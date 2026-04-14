Podzimní setkání

Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Liška, prst, kanál, mrak, srdce

Jednoho mlhavého rána vykoukla z nory pod velkým dubem uprostřed lesa zrzavá hlava s nastraženýma ušima a rozhlížela se a čenichala.

Všude byl tajemný klid, ticho a vlhko. Hned se jí na chlupech začala srážet voda z mlžného mraku, tak se několikrát olízla a packou si otřela i černá lesklá očka.

Ven se jí nechtělo, v doupěti měla takové teplíčko, v létě nelenila a nanosila si dovnitř slámu a po troškách i seno z hospodářova seníku, kam chodila číhat na slepice. Rozhodla se lištička, že ještě hlad není tak veliký aby kvůli němu celá venku provlhla a vrátila se do pelíšku.

Hospodář Matěj Kmoch měl stavení na kraji lesa, jeho šťavnaté louky se rozkládaly hned za branou kudy vodíval dobytek na pastvu. Krávy pak dávaly celé jeho početné rodině mléko tak chutné, že se brzy povídalo o jeho kvalitě po celém širém okolí. Když selka svařila hrnec mléka a nechala ho v chladné předsíni do rána stát, bylo na něm na dva prsty smetany a děti na ni tajně chodily.

Přišel podzim, trávy už bylo málo a hospodář postupně přecházel od pastvy na přikrmování senem, které ze seníku tak krásně vonělo. Venku se už často čerti ženili, střídaly se deště dlouhé a vytrvalé se dny, které byly celé ponořené do mlhy od rána až do večera. Tma přicházela čím dál dříve a rána byla chladná a večery sychravé.

Byla sobota odpoledne, právě odešly sousedé co se stavili na kus řeči u čerstvých koláčů s tvarohem a povidly a voňavou cikorkou s tím jejich hebkým mlékem. Matěj je šel vyprovodit k bráně a ještě se za nimi dlouze díval, jak mizí v zatáčce cesty. Pak zdvihl pohled k obloze, ujistil se, že je stále plná mraků, které nevěstí nic z čeho by vykouklo aspoň na chvíli sluníčko a chtěl se vrátit do stavení, když si všiml, že proti němu na cestě přes celý dvůr stojí zrzavá liška. Byla nádherná, měla sytou barvu a na pozadí zašedlých kůlen doslova svítila. Matěj se zastavil, nechtěl ji vyplašit, chtěl se na ni ještě chvíli dívat, tolik se mu líbila.

Liška stála strnule s pravou přední nohou nakročenou dopředu a dívala se stejně upřeně na Matěje. Srdce jí tlouklo, ale cítila, že se nemusí bát. Viděla toho velkého člověka a čekala co udělá. Hlavou jí proběhlo, že měla zůstat v noře, když se jí tak nechtělo ven, ale na to už bylo pozdě.

Začalo jemně mrholit, ti dva tam stáli měřili si toho druhého a vlhly jim kožichy, ale vypadalo to, že se ani jeden nechce pohnout ze svého místa.

A pak se najednou otevřelo okno nad verandou a ozval se ženský hlas. „Matěji, až půjdeš zpátky, seber v kurníku vajíčka a vezmi je nahoru.“ V tu chvíli se oba ohlédli za tím hlasem, ale liška využila Matějovi nepozornosti a zmizela za plotem, ještě viděl, jak se v křoví mihl její ocas.

Povzdychl si a šel posbírat vajíčka do kurníku.


Autor: Miroslava Dvořáčková | úterý 14.4.2026 16:47 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Miroslava Dvořáčková

Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, které jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

