Život
Blížila se velká bouře, všichni v přístavním městečku už to věděli. V takových městech to všichni ví včas, vidí daleko na moře a tam se většina jejich bouří rodí.
I ten vítr, který ji do zátoky přižene je vždycky stejný, stejně rychlý a silný. Když ji spatří poprvé na horizontu, vědí, že mají ještě 4 až 5 hodin než první velká vlna olízne přístavní hráz. Tehdy se dají všichni do práce. V přístavu poklidí všechno, co by bylo možné odfouknout, nebo spláchnout. K vodě nejbližší domy, kavárny, rybárny, obchůdky i restaurace taky uklidí vše, co by mohlo moře vzít a vítr zanést neznámo kam. Všechno se zavře a do čtyř hodin je všude klid.
Za městem na pobřeží, na kraji kamenité pláže je malá rybářská chatka. Ta je zvyklá na všechny vrtochy moře a stejně tak i stará paní, která tam žije.
Plete dědovi ponožky na lavičce před chatou, pozpěvuje si a sem tam se zahledí do dálky, když si všimne jak se obloha na konci kaboní. Odloží pletení do košíku a dojde si dovnitř pro vlněný pléd, zabalí se do něj a plete dál. Ponožka je čím dál delší a bouře čím dál blíž, zvedá se zatím mírný vítr. Pak jí nad hlavou zakrouží racek, něco zakřičí, přistane na kameni nedaleko, hrabe se v chaluhách a levým okem babičku sleduje. Babička se zase podívá směrem k tmavé šedo černé hradbě, která se sem z moře blíží, odloží pletení podruhé a cestou do chaty si utrhne dvě snítky z rozmarýnového keříku u lavičky. Doma si uvaří vodu a rozmarýn si zalije, nechá ho v hrnku a vezme si ho s sebou ven.
Zatím co pokračuje v pletení – už je u paty, bouře se spokojeně blíží svým tempem a babička upíjí z rozmarýnového čaje, houpe nohama a povídá si s rackem.
Za další hodinu už má babička dopletenou špičku, ponožka je hotová, skládá jehlice a klubíčka a odnese je do chaty. Projde se po pláži a na kraj moře, počítá vlnky a vyhlíží dědu na člunu. Vítr sílí čím dál rychleji a ještě dědu není vidět. Podívá se bouři zpříma do tváře, aby si to vyjasnily a v tom se děda objeví za jižním útesem a bublá si to ke břehu. Mává už z dálky, což prozrazuje, že veze úlovek – má radost. Babička mu mává nazpátek a trpělivě čeká až se člun přiblíží na dosah ruky. Vlny ještě nejsou nijak vysoké, a ty malé spíše dědovi pomáhají. Babička vezme lano na přídi a potáhne loďku na pláž. To všechno beze slov, prostě se to děje, každý ví v tomhle příběhu, co má dělat, vyprávět si budou až bude vše uklizeno a oni v chatě u misky něčeho teplého.
Děda sundá motůrek a vesla a odnese je do chaty. Loďku pak společně zatáhnou až za chatu a pevně ji přivážou v přístřešku. Děda pak vytáhne sítě, oči mu září, beze slov ukáže babičce úlovek 4 velké ryby. Babička znaleckým okem přejede síť a řekne po dlouhé době nahlas:„Tři pražmy a jedna veliká makrela, hmm!“ Uznale zatřese hlavou a jde okolo chaty, kde ještě sebere dva květináče a dá je dovnitř za dveře.
Vlny už bičují městečko, ale blesky jsou ještě daleko. Babi staví hrnec s rybí polévkou na plotnu a volá na dědu, aby vzal z přístřešku ještě petrolejku. Děda něco z dálky zabručí a šamtá v pantoflích zase zpátky kolem domku. Vichr sílí, babička se podívá z okna, vlny už přišly až sem a tříští se o velké kameny na pláži. Takže liják začne než se polévka ohřeje.
Zatím co krájí chleba, děda se vrací s petrolejkou, vrzá a skřípá to.
Babi se na něj otočí od plotny a chce mu říci aby dal na stůl lžíce a misky, že už budou jíst, ale neřekne nic a užasle na něj zírá. Děda stojí ve dveřích a drží v ruce pugét. Babi v první chvíli ani nemůže rozeznat co je to za nádherné květy, veliké, růžové, karmínové a bílé. Přestože už bublá rybí polévka, květiny stačily naplnit předsíň silnou, závratnou, nádhernou vůní. Za oknem už se čerti žení, poryvy větru už vylévají konve vody na malá okýnka chaty a vlny už obalují kameny v půlce pláže.
Děda podá květiny babičce a začíná vypravovat.
„Plul jsem kolem té černé skály, jak je tam za ostrůvkem a viděl jsem pod okrajem útesu něco velkého červeného, nebo růžového. Nevěděl jsem hned co to je, myslel jsem si, že někomu třeba ulítla deka, nebo velká osuška, ale byla tam taková místa asi čtyři, tak mi to přišlo zvláštní. Nechal jsem člun v jeskyni a vylezl na útes, z vrchu jsem pak viděl, že jsou to květy. Nikdy jsem si jich tam nevšiml. Tak jsem si našel cestičku a sešel k nim, a tak krásně voněly, že jsem ti je musel natrhat.“
Babička květy zatím dala do vázy na stůl a nalila polévku. Sedli si a než začli jíst, babička s lesklýma očima natáhla ruku k té dědově přes stůl a pohladila ho. Usmáli se na sebe a pustili se do jídla.
Tiše srkali horkou polévku, když tu najednou z největšího květu skloněného nad stolem vypadla beruška a celá vylekaná a zmatená se pustila pěšky přes stůl mezi miskami.
Babička se usmála a řekla, myslím, že jsou to pivoňky.
Miroslava Dvořáčková
