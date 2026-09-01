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Derby (preludium)

318. pražské derby už je minulostí. Sparta dostala naloženo, ale to nás samozřejmě nemůže zajímat...

Takže – je poslední prázdninová neděle, slunce se chýlí k západu a modré nebe pokrývají šedé mraky s bílými okraji. Ve vzduchu visí helikoptéra a napětí.
Tak tomu bývá.
Je šest. Do začátku zápasu zbývají dvě hodiny.
Vyrážím na nákup, jako obvykle. Kaufland je stále zavřený, i když plakáty hlásají „Jsme zpět!“

Takže Lid v OC Stromovka. Přes Chotkovy sady a Letenskou pláň.
Všude, hlavně kolem hospod, se rojí „masisti“. Tak říkám fandům Sparty. A ovšem I Slavie, ale ty nikde nevidím.
Pivo teče proudem a napadá mě, kolik jich asi dorazí na zápas ve střízlivém stavu.
„Jude Slavia!!!“ křičí. Ten pokřik se v blízkém i vzdáleném okolí stadionu ozývá vždy, ať už Sparta hraje s kýmkoli.
Ještě pořád je tu festival nového cirkusu „Letní Letná“. Cirkusové stany, stánky s občerstvením a pivem.
Lidé se prochází, posedávají a polehávají kolem rybníka a mísí se s fotbalovými fanoušky v rudých dresech, kteří už míří ke stadionu.

Lidé a psi. Dva chlápci pod stromy šermují, jiní si házejí frisbee. Další zřejmě oslavují narozeniny. Fotbal je nechává v klidu.
Letenská pláň se plní automobily.
Policisté na koních, policisté se psy, všude policisté.

Davy fanoušků od Vltavy, davy fanoušků od tramvají a metra.
Houkající sanitka.
Pár nešťastníků shání na poslední chvíli lístky.


Rudé dresy zaplavily i obchodní centrum
Vracím se s nákupem. Do začátku utkání zbývá deset minut.
Skupina nametených Sparťanů vrávorá před hospodou v Ovenecké ulici. Začátek zápasu nestihnou. Navíc ztratili mobil.
„Franc, nemáš můj mobil?!!“

Je osm hodin a procházím kolem stadionu.
Hlavní rozhodčí foukne do píšťalky a derby začíná.
Ohlušující pískot, křik...
Na celé to marné hemžení hledí přes propast staletí nedaleká katedrála.
Klidná a majestátní.
A nad ní věčné nebe...

Pozn.: Kresby a fotografie autor
***

Autor: Miroslav Pavlíček | úterý 1.9.2026 11:34 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

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Miroslav Pavlíček

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