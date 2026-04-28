Zázrak zvaný smaženka
To se jednou takhle za soumraku schylovalo k večeři. Zavolal se průvodce procesem přípravy smaženek a mohlo se směle začít.
„Takže pánové, to se vezme starší chleba, nakrájí se na krajíce a ty ještě na poloviny.
Do misky se rozklepne podle počtu strávníků odpovídající počet vajíček a prošlehá se vidličkou, přidá se sůl a kdo chce šetřit, tak může přidat trochu mlíka. Kdo naopak nechce šetřit vůbec, nastrouhá do vajec klidně deset deka Eidamu. Já ještě přidávám utřenej česnek. Pořádně promíchám.
Na dno pánve naleju olej, radši víc než míň ať jsou smaženky zlatý a ne hnědý a nechám ho rozpálit. Namáčím chleby do vajíček, pokud jsou bez sýra, tak je vykoupu z obou stran a pokud je tam sýr, tak tu hmotu vidličkou natřu jenom z jedný strany a plácnu to samozřejmě tou namazanou do oleje a smažím. Pokud je vykoupaná oboustranně, pak smažíme z obou stran.
Když jsou smaženky zlatý, tak je vyndáme na ubrousek a podáváme co nejteplejší. Já je nejvíc miluju s kečupem.
Ideální nápoj k tomu je bílý kafe z melty, nebo dobrej sladkej čaj s citrónem, ale ani čaj z čerstvý máty není vod věci.“
Tak si to užijte, dobrou chuť!
Miroslava Dvořáčková
O odvážné sušence
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sušenky, moře, trpaslíček, prach, hvězda
Miroslava Dvořáčková
Palubní epizodka
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Haribo, prodlužka, vysílačka, uzel, borovice
Miroslava Dvořáčková
Život
Každý den píšu jeden text na základě náhodně vybraných pěti slov, která mi posílají přátelé a dneska jsou to tato: Vlna, Zátoka, bouře, beruška, pivoňka
Miroslava Dvořáčková
Vlci se vrací
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Zlatěnka, vlk, paprika, plížení, seno
Miroslava Dvořáčková
Artista
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Konvice, nůž, sluchátka, kapesníček, zdymadlo
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů
Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu...
V příbramské nemocnici zasahuje policie, dokumenty si vyžádala také od kraje
V krajské nemocnici v Příbrami zasahuje v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na...
Všechny cesty vedou do Brna, ukáže filharmonie v příští sezoně
Filharmonie Brno připravuje svou příští koncertní sezonu pod heslem Všechny cesty vedou do Brna....
Zakázky z průmyslu přinesly výzkumnému centru v Liberci rekordních 71 mil.Kč
Rekordních 71 milionů korun přinesly loni do rozpočtu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
