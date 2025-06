Jak (ne)vyletět ze školy

Vyletět se dá od každé zkoušky. Třeba i z „Marxáku“ nebo jiného babiččina povídání. To ale neznamená konec studia. Od toho jsou jiné předměty. U nás, v prváku, například matematika. I když, někdy se dějí podivné věci.

Jeník Lešák bydlel také na Strahově. Ve stejném bloku, ale o patro výš. Chodili jsme spolu do kruhu. Byl to takový moravský synek. S dlouhými plavými vlasy. No, dlouhé vlasy měla tehdy většina z nás.

Byl také Adventistou sedmého dne. To je nějaká církev. Nebo sekta, či co.

Kdykoli jsem ho navštívil, byl ponořený do studia Bible. Také o zkouškovém období. Tak nebylo divu, že postupně vyfičel ze všech zkoušek.

***

Zbývá ta poslední. Vlastně nejlehčí. Řekněme, taková skoro „dávačka“. Tou by ještě mohl ten debakl trochu zmírnit.

Je už téměř letní, teplý den. V posluchárně historické budovy, kde zkouška probíhá, je příjemné chladno. Sedíme po dvou v dlouhé řadě lavic. Jeník přede mnou.

Examinátor – starší pan docent – postupně obchází studenty. Prohlédne popsané papíry, položí otázku. Je ticho. Ozývá se pouze vrzání podlahy pod jeho kroky a tiché hlasy.

„Dobrý,“ řekne Jeníkovi. „Tak to je za tři, pane Lešáku.“ A bere do ruky index.

„A mosím to vzít?“ zeptá se Jeník.

„No...,“ řekne překvapený examinátor, „no nemusíte.“

„Tož já to nechcu.“

Pozn.: Kresba autora textu