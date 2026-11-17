Ještě k televizním poplatkům a demonstraci za ně (zvesela)
Dvě drobné příhody ze života pana Amlera a pana Samlera.
Příhoda první: ORLEN
Kdesi na pražském předměstí
Pan Amler, noc, déšť, čerpací stanice
O chvíli později uvnitř:
Pan Amler:
„Ne, nebyl jsem u žádného stojanu. Já vám chci jen zaplatit.
Pro radost. Bude to stačit? Já mám peněz dost.
Ne, nic si za to nevezmu.
............................
Ne, já nemám auto. Ale mám zapalovač, takže...
Tak za měsíc na shledanou.“
Příhoda druhá: ROZHOVOR
Interiér
Pan Amler a pan Samler
Pan Samler: „V neděli jsem byl s ostatními študáky demonstrovat na Letné.“
Pan Amler: „Nejste na študenta už trochu starý, Samler?“
Pan Samler: „Já to dělám dálkově.“
Pan Amler: „Aha. A co to vlastně studujete?“
Pan Samler: „Politologii. Co jiného?“
Pan Amler: „A jo. A vy chcete platit poplatky za televizi?“
Pan Samler: „Blázníte? Za televizi? Co to vůbec je? To jsme měli, myslím, doma, když jsem byl takhle velkej.“
Pan Amler: „Tak proč jste tam chodil?“
Pan Samler (se smíchem): „My chceme, abyste to platil vy a vám podobní.“
***
Pozn.: Kresby autor
***
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