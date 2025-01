„Česká cesta k umělé inteligenci: Malá země, velké myšlenky“

Věděli jste, že i naše malá země má svůj vlastní příběh ve světě umělé inteligence? Ne, tak vám ho dnes rád přiblížím.

Umělá inteligence, neboli AI, je téma, které se často zdá být vzdálené, futuristické nebo snad určené jen pro velké technologické giganty. Pravda je ale taková, že AI proniká do našich životů rychleji, než bychom čekali – a i Česko má v tomto příběhu svůj jedinečný otisk. A co je na tom nejlepší? Všechny tyto příklady ukazují, že na velikosti nezáleží – chytré nápady a odhodlání mohou dosáhnout velkých věcí.

Start-upy, které dokazují, že velikost nerozhoduje

Resistant AI

Začneme v Praze, kde vznikl start-up Resistant AI. Představte si, že finanční instituce chrání před podvody software, který neustále analyzuje dokumenty a transakce, aby zachytil podezřelé aktivity. Právě takovou technologii tady vyvinuli a dokázali ji prosadit i na zahraničních trzích. Ačkoliv není tento start-up velký, ukazuje, že chytrý nápad a odhodlání mohou konkurovat těm nejlepším. Firmě se podařilo získat investice v řádu desítek milionů dolarů, což jim umožnilo rozšířit působnost na globální trhy.

Carebot

Další příklad? Zdravotnictví. Start-up Carebot pomáhá lékařům pomocí AI analyzovat lékařské snímky. Jak to funguje? Představte si, že jste lékař a hledáte na rentgenovém snímku něco podezřelého. Carebot vám to usnadní tím, že rychle odhalí možné problémy. Ušetří čas a zvyšuje přesnost diagnóz. Projekt je navíc aktivně podporován nemocnicemi v Česku i zahraničí, což potvrzuje jeho přínos v praxi.

Lakmoos

Věděli jste, že AI může pomoci i v marketingu? Start-up Lakmoos využívá AI k vytváření digitálních kopií zákazníků. Firmy tak mohou testovat produkty, aniž by musely složitě organizovat průzkumy. Je to rychlé, efektivní a užitečné. Tento projekt si rychle nachází cestu na zahraniční trhy, protože nabízí unikátní pohled na zákaznické chování.

AI na univerzitách: Kde vznikají nápady budoucnosti

Evropské centrum excelence pro AI

Na ČVUT, Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě pracují na projektech, které mění svět. Evropské centrum excelence pro AI se zaměřuje na to, jak technologie může zlepšit naši bezpečnost. To znamená lepší systémy pro ochranu dat, detekci hrozeb a mnoho dalšího. Význam tohoto projektu přesahuje hranice Česka a přispívá k rozvoji evropské technologické infrastruktury.

Centrum CLARA

Máte v rodině někoho, kdo trpí neurodegenerativním onemocněním, jako je Alzheimerova choroba? Centrum CLARA na tom pracuje. Pomocí AI a kvantových počítů hledají způsoby, jak tato onemocnění lépe pochopit a léčit. Jejich výzkum kombinuje nejmodernější technologie s hloubkovým poznáním lidského mozku, což otevrá nové možnosti pro medicínu.

Digitální filosof a spisovatel

A co takhle něco zcela odlišného? Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikly projekty, které simulují myšlení známých filosofů a dokáží generovat texty, které vypadají, jako by je psal člověk. Kdo říkal, že AI není kreativní? Tyto experimenty ukazují, že AI může být nástrojem i pro umělce, spisovatele a filozofy.

Osobnosti, které inspirují svět

Tomáš Mikolov

Jedním z nejvýznamnějších českých jmen v oblasti umělé inteligence je Tomáš Mikolov. Tento odborník se proslavil svou prací na algoritmech pro zpracování přirozeného jazyka, které využívají společnosti jako Google nebo Facebook. Po letech působení v zahraničí se vrátil do Česka a přispívá k výzkumu na ČVUT.

Josef Šivic

Další významnou osobností je Josef Šivic, který obdržel prestižní ERC Advanced Grant na výzkum sdílení zkušeností mezi roboty. Tento projekt má potenciál zcela změnit budoucnost robotiky a umělé inteligence.

Matyáš Boháček

Matyáš Boháček je považován za objev roku v oblasti umělé inteligence. Jeho multidisciplinární přístup kombinuje akademický výzkum, byznys i spolupráci s vládními institucemi, což mu zajišťuje výjimečné postavení v AI komunitě.

Proč by nás tohle mělo zajímat?

Umělá inteligence není jen technický termín, který patří do laboratoří. Je to něco, co už dnes ovlivňuje naše životy – od mobilních aplikací po lékařskou diagnostiku. Příklady, jako je Resistant AI, Carebot nebo Centrum CLARA, ukazují, že i malá země jako Česko může hrát důležitou roli v globální technologické revoluci. Zároveň nám příběhy těchto projektů připomínají, že s odvahou a inovacemi můžeme dosáhnout věcí, které předčí očekávání.

Co myslíte, dokáže Česká AI v budoucnu ještě více zazářit? Sdílejte svůj názor a pojďme společně objevovat, co nás čeká!

(obrázky vytvořeny pomocí AI – DALL-E)