Proč pana M. na pohřby už nikdo nechce zvát - část 4.
Už to, alespoň na začátku vypadalo, že konečně jedna příhoda skončí nudně, až by se dalo říci nezajímavě. Některá budoucí možná. Ale tato to ještě nebude...
Pro ty, co naskakují do jedoucího vlaku, předchozí části zde:
1. část Odkaz
2. část Odkaz
3. část Odkaz
V minulých částech jsme sledovali strastiplnou a nebezpečnou cestu pana M. na pohřeb tetičky Máni. Nyní již tedy přišla chvíle, kdy obřad opravdu začal.
Ještě, než kněz začal s proslovem, se zatmělo a ze dveří vedle něj vyšel ministrant. Jestli jste si vždycky představovali ministranta, jako malého chlapce, který službou v kostele získává své první duchovní, životní a sexuální zkušenosti, tak tento vzor v tu chvíli přestal existovat. Chlapec měl za sebou čtyřicítku, s jistotou dalece přes 2 metry, takových střízlivých 160 kg a vzezření něco mezi Budem Spencerem a Hulkem Hoganem. Bohatý plnovous mu zabíral celou přední stranu těla a pan M. by si troufl říct, že i tu zadní. Pan M. začal přemýšlet, která továrna na prostěradla má technickou i lidskou kapacitu na to, ušít na něj ten bílý hábit. A hlavně pak odvahu za něj po něm chtít peníze.
Bud Spencer podezřívavě přejel očima lavice s lidmi a nepochopitelně se zastavil pohledem na panu M. Pan M. má rád pozornost a zvláště tu od zajímavých lidí. „Budu jeho oblíbencem, možná kamarádem!“, pomyslel si.
A už začal obřad. Pan M. byl nadšený. Vstávalo se a sedalo. A zpívalo! To má pan M. rád. Hlavně, když se zpívá nahlas. Nevěděl sice co se zpívá, ale vždy se mu podařilo nějak zapojit a několikrát tuhle zábavnou hru kdo bude nejhlasitější, dokonce vyhrát. Krátce po té opustil přítomný pěvecký sbor budovu se slovy, že „toho debila nemá cenu přeřvávat“ a místní kostelní babičky zmateně pobíhajíc, hledaly ušního lékaře.
Chvíli slávy pana M. ukončil Bud Spencer, který zřejmě také omámen jeho školeným zpěvem, vykročil kupředu a přátelsky šťouchnul pana M. do břicha. Zatímco se pan M. sbíral ze země, počítal si žebra přemýšlel o transplantaci žaludku, bohoslužba pokračovala.
Chvíle nudného vyprávění kněze o cestě svatého Antonína do Padovy vyplnil pan M. pozorováním interiéru kostela a také některými překvapivými poznatky.
Například, že číselný displej na zdi nad oltářem ukazuje neustále se měnící čísla.
To bylo zajímavé, protože pan M. chytře odvodil, že se zřejmě jedná o počty platících diváků a nešlo mu do hlavy, kde se ti lidé pořád berou. A ke konci na to přišel - (a teď budete konečně i vy stejně chytří, jako pan M.) na displeji se vždy ukazuje číslo skladby, které se bude zpívat!
Dále pana M. zaujal poutavý komix rozmístěný na 14 obrazech kolem oltáře. Musel uznat, že ten pan Kristus byl stejně frajer, když odtahal celou cestu až na kopec ty klády a nikdo mu nepomohl, tedy až na onoho římského vojáka, který mu nešikovně podával kopí, když na ten trám na konci věšel ty hřebíky. Muselo to být mnohem těžší, než když si pan M. kdysi při stavbě pergoly neopatrným pohybem připevnil sponkovačkou šourek ke trámu, na kterém obkročmo seděl a protože byl na víkend doma sám, vydržel tam sedět dva dny, než ho vysvobodili, neboť se bál pohnout, aby se ten otok o velikosti fialového kopacího míče ještě nezhoršil. Naštěstí tato událost neměla na funkci pergoly žádný vliv.
Po několikahodinovém poutavém vyprávění o putování sv. Františka, kdy polovina kostela odešla na cigaretu a už se nikdy nevrátila a druhá polovina se vrátila, ale značně pod vlivem alkoholu, pokračoval farář řečí o životě tetičky Máni.
Hovořil krásně. Jak žila, kolik dětí vychovala, a co všechno v životě dokázala. Hovořil o tom, jak milovala pečení. Pekla cukroví. Všechno a pro všechny. A protože měla dobré srdce, taky jej rozdávala. Pan M. si s láskou vzpoměl, jak po jejich skvělých vaječných věnečcích strávil báječné a inspirativní chvíle na infekčním oddělení krajské nemocnice, aby pak nemohl přijet ani poděkovat, protože vesnice, kde tetička bydlela, byla půl roku uzavřena v karanténě z důvodu náhlého výskytu dosud neznámé mutace bakterie z rodu Salmonella typhimurium.
Taktéž pan farář zmínil, jak tetička milovala svoji práci. A to byla pravda. Mimo jiné pracovala v továrně na cigarety pan M. se zasnil při vzpomínce, jak celá jeho dětská léta byla prosycena vůní tabáku po celé široké rodině, děti ve školce ho milovaly a chodily k němu čichat, na narozeniny byly vždy na dortu svíčky značky Clea a také Ježíšek mu často pod stromeček mezi autíčka a knihy o Neználkovi přihodil pár kartonů ceněných Camelek ve tvrdém.
Poté tetička vystřídala několik dalších pracovních příležitostí, až před důchodem zakotvila na poště, jako doručovatelka. To byly také zlaté časy. Každý měsíc nové ÁBíčko, denní tisk přicházel v celých balících a co se vždy s celou rodinou po večerech nasmáli, při čtení různých cizích dopisů a telegramů! Bylo to krásné dětství. Díky tetičce Máně.
Poštovní období bohužel skončilo ve chvíli, kdy jejich Blešan, zřejmě již přesycen cukrovím, sežral z brašny důchody poloviny obyvatel vesnice a tlupy vyhladovělých důchodců pak měsíc terorizovaly obecní pole a vesnicí projíždějící nebožáky.
Po farářově řeči všichni plakali. Část proto, že jim došel alkohol schovaný v modlitebních knížkách, část proto, že nájezdy zdivočelých seniorů měli ještě stále v paměti a část proto, že pan farář trochu přepálil náplň kadidla a kouř začal předním řadám leptat oči a sliznice.
Blížil se konec bohoslužby a stejně jako ostatní i pan M. se potichu naposled loučil s tetičkou Máňou. V tom v prvních řadách začal překvapivý pohyb. Pan M. zahlédl ministranty, jak se rozbíhají do lavic s mističkami a byl zvědavý, jak se tato zajímavá hra vyvine.
Neušlo mu, že postupně všichni přítomní sahají do kapsy a vytahují peníze. Pomyslel si, že přišla zřejmě chvíle, kdy se hraje na to, kdo má u sebe víc a rozhodl se, že této hry se nezúčastní, protože jeho stokoruna očividně nemohla konkurovat všem těm Palackým a Němcovým, které zahlédl tančit kolem sebe. Pan M. ani nestačil tuto svoji stokorunu zatlačit hlouběji do kapsy a najednou před ním vyrostl Bud Spencer. Jeho divoký pohled a chrastění plnovousu vyvolalo v panu M. spoustu otázek, zvláště, když v Budových rukách zahlédl misku s penězi, kterou k němu natahoval.
Pan M. i přes svou těžkou matematickou nedostatečnost, kdy při jeho reparátech na střední museli několikrát vyměnit zkušební komisi z důvodu psychické nevolnosti a jeho učitel matematiky Višňa místo rozhodování, zda jej připustí k maturitě, šel raději do předčasného důchodu, dokázal rychle zrakem zhodnotit obsah misky a odhadl to na dobré dva tisíce korun. Zkušeně provedl složitý přepočet na půllitry 11 stupňového Kozla a vyšlo mu to na poměrně příjemně strávený víkend v domovské nálevně U Pštrosa.
Pan M. je ale slušně vychován a svoji obsesi oroseným půllitrem dokáže nezřídka téměř potlačit. „Ne, děkuji! Já mám peněz dost!“, pronesl hrdě směrem k Budovi. Ten potichu zachrochtal, až pan M. cítil, jak se mu vypáraly stehy na levém ušním bubínku, které tam měl od doby, kdy zvídavě prováděl pokus, jestli zvuk z naplno puštěného megafonu, který vnikne do levého ucha, také pak vyjde uchem pravým.
Bratr pana M. do něj se strachem v očích šťouchnul a zašeptal „vole, musíš mu dát peníze, jinak tady všichni umřeme!“. To byl pro pana M. docela šok. Pomyslel na svoji stokorunu, která měla hodnotu přesně 3 piv, se kterými počítal večer U Pštrosa a udělalo se mu mdlo.
Když se vzpamatoval, tak se odevzdaně chopil myšlenky, že tedy „dobrá, jedno pivo bych mohl obětovat, hlavně ať už to šílenství skončí“. Vytáhl tedy bankovku a nekompromisně se zeptal Buda: „tak tedy 33 a nechte to tak. Budete mít zpátky na stokorunu?“ a pro jistotu, aby nezdržoval, natáhl ruku do misky a začal odpočítávat svých 67 korun. Dva Kozlíci pořád ještě zněli lákavě.
Náhle ucítil prudkou bolest v pravé noze a uvědomil si, že ač jeho sváteční pracovní boty s ocelovou špicí po otci dokážou leckomu zachránit zdraví, nebyly zřejmě dimenzovány na situaci, kdy vám Budova noha číslo 48 v sandálu připomínajícím vydlabaný pecen chleba, začne drtit shora chodidlo. Panu M. proběhlo hlavou, že se snad dnes už moderní medicínou dá ještě zachránit železem čistě odkrojený palec nohy. Bud vytáhl bankovku z ruky pana M. tak jemně, že mu slezly nehty, usmál se a s milým „Pán Bůh zaplať!“ odcupital k dalšímu zoufalci. A s ním odcupitaly i zbylé 2 půllitry milovaného Kozlíka.
Pan M. by se zřejmě z tohoto šoku vzpamatovával dlouho, ale již nastala finální část akce a to pietní odnos rakve s tetičkou Máňou na hřbitov. Mohlo by se zdát, že peripetie pana M. jsou tento den již u konce. Jenže pan M. se nabídl, že s tím odnosem pomůže...
Miroslav Fanta
