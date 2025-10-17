Jedna taková aférka
Pan Amler žil celkem spokojeným životem. Hleděl si svého, o nikoho se moc nestaral a to samé očekával od svého okolí.
A celkem se to dařilo.
Až jednou byl v ulici, kde bydlel, přistižen v takové, řekněme, choulostivé situaci.
Ptáte se, co je na ni choulostivého?
„Představte si, že jsem včera viděla pana Amlera telefonovat z támhleté budky! No, mají přece doma telefon, to ví každý. Ráno jsem se ptala paní Amlerové, jestli jim telefon funguje. A ona, že ano. Víte, on určitě nechtěl, aby ho někdo v té budce viděl, proto se tak rozhlížel, než tam vlezl. Za tím bude nějaká ženská.“
(řekla první drbna)
„Víte, že ten Amler má milenku?“
(řekla druhá drbna)
„Já jsem je viděla na Václaváku. Vedli se za ruce a líbali se. Bylo už šero, tak mysleli, že je nikdo nevidí.“
(řekla třetí drbna)
„Tak ten Amler se rozvádí. Věděla jste to?“
(řekla čtvrtá drbna)
„Má nějakou mladou a čeká s ní dítě.“
(řekla první drbna)
„Kdo by to do toho Amlera řekl. Myslel jsem si, že je to slušný člověk.“
(řekl doktor Klouda, soused pana Amlera)
„Proč se na mě ty sousedky tak dívají? Když jdu kolem, vždycky zmlknou a jen se tak nějak útrpně usmívají...“
(řekla si paní Amlerová)
„...step in my face, slander my name all over the place“
(zpíval kdysi Carl Perkins)
***
Tak to vidíte. A pan Amler si jen domlouval s panem Samlerem návštěvu fotbalového utkání. To víte, derby. Je fakt, že nechtěl, aby to slyšela paní Amlerová. Ona je totiž dost přísná a nemá pro tyhle manželovy aktivity zrovna pochopení. A pana Samlera taky moc nemusí...
Pozn.: Kresby autora textu
Miroslav Pavlíček
Ti Francouzové to vzali poněkud na lehkou váhu
Pardon pane, ale neračte být náhodou pan, pardon, soudruh Vasil Bil’ak z vlády? Samozřejmě, že to byl on.
Miroslav Pavlíček
(Ne)volební
Jelikož se nejspíš zase blíží nějaké volby, vybavily se mi dvě drobné příhody, řekněme „volební“. Nebo spíš „nevolební“.
Miroslav Pavlíček
Klavír a vlak
Všechno je jednou poprvé. A když je to poprvé, obvykle to nejde úplně hladce. A tak to také může být naposledy.
Miroslav Pavlíček
Stehlík
Co je vlastně důležité? Vědět, že jsem nic, to je moudrost. A vědět, že jsem všechno, to je láska. Tak nějak to řekl Nisargadatta.
Miroslav Pavlíček
Inženýr Nenažraný
Možná ho také znáte. Předem podotýkám, že není politicky činný. Není členem strany, dokonce ani odborů. Podle všeho by už měl být v důchodu.
