Strach jako nástroj bezpečnostní politiky
V souvislosti s válkou se jako fakt předkládá, že současné vedení Ruska představuje pro Evropu včetně České republiky vážnou bezpečnostní hrozbu. Je pochopitelné, že v nás tato informace vyvolává otázky a obavy z budoucnosti. U některých z nás mohou tyto obavy přerůst ve strach.
Je to tvrdá realita, nebo iluze? Jak vážná je tato hrozba pro Českou republiku a nakolik obraz, který si o ní z každodenních zpráv vytváříme, odpovídá skutečnosti?
Když slyším, že je Česká republika ohrožena, chci vědět, v čem konkrétně hrozba spočívá a co znamená pro naši společnost i pro každého z nás. Dá se jí předejít, případně účinně čelit? Jaká opatření ji mohou omezit? Jak jsme připraveni a co ještě musíme udělat?
Hrozí nám snad něco už dnes? Na co se máme připravit v příštích měsících, letech? Z čeho vlastně vychází hodnocení těch, kteří nás varují? Co pro naši ochranu dělá stát a s jakou pomocí můžeme počítat od spojenců? A co se očekává ode mě?
Pokud mi lidé, kteří za naši bezpečnost odpovídají, nedají srozumitelné odpovědi, obracím se na příslušné instituce.
Mnozí ale hledají odpovědi jinde. Někdy ani hledat nemusejí. Zejména na sociálních sítích snadno narazí na zdánlivě zasvěcená vysvětlení. Podle jedněch je nebezpečí mnohem větší, než se říká. Podle jiných nám vlastně nic nehrozí. Podle čeho má člověk posoudit, čemu věřit? Právě v téhle nejistotě se otevírá prostor pro dezinformace.
A co se mnou dělá strach? Obava mě může přimět, abych se začal zajímat o to, jak se připravit a jak mohu pomoci. Jestliže ale znovu a znovu slyším, co všechno mi hrozí, a pořád nevím, co s tím mohu dělat, možná se o to časem přestanu zajímat. Začnu mít pocit, že na mém jednání stejně nezáleží. Nakonec si řeknu, že to nějak dopadne. Tady vidím zásadní rozpor. Zajištění bezpečnosti je naším společným zájmem a vyžaduje účast každého z nás. Způsob, jakým se o hrozbách mluví, může přitom oslabit naši ochotu zapojit se.
Od politiků, státních představitelů nebo vedení bezpečnostních institucí slýchám, že potřebujeme zvýšit výdaje na obranu, nakoupit další vojenskou techniku nebo rozšířit pravomoci bezpečnostních institucí. Ptám se, co už dosavadní rozhodnutí přinesla. Byla účinná? Vynaložené prostředky zajistily očekávaný efekt? Kde máme ještě slabiny? Jak poznáme, že se naše bezpečnost skutečně zvýšila?
Bez odpovědí na tyto a další otázky zbývá jako hlavní zdůvodnění dalších opatření jen závažnost hrozby. Nestává se pak strach sám nástrojem, jak pro taková rozhodnutí získat podporu?
Slova politika, který mluví za sebe nebo za svou stranu, mi říkají, jak uvažuje, jaké zájmy zastupuje a čím si chce získat přízeň voličů. Když ale o naší bezpečnosti mluví z titulu své funkce prezident republiky, předseda vlády nebo ministr, mají pro mě jeho slova jinou váhu. I on se uchází o hlasy voličů. Zároveň však vykonává svěřenou funkci a po dobu, kdy ji zastává, nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Z této odpovědnosti pro mě plyne i samozřejmá povinnost vysvětlovat veřejnosti, z čeho jeho hodnocení hrozby vychází a co stát dělá pro naši bezpečnost.
Proto se obracím na ty, kdo dnes za bezpečnost státu nesou výkonnou odpovědnost. Když nás varujete, řekněte nám, co o hrozbě víte a v čem si zatím jistí nejste. Vysvětlete, co stát dělá, co už jeho opatření přinesla a podle čeho poznáme, že jsme lépe připraveni. Jako občan chci také vědět, jak se mohu na společné bezpečnosti podílet. Pokud v nás po vašich opakovaných varováních zůstane jen strach a pocit, že na tom, co udělá každý z nás, vlastně nezáleží, bude pro vás v případě potřeby velmi těžké získat nás ke společnému jednání.
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