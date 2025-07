Když městem pochodují HJ

„Hitlerjugend“ (Hitlerova mládež) byla mládežnická polovojenská organizace NSDAP. V jejím rámci existovala též frakce pro mladší chlapce, zvaná „Deutsches Jungvolk“.

Lázně Bělohrad byly a stále jsou poklidné městečko. Mám k nim vztah. Můj dědeček byl za První republiky a za Protektorátu ředitelem tamní Kremličkovy textilky, narodila se tam moje maminka a často jsem tam zajížděl.

Za války sloužily lázeňské budovy jako ubikace Hitlerjugend.

Zase pochodují městem. Třískají do bubínků.

Ra-ta-ta, ra-ta-ta...

Sveřepé, předčasně zestárlé tváře.

Každé ráno do školy, kterou jim musely české děti přenechat. Samy mají vyučování odpoledne. Každý den až do večera. Prakticky celou válku.

„Tam v lázních jsou těch fakanů stovky,“ řekne pan Franclík. Stojí u okna a sleduje tlupu pochodujících HJ.

„Vždyť jsou to ještě děti,“ míní paní Franclíková.

„Ty jsi dobrá, děti! Zfanatizovaná pakáž je to. Neměli by s tebou nejmenší slitování, to si piš.“

Cukrárna „U Mistrů“ je na náměstí.

Toho ospalého odpoledne tam sedí nad zákusky, při malém stolku u okna dvě dívky a něco si vyprávějí.

Vstupují tři HJ. Hluční, sebevědomí. Objednají si zmrzlinu.



Dívky se schoulí do sebe a snaží se být neviditelné.

„Tak jak se vám u nás líbí?“ zeptá se servilně paní za pultem.

„Jak u vás?!“ zavříská ten nejstarší Němec. „My jsme tady doma. To vy jste u nás. Alles klar?“

Vyhrnou se na sluncem ozářené náměstí. Usadí se pod strom a pochutnávají si na zmrzlině.

***

Ty dvě dívky u okna, to byla moje maminka se svou nejlepší kamarádkou.

***

Pozn.1: Kresby autora textu

Pozn.2: Podle vzpomínky mé maminky.

Pozn.3: V Lázních Bělohrad bylo alokováno více než 600 HJ (viz publikace Zdeněk Prchal: „LB, průvodce historií“ (2007)