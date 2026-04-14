Pouť

Tato povídka je napsaná jako první, doufám, že z mnoha, na základě 5 slov: Batoh, hodiny, slunce, čaj, krása Je to výzva na každý den za níž jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Toho léta jsem se vydala s batohem na zádech na dlouhé putování po krajině Lužických hor.

Slunce svítilo více než jiná léta, tak jsem se držela na lesních cestách a ve stínu a chládku skalních městeček.

Ohýnek jsem rozdělávala až večer po západu slunce a jen na krátko abych si uvařila čaj a měla čím zapít večeři sestávající většinou jen z krajíce chleba a kousku sýra, nebo klobásky. Stačilo to, každý večer to úplně stačilo. Oheň jsem vždy rozdělávala před stanem na jiné louce, nebo v jiném bivaku pod převisem, nebo dokonce na břehu jiného potoka, či říčky. Když ohýnek dohasínal a hvězdy vystupovaly na temné obloze ještě zářivěji, lehla jsem si na spacáku vedle ohniště a dívala se na tu krásu. V dáli na obzoru se ještě za dnem nezavřely dveře, a ke mně už se z vůně usínajícího lesa a dohořívajícího ohně blížil sen.

Některou noc jsem takhle před stanem strávila i několik hodin. Střídavě jsem usínala, snila a bděla s očima upřenýma na černo-černý sametový háv posetý malými diamanty.

Do stanu mě zaháněla až zima a někdy neodbytní komáři.

Pak jsem stejně ještě dlouho poslouchala zvuky nočního života kolem stanu než jsem se unavila a usnula. Někdy dlouho do noci na sebe z protilehlých kopců pohukovali sýčci, na louce jsem párkrát zaslechla nějaká kopýtka a zvuky užvykování trávy, ale usínání za zvuků zurčícího potoka, to je veliká romantika.

Celý výlet se odvíjel takhle poklidně, skoro nikoho jsem na cestách nepotkávala, byly to spíše výjimky a s mým vztahem k nečekaným pocestným, pokud jsem mohla tak jsem se setkání vyhnula. Jen jednou jsem se dala do řeči u studánky s jednou ženou, která přišla z nedaleké vesnice pro vodu do petky. Říkala, že se u studánky vždycky posadí, vypije hrnek vody a dlouze rozjímá s pohledem upřeným mezi stromy. Prý se jí tam často přihodí, že zehlédne mezi stromy pohyb, ale už se neleká, ví o nich a oni vědí o ní, takže si také nemusí dávat tolik pozor. Pozvala mě abych chvíli poseděla s ní, že možná přijdou, ale chvilku to potrvá, musí si zvyknout, že je tu někdo cizí, kdo se také umí dívat.

Tak tam spolu sedíme a civíme to té krásné zeleně, sem tam zaskřehotá sojka. Pak se najednou zvedl vítr, rozšuměl a rozhoupal okolní borovice. Jemně do mě šťouchla loktem. Nic neřekla, jen mírně kývla hlavou doleva směrem k malému kopečku mezi dvěma buky. Bylo to tak 10 metrů za příkopem u cesty na druhé straně. Seděla tam malá bytost, dívala se kamsi přes rameno. Srdce mi div nevyskočilo z hrudi. Tolik jsem ostřila abych rozeznala nějaký detail, že jsem začala slzet a celý obraz se mi rozmazal. Opatrně jsem si otřela oči rukávem, zadívala jsem se stejným směrem, ale už tam byl jen malý opuštěný kopeček mezi dvěma buky.

Podívala jsem se v němém úžasu na tu ženu, oči mi musely svítit jako baterky. Ona jen pokrčila rameny, zvedla obočí a tiše řekla: „ Tak to jsou oni, měly jsme štěstí, každý den se to neděje.“ „A co jsou zač?“, nedočkavě jsem se zeptala. „Já nevím, myslím si, že lesní skřítci.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | úterý 14.4.2026 14:28 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
10. dubna 2026  20:09

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...
6. dubna 2026  17:12

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...

Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku našli v lese, pomohla informace od místních

Pelhřimovští policisté věnovali maximální úsilí s cílem nalézt 14letou dívku....
13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  14. 4. 15:16

Policie od pondělka pátrala po čtrnáctileté dívce, která zmizela v obci Senožaty na Pelhřimovsku....

Letošní Divadelní Flora v Olomouci bude hostit divadelníky z devíti zemí

ilustrační snímek
14. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Celkem 60 událostí, včetně desítky zahraničních produkcí, nabídne letošní ročník olomouckého...

Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Krajský soud v Hradci Králové
14. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po...

V Olomouci stěhovali středověkou loď z kmene, lidé ji uvidí poprvé po 64 letech

Olomoucké Vlastivědné muzeum přesunulo z depozitáře do Lapidária historickou...
14. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Zabalit do igelitu a více než čtyřmetrová historická loď ze 16. století vážící kolem 100 kilogramů...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 10x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, které jsou mi každý den posílány. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Disciplína musí bejt. Jinak bych nikdy nic nenapsala. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede.

