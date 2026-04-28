Zázrak zvaný smaženka

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Smaženka, vidlička, olej, průvodce, dno

To se jednou takhle za soumraku schylovalo k večeři. Zavolal se průvodce procesem přípravy smaženek a mohlo se směle začít.

„Takže pánové, to se vezme starší chleba, nakrájí se na krajíce a ty ještě na poloviny.

Do misky se rozklepne podle počtu strávníků odpovídající počet vajíček a prošlehá se vidličkou, přidá se sůl a kdo chce šetřit, tak může přidat trochu mlíka. Kdo naopak nechce šetřit vůbec, nastrouhá do vajec klidně deset deka Eidamu. Já ještě přidávám utřenej česnek. Pořádně promíchám.

Na dno pánve naleju olej, radši víc než míň ať jsou smaženky zlatý a ne hnědý a nechám ho rozpálit. Namáčím chleby do vajíček, pokud jsou bez sýra, tak je vykoupu z obou stran a pokud je tam sýr, tak tu hmotu vidličkou natřu jenom z jedný strany a plácnu to samozřejmě tou namazanou do oleje a smažím. Pokud je vykoupaná oboustranně, pak smažíme z obou stran.

Když jsou smaženky zlatý, tak je vyndáme na ubrousek a podáváme co nejteplejší. Já je nejvíc miluju s kečupem.

Ideální nápoj k tomu je bílý kafe z melty, nebo dobrej sladkej čaj s citrónem, ale ani čaj z čerstvý máty není vod věci.“

Tak si to užijte, dobrou chuť!


Autor: Miroslava Dvořáčková | úterý 28.4.2026 10:42

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 15
  • Celková karma 3,77
  • Průměrná čtenost 70x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.