„AGI: Revoluce, která změní svět nebo nebezpečí, kterému musíme čelit?“

Umělá inteligence (AI) je dnes už běžnou součástí našich životů — od hlasových asistentů, přes doporučování filmů na Netflixu, až po autonomní vozidla.

Co je myšlenka tzv. AGI, neboli „obecné umělé inteligence“ ?

Co je to AGI?

AGI (Artificial General Intelligence) je druh AI, který by měl být schopný učit se a adaptovat podobně jako člověk. Na rozdíl od současných AI systémů, které jsou vždy trénovány na konkrétní úkol (například rozpoznávání obličejů nebo hraní šachu), AGI by měla zvládnout prakticky jakýkoli úkol, od řešení složitých vědeckých problémů až po psaní knih na Pulitzerovu cenu.

Sam Altman, ředitel společnosti OpenAI, nedávno uvedl, že věří, že ví, jak AGI vyvinout. Zároveň ale upozorňuje, že cesta k AGI je plná výzev — a to nejen technických, ale i etických a bezpečnostních.

Jak se AGI liší od AI?

Současná AI (nazývaná někdy jako Narrow AI) je expertem na specifické úkoly, jako je třeba hraní šachů nebo doporučování produktů. AGI by měla mít univerzální schopnosti — tedy být schopna naučit se nové dovednosti a aplikovat je na různé oblasti.

Představ si, že by existoval AI systém, který zvládne řídit podnik, řešit technické problémy v reálném čase nebo dokonce psát poezii — a to vše bez nutnosti lidského zásahu.

Jak by AGI mohlo změnit náš svět?

Sam Altman odhaduje, že první AI agenti — tedy systémy schopné samostatně pracovat a adaptovat se na změny v prostředí — by mohli vstoupit na trh práce již v roce 2025. To by mohlo zcela změnit způsob, jakým fungují společnosti, a zvyšit jejich produktivitu.

OpenAI tvrdí, že AGI by mohlo pomoci zvýšit prosperitu, urychlit vědecké objevy a otevřít možnosti, které si dnes ani neumíme představit. Na druhou stranu ale upozorňují na rizika — systémy AGI by mohly způsobit nenapravitelné škody, pokud by jejich cíle nebyly správně definovány nebo sladěny s lidskými hodnotami.

Ať už se nám to líbí nebo ne, jsme na prahu něčeho nového. AI je zde a jen tak nezmizí. Je na nás, abychom se s tímto pokrokem naučili pracovat a využít ho ve prospěch celé společnosti.

Partnerství OpenAI a Microsoftu

Microsoft je hlavním investorem OpenAI a jejich dohoda stanovuje, že Microsoft ztratí přístup k modelům OpenAI, pokud bude AGI oficiálně dosaženo. V tomto kontextu je AGI definováno finančně — dosažením zisku přes 100 miliard dolarů.

OpenAI je však zatím ztrátová a nepředpokládá se, že by byla zisková před rokem 2029. Tento finanční aspekt tak může oddálit formální uznání AGI, i když by OpenAI technicky dosáhla tohoto milníku dříve.

Budoucnost: Superinteligence?

Altman naznačuje, že po dosažení AGI se pozornost OpenAI přesune na tzv. superinteligenci — systémy, které by mohly nejen překonat lidskou inteligenci, ale také výrazně urychlit vědecké a technologické inovace.

Přestože Altman věří, že AGI bude dosaženo dříve, než si většina lidí myslí, upozorňuje, že přechod od AGI k superinteligenci bude dlouhý a plný výzev.

Závěr

AGI může být jednou z největších revolucí v dějínách lidstva. Přináší však nejen obrovský potenciál, ale i rizika, která musíme brát vážně. Ačkoliv jsme možná na prahu něčeho velkého, je důležité zajistit, aby tento pokrok prospěl všem a nezpůsobil více škody než užitku.

(obrázky vytvořeny pomocí AI – DALL-E)