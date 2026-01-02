Drobná příhoda s pornografickým časopisem
Pan Vrbný a Lojzík se stěhují do jiné kanceláře. Do té v druhém patře. Původně tam seděli dva technici a kromě nich tam byla nepřeberná spousta součástek, kabelů a tak. Oni tomu říkají souhrně „matros“. Neuvěřitelný chaos. Není divu, že se jim nechce stěhovat se někam jinam. Když všechen ten nepořádek vyklidili, ukázalo se, že kancelář je opravdu velká. Tedy pro dva lidi až moc. Ale do oddělení pana Vrbného (které tvoří kromě něho právě už jen Lojzík) chodí často praktikanti. Obvykle tak dva tam sedí nejméně tři dny v týdnu. Jsou to většinou študáci z VŠE nebo ČVUT, kteří si tak něco přivydělají a navíc získají praxi.
***
„Hezká kancelář, Lojzíku. Světlá a prostorná,“ libuje si pan Vrbný.
Lojzík přikývne a posadí se za stůl u okna a vyhlédne ven. Hezký výhled – park, fronta činžovních domů, kostel. Přisune k sobě nějaký časopis, který tam leží na kontejneru a začervená se. Je to totiž časopis, řekněme, erotický. A Lojzík je poněkud stydlivý starý mládenec, který není na takové obrázky zrovna zvyklý.
„Co je to? Ukaž,“ řekne pan Vrbný a začne časopisem listova.
„Hmm... hmm, to jsou teda věci... a tady!“ ukazuje něco Lojzíkovi a spokojeně se usmívá.
Potom strčí časopis do aktovky a má se k odchodu.
„Já mám dnes ještě nějaký zástoj,“ informuje Lojzíka.
Ve dveřích se otočí, mrkne na Lojzíka a řekne: „Neboj, Lojzíku, ten časopis bude majetkem našeho oddělení.“
Sotva pan Vrbný odejde, vstoupí dva pánové. Lojzík je zná od vidění, stejně jako oni jeho. Firma je velká. Jsou to ti dva technici, původní obyvatelé kanceláře a také – jak Lojzíkovi dojde – majitelé onoho časopisu.
„Brej den,“ pozdraví jeden z nich a upře oči na kontejner. Pak se podívá na svého kolegu a nakonec na Lojzíka. Je to vyčítavý pohled. Stejnou cestu sledují pak i oči toho druhého. Lojzík jen sedí, funí a červená se.
Oba nezvaní hosté ještě jednou zabodnou pohled do Lojzíka, pokrčí rameny a odejdou.
***
Po chvíli na chodbě mezi nimi proběhne tento rozhovor:
„To mně řekni, ty vole, na co potřebuje tenhle teplouš pornočasopis...“
„Tak počkej, já tam půjdu a rázně mu o něj řeknu.“
„Kašli na něj. Je to debil...“
***
Někdy člověk prostě dostane nějakou nálepku, aniž by na tom měl jakoukoli zásluhu.
***
Pozn.: kresby autor
Miroslav Pavlíček
Školení řidičů, aneb husarský kousek pana Horyny
Chcete jezdit (nejen) firemním autem na služební cesty? Pak musíte absolvovat školení řidičů, které z vás udělá „řidiče referenta“ a můžete vyrazit. Tak snadné to je. Školení je samozřejmě nutné občas opakovat.
Miroslav Pavlíček
Jak jsme eliminovali zločince
Bydlet v ulici, kde je nějaké velvyslanectví se zdá být příjemné. Třeba o Argentině nebo Alžíru člověk ani neví. Ale pak je tu velvyslanectví jedné nejmenované země...
Miroslav Pavlíček
Vysoká škola života
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání“ (Samuel Langhorne Clemens, známý ovšem spíš jako Mark Twain)
Miroslav Pavlíček
Strejda Brežněv
Něco jsem se tuhle dozvěděl o Lojzovi. A tak jsem si vzpomněl na takovou drobnou příhodu, která s tím ovšem nijak nesouvisí.
Miroslav Pavlíček
Milicionář
Ta drobná příhoda se nestala 17. listopadu, ale v době událostí, které mu předcházely. Během Palachova týdne.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Při požáru v paneláku v H.Králové se dva lidé nadýchali kouře, škoda půl milionu
Požár v panelovém domě v Hradci Králové způsobil v noci na čtvrtek škodu půl milionu korun. Dva...
Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici
Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři...
Soud dal firmě, jejíž vrtulník havaroval v Plzni, šanci na výplatu pojistky
Nejvyšší soud (NS) dal firmě, jejíž vrtulník v roce 2018 tragicky havaroval v Plzni, novou šanci na...
Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, policie dálnici uzavřela
Policie uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 339
- Celková karma 16,70
- Průměrná čtenost 499x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Ticho
- Bohuslav Martinů
- Leoš Janáček
Oblíbené knihy
- Lam Kam Chuen: The Way of Energy
- Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
- Nouvelle Gramaire de Français