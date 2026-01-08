Chcimír (nebo co?)
V práci jsem odmítal účast na projektech, souvisejících se zabíjením (spec. technikou). A ve škole?
***
Je dávno po invazi, doba normalizace.
Sedíme v místnosti školní družiny a sledujeme nějakou vojenskou přehlídku. Na Rudém náměstí v Moskvě. Jsme tu všichni žáci druhého stupně.
Zastaví se u mě pan učitel Šedivý. Všichni k němu máme velký respekt. Je mimořádně náročný a přísný. Učí ale mé oblíbené předměty, matematiku a fyziku.
„Tebe to nezajímá?“ zeptá se. Sedím totiž zády k obrazovce.
„Ne,“ odpovím.
„Hm..., tak si radši spočítáš pár příkladů?“
Když přikývnu, napíše příklady na papír a položí ho přede mě. Dělení mnohočlenů. Pustím se do toho.
Vstupuje pan ředitel. Podá ruku panu učiteli, rozhlédne se po místnosti a pokývne hlavou, jako že je všechno v pořádku. Pak jeho pohled spočine na mě a podívá se tázavě na pana učitele.
„Vyrušoval, tak jsem ho zaměstnal,“ vysvětlí pan učitel.
„Á-ha,“ řekne pan ředitel a obrátí se ke mně.
„Za trest neuvidíš tanky, uličníku,“ mrkne na mě. „Večer řeknu tátovi, že pořád vyrušuješ, aby tě srovnal.“ dodá ještě a odejde.
Hraje totiž s mým tátou v amatérském smyčcovém kvartetu a večer mají zkoušku.
Táta hraje na violoncelo a pan ředitel na housle. Ještě je tam s nimi pan Halbich a pan farář. Už jsem o nich psal.
Zkouší teď druhý kvartet Alexandra Borodina. To mi řekněte, jak takovou nádheru mohl napsat univerzitní profesor chemie.
Ale řeknu vám, že všechno závisí na lidech. Za všech okolností. To bylo, jest a bude...
***
Jistý Američan napsal v komentářích pod jednou skladbou Alexandra Borodina:
„Russia, Ukraine, I pray for peace and justice for both of you.“
Já dodávám: pro všechny lidi, pro všechny bytosti na této krásné a křehké planetě...
Pozn.: kresby autora
Miroslav Pavlíček
Drobná příhoda s pornografickým časopisem
Bylo sice už po změně politických poměrů, které někdy žertem říkáme revoluce, ale pornografické časopisy ještě nebyly běžnou záležitostí, jako dnes. Zahraniční dobro přicházelo pozvolna.
Miroslav Pavlíček
Školení řidičů, aneb husarský kousek pana Horyny
Chcete jezdit (nejen) firemním autem na služební cesty? Pak musíte absolvovat školení řidičů, které z vás udělá „řidiče referenta“ a můžete vyrazit. Tak snadné to je. Školení je samozřejmě nutné občas opakovat.
Miroslav Pavlíček
Jak jsme eliminovali zločince
Bydlet v ulici, kde je nějaké velvyslanectví se zdá být příjemné. Třeba o Argentině nebo Alžíru člověk ani neví. Ale pak je tu velvyslanectví jedné nejmenované země...
Miroslav Pavlíček
Vysoká škola života
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání“ (Samuel Langhorne Clemens, známý ovšem spíš jako Mark Twain)
Miroslav Pavlíček
Strejda Brežněv
Něco jsem se tuhle dozvěděl o Lojzovi. A tak jsem si vzpomněl na takovou drobnou příhodu, která s tím ovšem nijak nesouvisí.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia
V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně...
Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt
Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu...
Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze
Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská...
Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru
Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 341
- Celková karma 15,66
- Průměrná čtenost 497x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Ticho
- Bohuslav Martinů
- Leoš Janáček
Oblíbené knihy
- Lam Kam Chuen: The Way of Energy
- Luc Théler: Hunyuan Qi Gong
- Nouvelle Gramaire de Français