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Je stupidní vandalismus opravdu nutným průvodním jevem takzvané demokracie?

Než vás pozvu na krátkou procházku, zmíním jednu anekdotu, kterou přivezl asi před třiceti lety můj kolega ze služební cesty do Singapuru.

Byl to kreslený vtip a bylo to nějak takhle: na prvním obrázku byla počmáraná a odpadky zavalená Socha svobody a vedle, v krásném a čistém prostředí, socha singapurského Mořského lva (Merlion: napůl lev napůl ryba – symbol to Singapuru).
„Jak to děláš?“ ptá se zoufalá Socha svobody.
A zde je odpověď Mořského lva:

***
A teď ta procházka. Bude opravdu krátká, jen pár set metrů, na území Prahy 7 (Holešovice a Bubeneč).
Začneme v „OC Stromovka“ v Holešovicích. Někdy můžete slyšet i lidový název „Kárák“, který upomíná na legendární svatbu jistého feťáka, Jiřího Káry. Dřív totiž v těchto místech byly provizorní budovy radnice městské části. A půjdeme do parku Stromovka. Projdeme ulice „U Studánky“ a „Malířská“ a nahlédneme do několika ulic sousedních.
***
A hned naproti OC, v ulici „Veletržní“ máme první úlovek. A bude hůř.

***
Ale toto je velká nádnera! Však se také jedná o ulici „Umělecká“. Oceňuji pozitivní přístup romantických obyvatel domu, kteří si i v těchto podmínkách zkrášlují prostředí květinami za okny.

Na druhé straně to není jiné:

Naproti to bylo jistě ještě větší „vzrůšo“, protože je tam nová fasáda.

Stejně, jako tady:

***
Co se asi skrývá za těmito dveřmi?

***
Vzpomínáte? Dům, ve kterém bydlel slovenský malíř Cyprián Majerník.

***
Nátěr fasády v ulici „U Studánky“. Jak dlouho to asi vydrží?

***
Abyste neřekli, rozloučím se s vámi partií z naší ulice:

To je sice také Bubeneč, ale už Praha 6. Hned za rohem je služebna Městské policie, vedle hlavní sídlo Vojenské policie ČR, coby kamenem dohodil velvyslanectví Mongolska, Rumunska, Sýrie a Ukrajiny. Všude kamery.
***
Jeden můj kolega (ne ten, co byl v Singapuru) říkal, že sprejeři jsou skřivánci demokracie. Opravdu?
***
Pozn.: Kresba a fota autor textu
***


Autor: Miroslav Pavlíček | pátek 12.6.2026 15:01 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Miroslav Pavlíček

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