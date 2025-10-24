Je to možné
Stalo se Léta Páně roku onoho. Byl jsem zrovna na vojně a platila zvýšená bojová pohotovost. Později přešla dokonce do plné bojové pohotovosti. Příčinou byly události v zemi našich polských přátel, přesněji řečeno, náš postoj k těmto událostem. Už jsem o tom, myslím, psal, tak se nebudu opakovat.
Pro nás je teď důležitá pouze skutečnost, že na vycházky se chodilo jen výjimečně, opustit posádku, nepřipadalo v úvahu vůbec.
***
Přiznám se, že jsem vlastnil fejkovou vycházkovou knížku, kde jsem si – jménem velitele roty – psal vycházky sám. Sloužil jsem v Písku a tam bylo kam jít: na večeři do hotelu Otava, na procházku kolem řeky, za pětikačku se naložit do vany v lázních, na koncert...
Večer jsem rád sedával v kanceláři velitele roty. Byl tam klid. Psal jsem dopisy, četl dopisy, knížku a tak.
***
Tu se otevřou dveře a vejde svobodník Špaček, řečený Špak a vojín Filip a prý:
„Špagi, pusť nás na vycházku.“
Není v mé pravomoci je pustit, to může jen velitel roty. Svobodník kývne hlavou směrem ke skříňce, kde jsou uloženy vycházkové knížky celé roty. Pepík Špaček je velitelem družstva – u tankistů tedy velitelem tanku a Jaro Filip je řidič tanku. Celkem slušní kluci.
„To víš a vy se vožerete a bude průšvih. Ostatně, nebylo by to poprvé,“ řeknu.
„Ale tak neblbni, Míro, nejsme přeci blbí,“ oponuje svobodník Špaček.
„Som neny žaden chuj,“ doplní vojín Filip.
„Sme tady zavřený jak ve vězení...,“ posteskne si Pepík.
A tak jo, když už jste se na to i ustrojili. Vyhledám jejich vycházkové knížky.
Samozřejmě, dopadlo to, jak jsem předpokládal: zlinýrovali se někde v hospodě a přivezla je lítačka. Ta od sousedního, spojařského pluku. Vyřešil to velitel praporu. Tři ostré (tedy tři dny vězení).
***
Asi za čtrnáct dní jsme stejnou hodinu na stejném místě, ve stejné sestavě a ve stejné situaci.
„Vy si asi myslíte, že jsem úplně blbej a zase vám ty knížky dám, ne?“ zasměju se.
A kluci začnou naléhat.
„To bychom museli bejt úplný magoři, abychom se zase nalili a nechali se chytit,“ řekne Špak.
„Tož a nejste?“ já na to.
Po delší diskuzi si řeknu, že je opravdu nemožné, aby to zase dopadlo jako minule a opět vyhledám jejich knížky.
***
Co byste řekli – dopadlo to stejně? Kdepak.
Ráno přijdu na nástup pluku a pod pódiem jsou vojáci Špaček a Filip. Sotva stojí na nohách.
„Tyto dvě ostudy pluku,“ hřímá velitel útvaru na pódiu a popisuje událost minulé noci.
Tentokrát je, zcela opilé, nepřivezla lítačka, ale rovnou esenbáci, se kterými se ti idioti dokonce poprali na starém mostě.
„Co mám, to dám,“ zakončí svou řeč, jako obvykle:
„Jednadvacet ostrých.“
Nakonec, proto jsme mu říkali „Franta oko.“
***
Ke cti těch troubů musím říct, že neprozradili, kdo jim pomohl k vycházkovým knížkám.
***
Pozn.: Kresby autor
Miroslav Pavlíček
Jedna taková aférka
Lidé aféry milují. Jedna tady doslova zmítá blogovým prostorem už pěkných pár dní. Jedna taková malá, sladká aférka a jak to ego potěší.
Miroslav Pavlíček
Ti Francouzové to vzali poněkud na lehkou váhu
Pardon pane, ale neračte být náhodou pan, pardon, soudruh Vasil Bil’ak z vlády? Samozřejmě, že to byl on.
Miroslav Pavlíček
(Ne)volební
Jelikož se nejspíš zase blíží nějaké volby, vybavily se mi dvě drobné příhody, řekněme „volební“. Nebo spíš „nevolební“.
Miroslav Pavlíček
Klavír a vlak
Všechno je jednou poprvé. A když je to poprvé, obvykle to nejde úplně hladce. A tak to také může být naposledy.
Miroslav Pavlíček
Stehlík
Co je vlastně důležité? Vědět, že jsem nic, to je moudrost. A vědět, že jsem všechno, to je láska. Tak nějak to řekl Nisargadatta.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA
V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži....
Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud
Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se...
VIDEO: Bude nám chybět tvůj klid. Díky, Petře. Evropská rada se rozloučila s Fialou
Předseda Evropské rady António Costa se rozloučil s českým premiérem Petrem Fialou, pro kterého...
V ODS bují strejcokracie, musíme vyrazit za lidmi, burcuje kandidát na šéfa strany
Na předsedu ODS bude v lednu kandidovat kromě místopředsedy strany Martina Kupky také místostarosta...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 332
- Celková karma 15,22
- Průměrná čtenost 501x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Ticho
- Bohuslav Martinů
- Leoš Janáček
Oblíbené knihy
- Lam Kam Chuen: The Way of Energy
- Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
- Nouvelle Gramaire de Français