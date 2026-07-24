Když to byla hra
Jsem první metař.
Odpal je dobrý, ale míček se ke mně dostane včas.
Hlavní rozhodčí ukáže do oblohy.
„Sejf!!“ vykřikne sudí u první mety a rozhodí ruce.
Hlavní stále ukazuje vzhůru a zavrtí hlavou.
„Aut!“
„Dobře, Manďáku!“ ozve se pochvalný hlas a potlesk.
To Mirek Vojtíšek, největší kapacita československého soft- a baseballu, ocenil hlavního rozhodčího za to, že trvá na svém rozhodnutí.
Sudí Manďák se zapýří. Pochvala od takové osobnosti potěší.
Zápas je náš a zítra do dalšího kola!
***
„Ty ne!“
Hospoda večer. Na stěně je vymalován začátek partitury skladby „Vzpomínka na Zbiroh“ od Václava Vačkáře a silueta zámku. To se mi líbí.
„Ty ne,“ opakuje hostinský, když si prohlédne můj občanský průkaz. Starý, popletený děda.
„A to jako proč?“ zeptám se.
„Takhle to má vypadat,“ řekne a ukazuje rok narození v průkazu mého spolužáka Jirky.
„Já jsem se narodil o rok dřív, přeci.“
„No právě.“
„Jak no právě? Osmnáct mi bylo vloni v prosinci,“ trvám na svém.
Děda chvíli přemýšlí a pak položí půllitr přede mě.
Popravdě bych si radši dal limonádu nebo čaj. Jenže, jak bych vypadal?
***
„Vy jste študáci, jo?“ zeptá se štamgast vedle mě.
„Jo, jsme tady na tom softballovým turnaji.“ odpovím.
„A odkud ste?... Aha, to je daleko.“
Naproti mně sedí mohutný černoch a směje se.
Je to Orlando. Pamatuji si ho z odpoledního zápasu.
„Von se menuje Orlando,“ řekl totiž kapitán jeho mužstva rozhodčímu.
„Já tady studuju na unverzita sedumnáctýho listopadu. Vís, ty volé?“ řekne Orlando a zvedne půllitr.
Přiťukneme si.
Je to sympaťák. Zítra mu budu fandit.
***
Když vidím spoluhráče a spolužáky, je mi jasné, že zítra to bude krátká záležitost. Sotva se drží na nohou. Tohle nechápu. Mohli zůstat chlastat doma a ne se vláčet až sem.
Franta stojí pod stromem a zvrací.
„Seš debil,“ řeknu mu.
***
„Já mám malej spacák. Vůbec se do něj nemůžu vejít.“ stěžuje si můj spolunocležník ve stanu, Tonda.
„Máš ho složenej, vole. Neměls chlastat.“
***
Softballové turnaje neregistrovaných mužstev ve Zbirohu pořádané ÚV SSM byly pojmem. Uskutečnilo se pět ročníků v letech 1972 – 1976.
Byl jsem tam třikrát. Poprvé jsem hrál za PrivátKlub Choceň, pak za naše gymnázium. Největší dojem na mě udělaly týmy Technika Brno, VŠCHT Praha a samozřejmě Univerzita 17. listopadu, kde hráli Arabové a kluci z Kuby, či Guatemaly.
Potkal jsem tam takové osobnosti jako pan Aleš Hrabě, zakladatel sekce pálkovacích her v ČSTV a asi největší guru tohoto sportu u nás. Jeho legendární větu, kterou použil někde na ÚV ČSTV, jsem uvedl v perexu.
Nebo Miroslav (Mirek) Vojtíšek, který měl za sebou stáž v USA a působil jako hrající trenér v legendárním klubu Black Horses Praha.
Do našeho města přinesl softball Radko Hrma, profesor na místní průmyslovce, který přizval i nás, zájemce z gymnázia.
Byly to krásné chvíle ve Zbirohu. Až na ten alkohol, tedy.
***
Na druhý den to dopadlo tak, jak to dopadnout muselo, když se většina mančaftu neudržela na nohách.
Je mi líto paní profesorky, která s námi jela místo tělocvikáře, který nemohl. Někdo s námi totiž musel jet, abychom dostali v pátek volno a mohli reprezentovat naše gymnázium. On jí tělocvikář ostatně připravil mnohem větší trapas nedávno. Při shromáždění celé školy si myslel, že u jejich stolu na pódiu auly gymnázia je stejně dlouhý ubrus, jako u těch ostatních. No, nebyl.
***
Všechno je hra. Měla by být.
„Chci vám říct, že nic není velké a významné. Život se skládá z úplných drobností. Takže pokud se zaměřujete na takzvaně velké věci, život promarníte,“ (Osho)
***
Pozn.: Kresby autor
Zemřel Aleš Hrabě, zakladatel baseballu a softbalu v Česku - Sport.cz
***
Miroslav Pavlíček
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