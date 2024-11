Pokračování kocourkova na MPSV

Kocourkov na MPSV by si možná zasloužil knihu. Dovolím si přidat další absurditu z běžného života občana, který je nucen podstupovat státní tortutu aby mohl odvést daně.

Volně navazuji na můj předchozí příspěvek zaměřený zejména na fungování MPSV viz Odkaz.

MPSV o sobě rádo tvrdí, že jsou garanty personalistiky a sami nejlépe vědí, jak se lidé nabírají. Inu i podle toho píší zákony, vyhlášky a nařízení. Na jedné naší společnosti jsme opět žádali o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Opět jsem se nestačil divit, jak dalece je třeba se odpoutat reality a navrátit se do minulosti. Jak tedy takový proces probíhá?

Nejdříve připravíte asi tak stoh dokumentů (to je OK, s tím se tak nějak počítá). Pak musíte najít odpovědného zástupce, podmínky, které musí splňovat jsou celkem přísné a to i přesto, že odpovědný zástupce nenese žádnou odpovědnost za fungování dané společnosti (vtipné že, ale již jsem popsal v předchozím příspěvku). Opět ale říkám OK, zaskřípu zuby a splním.

Co mě však maximálně zaráží je další bod, kdy musíte plnit podmínky zařízené provozovny, do které Vám přijde kontrola. K tomu se ještě vrátím, neboť bych rád ve zkratce popsal, jak takové zprostředkování zaměstnávání v realitě funguje.

Klient, tj. budoucí zaměstnavatel, nám zadá poptávku, že potřebuje obsadit danou pozici. To se děje 100% online. My začneme hledat vhodné kandidáty (opět 100% online), jakmile je najdeme, tak se s nimi spojíme (100% online, nikdo nikam nechodí, proč také, když se potřebujeme vidět, máme videohovor). Pokud se kandidátovi pozice líbí a klientovi líbí kandidát, pak domluvíme schůzku přímo u klienta (opět 100% online). V ideálním případě si klient s kandidátem plácne a nastoupí. V posledních 2 letech navíc první kola pohovorů, tj. základní přehled a očekávání, umí udělat AI nebo chatbot na základě nastavených požadavků.

Vracím se však na MPSV. MPSV začne posuzovat naši žádost o povolení. Pokud jsme doložili všechny dokumenty, pak MPSV chce vidět pobočku. To probíhá tak, že MPSV vydá rozhodnutí o pozastavení řízení (čas úředníka + papír) a odešle žádost na MV ČR (čas úředníka + papír), aby provedlo fyzickou kontrolu pobočky. MV ČR podle adresy požádá příslušné oddělení PČR (čas úředníka + papír) a PČR vyšle na místo 2 člennou hlídku. Hlídka zazvoní, prohlídne si provozovnu, aby posoudila, zda provozovna vypadá jako provozovna a že je tam zařízení na příjímání kandidátů, vše nafotí a pošle na MV ČR (čas hlídky + papír, plus foto apod.) MV ČR vydá stanovisko a zašle MPSV (čas úředníka + papír). MPSV vydá povolení.

I přes opakované upozorňování MPSV, že klienti, ani kandidáti na pobočku prostě nechodí a není k tomu žádný důvod, aby chodili, MPSV stále trvá na tom, že pobočku musíme mít a musí být patřičně vybavená (jako fakt se dívají na to, jestli tam je místnost, kde můžeme přijímat kandidáty, které tam prostě nepřijímáme).

MPSV nerozumí, nebo spíš nechce rozumět, problematice personalistiky, to by mně ani tak nevadilo. Ale roky zbytečně zatěžuje celý aparát a zejména hlídky PČR, které by se mohly věnovat činnosti, která je pro společnost přínosná.

Je to bohužel jen kapka v moři nesmyslných postupů, na které jsem patřičné lidi na MPSV opakovaně upozorňoval a nabízel pomoc, radu. Až později jsem pochopil, že není zájem odstraňovat nesmyslnou byrokracii, ale naopak jí tvořit. Inu teplé místo je teplé místo.