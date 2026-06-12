Je stupidní vandalismus opravdu nutným průvodním jevem takzvané demokracie?
Byl to kreslený vtip a bylo to nějak takhle: na prvním obrázku byla počmáraná a odpadky zavalená Socha svobody a vedle, v krásném a čistém prostředí, socha singapurského Mořského lva (Merlion: napůl lev napůl ryba – symbol to Singapuru).
„Jak to děláš?“ ptá se zoufalá Socha svobody.
A zde je odpověď Mořského lva:
***
A teď ta procházka. Bude opravdu krátká, jen pár set metrů, na území Prahy 7 (Holešovice a Bubeneč).
Začneme v „OC Stromovka“ v Holešovicích. Někdy můžete slyšet i lidový název „Kárák“, který upomíná na legendární svatbu jistého feťáka, Jiřího Káry. Dřív totiž v těchto místech byly provizorní budovy radnice městské části. A půjdeme do parku Stromovka. Projdeme ulice „U Studánky“ a „Malířská“ a nahlédneme do několika ulic sousedních.
***
A hned naproti OC, v ulici „Veletržní“ máme první úlovek. A bude hůř.
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Ale toto je velká nádnera! Však se také jedná o ulici „Umělecká“. Oceňuji pozitivní přístup romantických obyvatel domu, kteří si i v těchto podmínkách zkrášlují prostředí květinami za okny.
Na druhé straně to není jiné:
Naproti to bylo jistě ještě větší „vzrůšo“, protože je tam nová fasáda.
Stejně, jako tady:
***
Co se asi skrývá za těmito dveřmi?
***
Vzpomínáte? Dům, ve kterém bydlel slovenský malíř Cyprián Majerník.
***
Nátěr fasády v ulici „U Studánky“. Jak dlouho to asi vydrží?
***
Abyste neřekli, rozloučím se s vámi partií z naší ulice:
To je sice také Bubeneč, ale už Praha 6. Hned za rohem je služebna Městské policie, vedle hlavní sídlo Vojenské policie ČR, coby kamenem dohodil velvyslanectví Mongolska, Rumunska, Sýrie a Ukrajiny. Všude kamery.
***
Jeden můj kolega (ne ten, co byl v Singapuru) říkal, že sprejeři jsou skřivánci demokracie. Opravdu?
***
Pozn.: Kresba a fota autor textu
***
Miroslav Pavlíček
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