„Když stroje tápou: Odhalujeme chyby umělé inteligence“

Umělá inteligence (AI) je fascinující technologie, která v posledních letech pronikla do mnoha oblastí našeho života.

Setkáváme se s ní například u hlasových asistentů, jako je Siri nebo Alexa, u chatovacích robotů, ale i v medicíně, financích nebo průmyslu. AI má potenciál nám usnadnit život a otevřít nové možnosti. Přesto není dokonalá. Někdy generuje odpovědi, které jsou nesprávné, zavádějící nebo dokonce absurdní. Proč k těmto chybám dochází? Pojďme si to vysvětlit na konkrétních příkladech a zjistit, jak s těmito nedostatky pracovat.

Halucinace AI: Když si model „vymýšlí“

Jedním z nejčastějších problémů je tzv. halucinace. Týká se situace, kdy AI generuje obsah, který zní velmi přesvědčivě, ale je naprosto chybný nebo dokonce smyšlený. Představte si, že se zeptáte AI na historickou událost, a ona vám odpoví s detaily, které zní autenticky, ale ve skutečnosti nikdy neexistovaly.Proč? AI funguje na základě vzorů, které nachází v obrovském množství textů, na kterých byla trénována. Snaží se odhadnout, co by mohlo být vhodnou odpovědí, ale nemá schopnost ověřovat fakta. Pokud nemá přístup k aktuálním a důvěryhodným zdrojům, může snadno vytvořit odpověď, která je sice formulovaná správně, ale obsahově zcela mimo.Co s tím? Pokud se AI zeptáte na něco důležitého, vždy si ověřte odpověď z jiného zdroje. AI je skvělý nástroj, ale není náhradou za kritické myšlení.

Bias: Když je model předpojatý

Dalším zásadním problémem je tzv. bias, neboli předpojatost. AI se učí na datech vytvořených lidmi, a ta mohou obsahovat různé stereotypy nebo zkreslení. Například pokud model trénuje na datech, kde je většina lékařů popisována jako muži, může pak automaticky předpokládat, že každý lékař je muž.Proč? AI nerozumí etice ani společenským normám. Jednoduše replikuje vzory, které v datech viděla. Pokud jsou tréninková data nevyvážená, výsledky AI budou také nevyvážené.Jak tomu předejít? Vylepšení tréninkových dat a pečlivá kontrola výstupů mohou tento problém zmírnit. V budoucnu se očekává, že vývojáři budou věnovat více pozornosti tomu, aby tréninková data byla co nejvíce vyvážená.

Technické chyby: Overfitting a underfitting

Technické aspekty modelů hrají velkou roli při vzniku chyb. Dva nejčastější problémy jsou:

Overfitting: Když se model příliš zaměří na detaily v tréninkových datech, ale nedokáže se přizpůsobit novým situacím. Výsledkem mohou být odpovědi, které jsou buď příliš specifické, nebo nerelevantní. Underfitting: Když model není dostatečně naučen, jeho odpovědi bývají příliš obecné nebo zcela mimo.

Příklady: Představte si, že AI dokáže perfektně popsat konkrétní recept, který byl součástí tréninkových dat, ale selhává, pokud se jí zeptáte na podobný recept, který nikdy neviděla.

Syntaktické a sémantické chyby

Někdy se AI „splete“ i v základních věcech. Mezi nejčastější chyby patří:

Syntaktické chyby : Gramatické chyby nebo špatně poskládané věty. Například věty, které nedávají smysl.

: Gramatické chyby nebo špatně poskládané věty. Například věty, které nedávají smysl. Sémantické chyby: Obsahově správně formulované věty, které ale postrádají logiku nebo kontext. Například odpověď na otázku o počtu planet v naší sluneční soustavě může být správná v číslech, ale zcela špatně vysvětlená.

Jak se s tím vypořádat? Složitější dotazy rozdělte na menší části a formulujte je co nejjasněji. To pomůže AI pochopit, co přesně potřebujete.

AI a „prošlapané cestičky“

AI hledá vzory v datech a na základě těchto vzorů vytváří odpovědi. Nejčastější a nejvýraznější vzory tvoří jakési „prošlapané cestičky“, po kterých se AI pohybuje. Pokud ale v těchto cestičkách existuje chyba nebo nesprávný vzor, AI ji může znovu a znovu opakovat.Co to znamená? Například pokud se AI učí na datech, kde se často spojuje konkrétní téma s nesprávným faktem, bude tento fakt opakovat jako pravdivý.Důsledek: Takové chyby mohou vést ke zkreslenému vnímání faktů a snižovat důvěru v AI. Proto je důležité udržovat kritický pohled a ověřovat informace.

Jak chyby minimalizovat?

Ověřujte fakta: Nikdy se nespoléhejte pouze na jednu odpověď. Ověřujte informace z více zdrojů. Formulujte dotazy jasně: Čím konkrétnější bude váš dotaz, tím přesnější odpověď dostanete. Aktualizujte modely: AI modely potřebují pravidelnou aktualizaci, aby držely krok s nejnovějšími informacemi. Zahrňte lidskou kontrolu: U důležitých rozhodnutí by vždy měl být přítomen odborník, který výsledky AI zkontroluje. Buďte informovaní: Pochopení toho, jak AI funguje, vám pomůže lépe ji využívat a vyhnout se zklamání z jejích omezení.

AI je skvělý pomocník, ale není dokonalá. Chyby, které generuje, nejsou selháním, ale příležitostí k dalšímu zlepšení. Když pochopíme, jak funguje a kde jsou její limity, můžeme ji efektivně využít ve svůj prospěch a zároveň se vyhnout nepříjemným překvapením. Pamatujte, že i když AI umí hodně, my jsme ti, kdo drží kontrolu.

Obrázky vytvořeny pomocí AI/DALL-E