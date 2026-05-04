Rozhodnutí

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Pět, čtyři, tři, dva, jedna...

Když zbývalo do startu posledních pět týdnů, čtyři dny a tři hodiny, napadlo kosmonauta, co ho to vlastně napadlo?

Bylo mu 31 let, doma měl právě narozenou holčičku, krásnou, ineligentní a empatickou ženu a spokojený život v domě se zahradou.

A za těch necelých 6 týdnů by měl vyrazit na dva roky sám v jedné raketě, která, když se něco pokazí, bude jeho rakví.

Před pěti lety, na začátku výcviku a programu mu bylo všechno jasné. Byl odhodlaný, celý jeho dosavadní život směřoval jen k tomuto cíli, veškeré vzdělání, fyzické i psychologické testy, zkoušky, pořád mu některý z kolegů dýchal na krk, letět chtěli všichni z výcvikové skupiny, bylo dalších sedm náhradníků. Ale on byl nejlepší, všechny nechal za sebou a pro jeho výjimečné schopnosti ho vybrali a on byl poctěn, hrdý a šťastný. Tak co se mu to teď honí hlavou za myšlenky?

Pořád jen vidí ty veliké krásné oči a malinké růžové ručičky a nožičky a slyší hlas své ženy, která mu jeho úspěch přeje, snaží se být statečná a podporující a říká mu, jak je ráda, že toho dosáhl, ale on cítí, že by byla radši, kdyby s nimi zůstal doma. A vůbec se nediví a nezazlívá jí to, protože by sám byl radši doma a dva roky se díval na ten jeden zázrak v postýlce, když spí, když se probouzí a když začne chodit a to všechno, co neuvidí, když doma nebude a místo toho uvidí Zemi z dálky a Měsíc a mlhoviny a Slunce a také přístroje a interiér své vesmírné lodi. Ale vždyť by je také viděl občas ve videohovorech. No, ale to není totéž.

Už se rozhodl, vzal telefon a zavolal svému největšímu konkurentovi v programu, aby se připravil, že bude misí pověřen on. Na druhé straně se rozhostilo překvapené, šokované a nevěřícné ticho 26ti letého svobodného a bezdětného kosmonauta č. 2.

„Tohle se přeci neopouští, i kdyby se mělo stát cokoli.“

„Já vím, já vím…, ale já už si tím nejsem tak jist.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | pondělí 4.5.2026 11:57 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Cesty s překvapením

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tunel, mravenec, zatáčka, Kolín, balíček

3.5.2026 v 12:56 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Vysněný večírek

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Karty, zásuvka, kabel, peněženka, snění

2.5.2026 v 21:08 | Karma: 2,96 | Přečteno: 71x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Už nic neplatí

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Kino, myš, tramvaj, řeka, bůh.

1.5.2026 v 8:10 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Medvědí česnek

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tramvaj, taška, auto, kanál, hodiny

30.4.2026 v 15:48 | Karma: 5,03 | Přečteno: 99x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Kde bydlí Krteček?

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Rohlík, hrouda, krtek, krabička, klíč

29.4.2026 v 11:36 | Karma: 4,97 | Přečteno: 68x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Pačejov má kanalizaci za 100 mil. Kč, vodovod do všech částí a opravené rybníky

ilustrační snímek
4. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Pačejov na Klatovsku postavil kanalizaci za více než 100 milionů korun. Dokončil také vodovod do...

Pardubice opraví vodicí linie pro nevidomé před vlakovým nádražím

ilustrační snímek
4. května 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Město Pardubice po delší době opraví vodicí linie pro nevidomé před vlakovým nádražím. V některých...

Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

Ilustrační snímek
4. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním...

VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou
4. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Pardubičtí hasiči v sobotu ráno zachraňovali srnce, který se zasekl v kovovém plotě u zadního...

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 21
  • Celková karma 4,85
  • Průměrná čtenost 77x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.