel). Později byl text „zkultivován“, ale některé rusizmy zůstaly. Třeba „... já k tobě v hosty přišel“ nebo „jsem politický přestupník“. V opeře je scéna, kdy se vězni ujmou zraněného orla, kterému na konci dávají svobodu. „On je car lesů,“ zpívají při tom. Je zajímavé, že právě zde Leoš Janáček trval na (vzhledem ke dvěma po sobě jdoucími „l“) obtížně vyslovitelném „král lesů“. Dnes se ovšem zpívá „car lesů“.
***
Orel, král nebo car lesa. To je krásné. I když orlovi je to jedno.
***

Zvu vás do „svého“ lesa.
Nejprve půjdeme přes pole.

Pořád jsme v polích. Třepotavý let poštolky.

Ještě před námi do lesa zavítal podzim...

U přeraženého stromu je hejno drobných ptáčků. Jsou to čížci.

A sídlí tu král lesa, víte? Jak je možné, že jsme si ho dříve nevšimli? Nebo tu nebyl?

***
Jiného dne.
Je už skoro noc.
Ač listopad, vnímám neslyšný let netopýrů. Je jich pět. Možná víc. Létají nízko, kolem mé hlavy.
Není to úplně příjemný pocit.

Měsíc svítí jako rybí oko, jak jsme říkávali.

Je takové světlo, že vrhám zřetelný, černočerný stín. V polích i v lese.
Průrvou v korunách stromů proniká měsíční světlo až k přeraženému stromu.
V jeho svitu vypadá král lesa přízračně...

Pozn.: Kresby a foto autora textu
Jaroslav Vogel - Leoš Janáček, SHV Praha 1963

Autor: Miroslav Pavlíček | pátek 7.11.2025 12:37 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Miroslav Pavlíček

Je to možné

Z Psychiatrické léčebny v Bohnicích už podruhé uprchl vrah Yarynych a veřejnost se oprávněně ptá, jak je to možné? Ale jo, ono to jde...

24.10.2025 v 12:26 | Karma: 15,64 | Přečteno: 294x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Jedna taková aférka

Lidé aféry milují. Jedna tady doslova zmítá blogovým prostorem už pěkných pár dní. Jedna taková malá, sladká aférka a jak to ego potěší.

17.10.2025 v 10:45 | Karma: 19,87 | Přečteno: 355x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

Ti Francouzové to vzali poněkud na lehkou váhu

Pardon pane, ale neračte být náhodou pan, pardon, soudruh Vasil Bil’ak z vlády? Samozřejmě, že to byl on.

10.10.2025 v 12:39 | Karma: 15,29 | Přečteno: 345x | Diskuse | Společnost

Miroslav Pavlíček

(Ne)volební

Jelikož se nejspíš zase blíží nějaké volby, vybavily se mi dvě drobné příhody, řekněme „volební“. Nebo spíš „nevolební“.

19.9.2025 v 14:36 | Karma: 11,22 | Přečteno: 214x | Diskuse | Ostatní

Miroslav Pavlíček

Klavír a vlak

Všechno je jednou poprvé. A když je to poprvé, obvykle to nejde úplně hladce. A tak to také může být naposledy.

12.9.2025 v 15:20 | Karma: 15,29 | Přečteno: 208x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení
6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)
2. listopadu 2025  14:01

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...

Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)
7. listopadu 2025  13:50

Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a...

Orbán míří do Bílého domu. Pokusí se oživit šance na summit Trumpa a Putina

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...
7. listopadu 2025  13:47

Maďarský premiér Viktor Orbán se chystá na páteční schůzku v Bílém domě s americkým prezidentem...

Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017)
7. listopadu 2025  13:41

Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35...

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...
7. listopadu 2025  13:38

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu...

Miroslav Pavlíček

  • Počet článků 333
  • Celková karma 15,85
  • Průměrná čtenost 500x
Jsem...

 

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

  • Ticho
  • Bohuslav Martinů
  • Leoš Janáček

Oblíbené knihy

  • Lam Kam Chuen: The Way of Energy
  • Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
  • Nouvelle Gramaire de Français

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.