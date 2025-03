Co zbylo (nejen v paměti)

Odejde do vedlejší místnosti a já ze svého místa zahlédnu otevřenými dveřmi velkou, starožitnou, manželskou postel.

Opuštěný kostel je smutný. Jako všechno, co ztratilo svůj smysl. Sluneční paprsky pronikají otvory ve zchátralé střeše a zviditelňují poletující zrnka prachu. Ticho narušují jen mé kroky.

***

Je sobota po druhé neděli postní. Kostel je plný. Je mi dvanáct let a sedím s rodiči v první řadě. Pan farář čte slova svatého evangelia podle Lukáše.

Příběh marnotratného syna, který prohýřil svůj podíl v cizí zemi a vrací se domů. Otec ho vítá s láskou a odpuštěním, neboť „byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je nalezen.“

***

Těžké téma. Dnes vím, že návrat domů, ke svému skutečnému já, k Bohu, je nevyhnutelný pro každého a nezáleží na tom, co mu předcházelo. Tehdy jsem ale byl zmatený, možná i rozhořčený.

***

Fara už není. Zahrada je zarostlá pámelníkem a břečťanem. V koruně dosud bezlisté břízy sedí straky. Je jich sedm.

***

Je mi dvaadvacet a přivezl jsem na faru svého otce.

„Tak jak se ti líbí studium strojařiny?“ zeptá se mě pan farář.

Chce se mi použít slova Ervína z Rispaldiců, který (ve filmu Ducháček to zařídí) na podobnou otázku odpověděl : ,Člověk uvykne všemu.’

Ale řeknu, že líbí.

Otec vejde do malé komůrky, kde leží na kanapi pan Marek a stůně.

Pan Marek je kostelník. Je to malý, neduživý mužík.

Jeho žena, paní Marková, je naopak hezká, vznosná blondýnka a je na faře hospodyní. Ti dva se k sobě nehodí, napadne mě.

„Není to nic vážného,“ řekne otec, když pana Marka vyšetří.

„Ale to vlhko a zima v kostele mu dobře nedělá.“ doplní a podá paní Markové recept.

***

Vejdeme do obývacího pokoje, kde nás vítá pan učitel sedící u klavíru.

Pan farář vezme flétnu a pokoj se naplní úžasnou hudbou. Melodie stoupá vzhůru a zase klesá zpět.



Frýdecká Panna Maria.

„Ten Janáček!“ vydechne pan farář, když odloží nástroj. „Velký neznaboh, ale velký génius.“

***

Když zasedneme ke stolu, pan farář se otočí k paní Markové: „Přines nám prosím...,“ co má přinést není slyšet, jelikož jeho hlas přejde v šepot. Asi nějaké překvapení.

Paní Marková odejde do vedlejší místnosti, totiž ložnice pana faráře. Ze svého místa zahlédnu otevřenými dveřmi velkou, starožitnou, manželskou postel.

***

Stojím v místě, kde asi byla ona ložnice. Za zbytkem západní stěny začíná řídký lesík. A ještě dále se slunce právě chystá zmizet za obzor.



***