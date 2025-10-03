Pojďme se zmrzačit s panem M.
Nebo v horším případe v cizí posteli s háčkovanými dečkami a vůní naftalínu, vedle cizí paní v místním domově pro seniory a podobně? I pan M. takové dny občas má. V jeho režii to tedy i přes počáteční dokonalý plán, většinou dopadne úplnou katastrofou...
Byl hezký víkendový den a pan M. se rozhodl, že je třeba přivítat nadcházející podzim trochou úklidových prací na zahradě.
První bod plánu byl posekat trávu, která už od posledního červnového sekání opět dosahovala výšky vzrostlé kukuřice. Laikovi by se mohlo zdát, že jde o jednoduchý úkol. Ne tak v podání pana M.
Po půl hodinovém startování sekačky takovým tím rychlým taháním za provázek, po kterém se člověku trvale prodlouží ruka o 26 centimetrů, pan M. konečně usoudil, že chyba bude asi v tom benzínu, který minule spotřeboval a nový tam nenalil. Po doplnění benzínu způsobem „nejsem debil, naleju to do té dírky i bez trychtýře!“, kdy většina benzínu sice vytekla do sekačky, ale do úplně jiných otvorů se pan M. pokoušel zjistit, kolik ho je tedy v nádrži a když tam není vidět, použijeme co? Správně, zapalovač!
To, že v následujících chvílích musel pan M. obětovat oblíbené pracovní tričko na hašení požáru, mělo být už dostatečným varováním, ale pan M. ho nevnímal. Sekačka byla uhašena (naštěstí to odnesly jen plastové kryty a trošku kolečka) a hurá na trávu!
Každý, kdo už někdy trávu sekal ví, že je poměrně dost chytré, pokud se z trávy uklidí všechny věci, které by mohla sekačka potkat, jako jsou pantofle (nyní už poloviční velikosti), plastové hračky (nyní již ve formátu podobnému lego kostičkám) a hlavně kousky kuního trusu, které se vyznačují tím, že jsou v nich pecičky co vám pak při přistání nepříjemně cinkají o zuby, nehledě na ostatní materiál, který vytvoří nechtěnou pleťovou masku.
Po vydrhnutí obličeje a zubů savem se panu M. konečně podařilo trávu dosekat. Se zalíbením se rozhlédl po zahradě a musel se zamračit. Zase někdo neschoval tu hadici! Jal se tedy problém vyřešit. Hadice je pěkná, kvalitní, ale především posedlá divným typem démona, který neustále usiluje o život a duši pana M. Neexistuje způsob, kterým by ji běžný smrtelník dokázal smotat. Jako anakonda se vždy obtočí kolem těla a po půl hodině je pan M. vždycky rád, že se mu podaří vyprostit a včas od ní utéct. Bylo tomu stejně i tentokrát. Pan M. se ale nevzdával. Po další půlhodině se mu podařilo hadici smotat alespoň do smyček, které se daly nakopat do vysoké trávy tak, aby hadici nezkušené oko nevidělo a tím pádem se dala považovat za uklizenou. Druhé varování přišlo, když pan M. posledním vzteklým kopem poslal konec hadice pod keř. Vymrštěním konce došlo k obtočení smyček kolem těla pana M. a k jeho dočasné paralýze, které skončila ukázkovými zády přímo do ostružin. Naštěstí už tam nebyly plody, takže se pan M. neumazal. Za to tam ovšem byly ostny, takže cena za úklid hadice bylo několik piercingů, většinou na choulostivých místech, včetně propíchnuté předkožky, která tedy bolela úplně nejvíc a hlavně se z toho trnu dost nepříjemně sundávala.
Ochota pana M. ještě vůbec provádět nějaké venkovní činnosti už téměř vyprchala, ale pro dobrý pocit se rozhlodl, že ještě vypustí a vyčistí bazén.
Bazén je nafukovací, ve tvaru kola, s bublinkovačem a dírami, které je třeba průběžně zalepovat ve spolupráci s každodenním dofukováním. Jistě, posměváčci by řekli, proč si pan M. nepořídí bazén nový, bez závad. Ale pan M. je spořivý a dokázal si spočítat, že za cenu bazénu nového by se dalo pořídit poměrně dost piv a musel by si vybrat, buď nový bazén, nebo pivo. A tak tedy již několikátým rokem dofukuje a dofukuje... Pan M. tedy bazénu nepoužívá, protože je známý tím, že chodí v bundě i v létě a žádná voda není dost teplá, aby se v ní byl ochoten vůbec namočit, natož koupat. Známé jsou i jeho stížnosti na provozovatele různých saun, kdy pravidelně reklamuje, že v nich není dost teplo.
Bazén je tedy pro využití zbytku rodiny. A protože toto léto bylo opravdu teplotně podivné, byl použit snad jen 2x a zbytek prázdnin odpočíval a sympaticky zelenal. Pan M. není žádný chemik a zná akorát kyselinu sírovou, o které ví z jedné z povídek Šimka a Grossmanna, že je zdraví neškodná. Proto si celou sezónu vystačí s občasným házením chlorových tablet (které se mu zdají zbytečně neekonomicky velké, proto je krájí a používá po třetinách) do stále více a více zelenající vody.
A nyní byl čas konečně bažinu zlikvidovat a připravit bazén na uskladnění, aby mohl s novými záplatami vesele zelenat i příští léto. Vypouštění proběhlo poměrně nudně, až na menší incident, kdy bylo panu M. výslovně zakázáno nechat vodu téct do záhonu s maceškami, protože jsou čerstvě nasazeny a mohlo by je to vyplavit. Po pochytání skoro všech macešek různě po zahradě (některé se bohužel zachránit nedaly, protože zmizely v kanále) a jejich nacpání do země skoro na stejné místo, kde byl ještě před chvílí záhon tak, že to nebylo skoro poznat (plán B je svést to na krtka), mohl pan M. přistoupit k čištění nyní již prázdného bazénu. Osudovou chybou bylo, že pan M. vyhodnotil jako skvělý nápad, bosý vlézt dovnitř a brčálovou zeleň nejprve očistit pomocí chodidel.
Zásadní problém u řasy je to, že je nejen zelená, ale havně co? Hlavně je nečekaně kluzká, takže se stalo, co se stát mělo a pan M. absolvoval zádíčka č. 2. Tentokrát to ovšem už nerozhodla perforovaná kůže ohanbí, ale ploténka mezi obratli L4 a L5, která si řekla, že by se pan M. hrozně rád zase projel sanitkou. I stalo se a pan M. byl i přes protesty surově naložen a za zvuku sirén odvezen do lékařského zařízení. Odvozu ještě předcházel incident s posádkou vozu, kdy pan M. důrazně odmítal převoz v pracovní garderobě a bylo tedy třeba ho v leže a za pomocí poměrně originálních nadávek v různých jazycích převléci do čistého oblečení.
Následovaly necelé dva dny zajímavých zážitků a drogového opojení v místní nemocnici a také nových poznatků, jako třeba překvapení z použití papírových bažantů na rozdíl od plastových z minulých dob, kdy si je pan M. při jedné hospitalizaci zaměnil s termoskou a lil si do nich čaj.
To už je ale zase jiný příběh.
Miroslav Fanta
