Vlci se vrací

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Zlatěnka, vlk, paprika, plížení, seno

„Vlci se vrací“, hlásá titulek v bulváru a hned pod ním varovný podtitul, Co nás čeká a nemine?“

Do Českého ráje se vrátili vlci a lidé šílí, hlavně zemědělci. Budeme moci nechávat stáda venku i přes noc a co naši psi?

Jedná se o jednu rodinnou smečku, čítající 3 dospělé jedince a 4 vlčata.

Vlčice vyvedla své potomstvo z lesa nad Bělou pod Bezdězem. Vyšli si na špacír chvíli podél ohradníku a chvíli už na pastvině a sledovali malé stádo ovcí. Vlčata všechno viděla poprvé a ze všeho měla radost, honila motýli a okusovala trávu a luční květy. Matka zavelela, že se budou učit plížení a že se musí dostat k balíku sena, která byl od nich asi 20 metrů. Vlčata se snažila matku napodobit, různě se kutálela a přepadávala na bok. Tři z nich poslušně následovala vlčici k balíku, ale poslední se zakoukalo jinam. Před čumákem mu ve vzduchu tancovala Zlatěnka ohnivá - krásná barevná malinká vosička, skoro blikala, jak se každým pohybem na jejím tělíčku odrážely sluneční paprsky jinak barevně. To bylo něco. Vlče ji sledovalo a poskakovalo za ní, z trávy vyčuhoval jenom neposedný ocásek.

Vlčice si u balíku všimla, že jí jedno chybí a vydala se za ním, našla ho hned a ňafla ho do ucha. Pak se ale zastavila v pohybu – zaslechla lidský hlas – sice ještě daleko, ale její ostatní 3 mláďata byla u balíku a vůbec nedávala pozor a ona tady s tím jedním úplně jinde…

Chvíli nasávala situaci a vyhodnocovala, co bude dělat.

Z dálky se ozval znovu lidský hlas, byl to dětský hlas: „Paprikooo, počkééj, k nooozééé!“ Trávou běželo dítě a pokřikovalo zřejmě na svého psa, který ale nebyl vidět.

Vlčice ho cítila, ale taky ho neviděla. A najednou se pes vynořil u balíku sena, tam kde si hrají její tři malí. Ve strachu popadla čtvrtého neposedu za krk a běžela s ním k ostatním.

Když doběhla na místo uviděla úplnou selanku, její mláďata si hrála s podobně velikým štěnětem, sytě rezatým voříškem Paprikou, hopsali po sobě navzájem, váleli se a poštěkávali. Dítě bylo ještě daleko, ale vlčice na nic nečekala, zavrčela na Papriku, ten se lekl, začal couvat, zamotaly se mu nohy a převalil se na zadek a koukal překvapeně na smečku. Pak zavelela k odchodu a všichni ji poslušně následovali, vracela se k poslednímu a popoháněla ho. Za chvilku byly už v lese a v bezpečí. Vlčice se ohlédla a viděla lidské mládě, jak si kleklo do trávy u balíku sena a hraje si s ochočeným psím mládětem.. a vůbec netuší, že jí před chvílí nehrozilo žádné nebezpečí.


Autor: Miroslava Dvořáčková | pátek 24.4.2026 10:05 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

