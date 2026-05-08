Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře
Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře. Vezmu to kolem zahrádek a když tam bude Jarka, houknu na ní přes plot, jestli by mi nedala trošku čerstvého kopru, pokecáme a možná to bude i na kafe. Radši s sebou zabalím kousek bábovky.
Dohodla jsme se se sebou, pobalila a vyrážím.
Tráva je tady vysoká, ale cestička je vyšlapaná poctivě, to se mi půjde dobře. Voda je hodně vysoko po posledních děštích a proud se valí s velkou silou a rychlostí. Sem tam rybář, klid, hukot a šplouchání vody. Rozhlížím se, co kde už kvete, pozpěvuju si, vzpomenu si taky na klíšťata, ale tyhle myšlenky hned zaplaším a myslím radši na holky ze zahrádek, jak jsme posledně u ohně zpívaly až do rána….když tu najednou z trávy u břehu slyším divoký ptačí křik. Zastavím se a hledám, odkud to jde. Kousek ode mě vyletí ztřeštěně velký bílý racek a zase zapluje zpátky do hluboké trávy a za chvíli se to opakuje. Na mě vůbec nedbá, tak se tam jdu podívat, co se mu stalo, za tu chvilku ještě dvakrát poplašeně vyletěl. Vidím racka jak se plácá ve vodě, tak divně, co to dělá, vždyť přeci plavat umí, ale pak to uvidím.
Stále ještě dost u břehu, ale přeci jen na hranici silnějšího proudu se ve víru točí zřejmě racčí hnízdo a v něm vidím jedno nahnědlé kropenaté vajíčko. Asi ho ze břehu sebral proud a racek se snaží hnízdo dostat zpět na břeh, ale vír ho zase vždycky vrátí.
Dobře, teď je čas na hrdinství. Sundávám batoh, boty, ponožky, vyhrnuju si kalhoty a prodírám se trávou k rackovi. Radši na něj mluvím, aby se mě nelekl a nezačal se chovat jinak než dosud, kdo ví, jak se má rackům pomáhat. Třeba je chudák v šoku a teplé lidské slovo ho uklidní. „No ták, racku, kamaráde, klid, už jdu, nebój.“
Zatím je hnízdo už více než metr od břehu. Hledám klacek, větev, něco, cokoli, čím bych hnízdo přitáhla, ale zrovna se nacházím v úseku cesty, kde jsou stromy daleko od vody, a na přetahování se s přirostlou větví není čas.
Nedá se nic dělat, musím do vody. Ach bože, že já jsem nešla po silnici. Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře. No, tak to jsem zvědavá, zas úplně na koupání to dneska není a tý vody je přeci jen dost. No nic, pomalinku vsunuju špičku nohy do hnědé kalné a hrozně studené vody asi 2 metry od víru a naštěstí je tam trošku zaplavený břeh, takže zatím jen po kotník, tak zase kousek, to už bude hlubší, au, kámen, sakra.
Snažím se rukou zkusit kam až dosáhnu, když se hodně natáhnu, nestačí to. Hnízdo se točí ještě pořád v pomalejším proudu, blíží se na mou úroveň, ale o metr dál.
Tak teď nebo nikdy, udělám jeden delší krok, dno mi zmizí pod nohou a už jsem po krk ve vodě. „Do prčic!“ Vlnka mi šplouchne do obličeje, prskám vodu a protírám si oči, nadávám, ale hnízdo zachytím a přitahuju ho k sobě. Racek zběsile poletuje okolo a huláká, ale aby mi pomoh’, to ne. Hlavně nevyklopit to vajíčko. Pomalu se vynořuju z hlubiny, voda ze mě crčí, ale hnízdo mám i s vajíčkem. Pokládám ho do trávy, dost daleko od břehu a snažím se co nejrychleji odejít, víte jak je to s těma nalezenýma kolouškama, nebo králíčkama, nesahat, hlavně nesahat!!!
Snad to ten racek ocení, říkám si a prohlížím se a musím se smát.
Vracím se pro věci, ani se neobouvám a celá schlíplá a zubama drkotající si to bosky šinu k cestičce.
Racek poletuje nad hnízdem, a když se naposledy ohlédnu, už ho není nikde vidět, tak snad už zahřívá.
Slyším za seboou zvonek, otočím se a uhnu cyklistovi.
On se pak otočí, „Jé Magdi, jsi to ty, ty ses byla koupat? Co blbneš, taková kosa.“
„Ahoj, ne nebyla, tady racka jsem zachraňovala, teda jeho vejce, asi mu voda vzala hnízdo ze břehu, víš. No a tak jsem tam slítla celá, no.“
„Co? Racka? Proč?“
„To neřeš.“
„No a kam jdeš?“
„Ale tady na zahrádku za Jarkou pro kopr.“
„Tak sedej, já tě tam hodim, než nastydneš.“
„Dík, tak jo.“
Naštěstí to už nebylo daleko.
„Tak díky, Pepo, moc jsi mi pomoh’, měj se.“
„Ty taky, pozdravuj Jarku.“
Za chvilku už stojím u branky a vidím za plotem Jarčino pozadí, hrabe se v záhonku v hlubokém předklonu.
„Jarko, ahoooj.“
„Jé, Magdi, kde se tady bereš? Ale jdu kolem, jestli bys neměla už nějakej kopr.“
„Ale jó, pojď dál, dáme si kafe?“ Pak se na mě konečně Jarka podívá: „No prosím Tě, cos dělala? To jsi mokrá, nebo co ti je?“
„No jo, mokrá. Já ti to pak všechno řeknu, ale můžeš mi nejdřív půjčit nějaký suchý oblečení a uvařit to kafe? Já nesu bábovku.“ Vytahuju plastovou krabici a dávám ji na stolek na verandě zahradní chatky.
„Jé, paráda, to se těším, to je ta tvoje tvarohová? Hele, tady máš nějaký hadry a svetr a tlustý ponožky, běž se dozadu svlíknout a na gauči máš ručník. Já du na to kafe.“
Už jsem celá v suchu. Zabalená ještě do deky si sedám do proutěného křesílka k vonící kávě.
„No tak cos dělala, prosím tě?“ Otočí se na mě Jarka.
„Ale, zachraňovala jsem racka, teda jeho hnízdo s vajíčkem.“
Miroslava Dvořáčková
Nezdolnost
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Žabička, asfalt, hora, rozhledna, židle
Miroslava Dvořáčková
Polární výprava
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sníh, zima, sněhulák, nůžky, mapa
Miroslava Dvořáčková
Rozhodnutí
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Pět, čtyři, tři, dva, jedna...
Miroslava Dvořáčková
Cesty s překvapením
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tunel, mravenec, zatáčka, Kolín, balíček
Miroslava Dvořáčková
Vysněný večírek
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Karty, zásuvka, kabel, peněženka, snění
