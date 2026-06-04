Dress code
I když si rozhodně nemyslím, že by šaty dělaly člověka, přece jen i v dnešní době(mnou vítaného) rozpadu veškerých systémů, mají stále určitý význam, jak ostatně uvidíme dále. Přiznávám, že jsem vždy v práci jakýsi nepsaný dress code dodržoval. Košile a sako – vždy s decentním odznáčkem (dnes již opět bohužel druholigového) fotbalového klubu Dukla Praha – to byl základ. A když měl přijet zákazník, tak samozřejmě oblek s kravatou. To mi nikdo nemusel říkat.
***
Doporučení pana generálního ředitele
Je ovšem třeba říct, že v naší firmě (obří nadnárodní korporace) ustrojovací kázeň povážlivě upadá. Co si budeme namlouvat. Pan generální ředitel, který je celkem formát - vždyť přišel do byznysu z diplomacie - proto na jednom velkém mítinku pronesl legendární větu: „Potkávám tu na chodbě kolegy a říkám si: tento kolega se vrací ze sportoviště, nebo právě na sportoviště odchází?“
Načež vydal doporučení ohledně firemního dress codu. Situace se na čas zlepšila. Ale jenom na čas. Koneckonců, šlo jenom o doporučení.
Jak nezískat zakázku
Přijedou moji zahraniční kolegové, pan Mossuto a pan Bouchoucha. Podle jména jsem tak nějak předpokládal, že pan Mossuto musí být Japonec a pan Bouchoucha černoch. Nakonec jsem této představě uvěřil.
A tak čekám na letišti a připadám si jako pan Perrache, očekávající ve filmu „Velký blondýn s černou botou“ na stejném místě náhodného cestujícího. Přátelsky se usmíván na všechny Asiaty a černochy a strkám jim pod nos ceduli s názvem naší firmy, když tu se za mnou ozve: „Herr Pavlicek?“
Pan Mossuto a pan Bouchoucha! Němec (pravda, rodák z Argentiny) a Francouz (pravda, rodák z Alžíru).
Na druhý den navštívíme jednu pražskou firmu, která je potenciálním dodavatelem jistých obráběných dílů pro naše závody v Německu a ve Francii. Ve ztemnělé chodbě nám jde v ústrety člověk v sandálech a navíc s cigaretou v ruce. I když pan Bouchoucha – jak zjišťuji později – pálí jednu za druhou, přece jen i on pozvedne obočí. O panu Mossutovi ani nemluvě. Pán v sandálech, obklopen oblaky dýmu, nás provází těžkým provozem firmy.
Po prohlídce sedíme v zasedací místnosti a pánové si pilně zapisují své poznatky. Pohlédnu přes rameno pana Mossuta a čtu:
„Management der Firma ist eine Sandalen-Truppe!“
Asi nemusím dodávat, že spolupráce navázána nebyla. I když vybavení firmy a její cenová nabídka byly slibné.
Jak zakázku naopak získat
Ta slévárna je moje srdeční záležitost. Už roky se ji snažím dostat do dodavatelského řetězce některého z našich závodů.
Šéfem slévárny je pan Vogel (pozor, čti Vogel, nikoli Fógl). Je to fachman, ale o svůj zevnějšek moc nedbá: rozcuchaný, neoholený, špinavá mikina. To se snese tak u nějakého mladého kluka, případně u starého senátora, ale ne u šéfa slévárny.
***
„Alles klar? Alles unter Kontrolle? Alte Schwede!!“ Typické entrée pana Ziescheho do mé kanceláře.
„Hochwürden!!“ vykřiknu já a padneme si kolem krku.
Andreas (Andy) Ziesche je technikem našeho závodu ve Štutky (tedy ve Stuttgartu). Je to sudeťák a představte si, že se narodil ve stejném městě jako já, tedy v Žacléři (německy Schatzlar). Ovšem o něco dříve a do německé rodiny a tak byl – jako robátko – odsunut do Německa. Jeho manželka je Češka a tak Andy občas něco řekne i česky. Já mu říkám Hochwürden (tedy Důstojnosti), protože vypadá jako katolický kněz.
„Ty odlitky jsou kvalitní,“ řekne. „Ale to víš, přijede nějaký „fiží“ z kanceláře, který neví, jaký je rozdíl mezi litinou a ocelí, ale bude o tom rozhodovat. Ten bude koukat na jiné věci. Ale já ti poradím, jak na to.“
***
Druhý den, po „nalejvárně“ od pana Ziescheho řeknu:
„Pane Vogele, za týden přijedou ze Stuttgartu; uděláme to takhle:
Necháte to tady uklidit, hlavně ten bordel na dvoře. Chodby a kanceláře vytapetujeme plakáty, popisujícími misi vaší slévárny – tedy něco jako, že chcete být nejlepší slévárnou v republice. Nebo spíš ve střední Evropě. Hodíme to do angličtiny – ona to může být sebevětší pitomost, ale jak je to v angličtině tak to má váhu. Také výňatky z politiky jakosti tady vyvěsíme. To udělá své (cituji Andyho). A ještě něco...“
Chvíli zaváhám, ale pak pokračuji, přeci jen se známe už dlouho:
„Vy se, pane Vogele, oholíte a vezmete si kvádro...“
***
Návštěva ze Stuttgartu proběhla hladce, jak pan Ziesche předpokládal. „Fiží“ z kanceláře ocenil hlavně deklaraci mise slévárny v angličtině a kontrakt byl podepsán.
***
„Tak to vidíš, ty vole sudeťáckej, svět chce být klamán,“ řekne se smíchem Hochwürden, když se večer v hospodě srazí naše půllitry. Samozřejmě s pivem „Krakonoš“ z našeho pivovaru v Trauči (tedy v Trutnově).
Pozn.: Kresby autora textu
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