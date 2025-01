„Jak se AI stala realitou: Příběh OpenAI a vizionáře Sama Altmana“

AI. Umělá inteligence. Když se nad tím zamyslím, tak ještě pár let zpátky to znělo jako něco ze sci-fi filmu.

A teď? ChatGPT a další AI nástroje se stávají součástí našich životů. Fascinuje mě, jak rychle se tahle technologie vyvíjí, a to mě přivedlo k tomu, abych si zjistil něco víc o lidech, kteří za tím stojí. Kdo vlastně založil OpenAI, co je vedlo k tomu vytvořit něco takového a hlavně – kdo je Sam Altman, člověk, který teď celé OpenAI vede?

Příběh OpenAI

OpenAI vznikla v roce 2015. Začalo to jako neziskovka s cílem vyvíjet umělou inteligenci, která bude sloužit všem. Zní to jako ušlechtilá myšlenka, že? Ale ono to tak skutečně je. Lidstvo potřebuje mít jistotu, že AI nebude něco, co se vymkne kontrole. Postupem času se z OpenAI stala hybridní organizace, která kombinuje neziskové cíle s komerčními aktivitami. Dává to smysl – vývoj AI není levná záležitost.Začátek OpenAI je spojen se jmény, která možná znáte. Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever a další. Elon Musk už sice z vedení odešel, ale i tak byl důležitou součástí toho, proč OpenAI vznikla.Jedním z nejzajímavějších aspektů OpenAI je její přístup k partnerství. Například spolupráce s Microsoftem. Ten do OpenAI investoval přes jednu miliardu dolarů. A nejen to – díky této spolupráci získala OpenAI přístup k obřím výpočetním kapacitám Azure, což jí umožňuje vyvíjet modely, které jsou tak výkonné jako GPT-3 nebo GPT-4. Zajímavé je, že OpenAI nezůstává jen u technologií pro běžné uživatele. Zaměřují se i na nástroje pro výzkum a průmysl, což otevírá nové možnosti, jak AI využít k řešení globálních problémů.

Kdo je Sam Altman?

Sam Altman. Musím říct, že čím víc jsem o něm četl, tím víc mě zaujal. Narodil se v roce 1985 v Chicagu, vyrůstal v St. Louis a studoval na Stanfordu – teda, studoval, než toho nechal a pustil se do podnikání. V roce 2005 spoluzaložil aplikaci Loopt. Měla to být sociální mapa, která lidem pomůže propojit se na základě jejich polohy. Nakonec ji prodali za 43 milionů dolarů. Ale to byla jen jeho první zastávka.Pak přišel Y Combinator. To je takový inkubátor pro startupy, kde Altman působil jako prezident. Pomohl spoustě firem odstartovat a jeho jméno se začalo víc a víc objevovat ve světě technologií. Z Y Combinatoru se stal symbol úspěchu a místo, kde začaly příběhy firem jako Airbnb, Dropbox nebo Stripe.V roce 2019 se stal generálním ředitelem OpenAI. A právě pod jeho vedením vznikly věci jako GPT-3 a GPT-4 – technologie, která teď pohání třeba ChatGPT. Co mě na něm fascinuje, je jeho schopnost strategicky přemýšlet o tom, kam směřovat zdroje a energii. Altman věří, že AI může být nástrojem, který vyřeší největší výzvy lidstva, od klimatických změn až po zdravotnictví. A to je podle mě naprosto úžasné.

Proč mě to všechno fascinuje?

Sam Altman je zajímavý nejen tím, co dělá, ale i tím, jak přemýšlí. Věří, že AI může změnit svět. Ale zároveň zdůrazňuje, jak je důležité, aby byl tenhle vývoj bezpečný. Líbí se mi, že kromě AI se věnuje i dalším projektům, které mají za cíl zlepšit svět – třeba Oklo Inc., což je firma zaměřená na malé jaderné reaktory, nebo Helion Energy, která se zabývá fúzní energií.A pak je tu ještě jedna věc. Altman je otevřeně gay a neváhá mluvit o tom, jak je důležité být autentický. Myslím, že je to skvělý příklad toho, jak můžete být sami sebou, i když vedete jednu z nejvlivnějších technologických firem světa.Jeho přístup k vedení je hodně zajímavý. Nejde mu jen o výsledky, ale i o to, aby jeho tým měl jasno v tom, proč to, co dělají, má smysl. Altman prý často zdůrazňuje, že je potřeba myslet na dlouhodobé cíle a nebát se riskovat. A to je něco, co mě inspiruje nejen ve světě technologií, ale i v osobním životě.

AI jako budoucnost

Když přemýšlím o OpenAI, Samu Altmanovi a celé téhle technologii, nemůžu si pomoct, ale jsem prostě fascinovaný. AI má potenciál změnit svět k lepšímu – pokud ji budeme používat správně. A já věřím, že lidi jako Altman na to jdou správně. Co myslíte vy? Má AI potenciál být naším nejlepším pomocníkem, nebo se máme bát?Představte si svět, kde AI pomáhá lékařům přesněji diagnostikovat nemoci, vědcům urychlit objevování nových léků nebo dokonce řešit problémy, které nás dnes trápí na globální úrovni, jako je klimatická krize. To není sci-fi, to je realita, která je už na dosah. A právě OpenAI je jednou z organizací, které nás k této budoucnosti přibližují.

Obrázky vytvořeny pomocí AI/DALL-E