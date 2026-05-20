Pařba

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Kotva, dlažba, spára, písek, lístek

Ráno je na stole lístek se vzkazem: Sraz v 8 v Kotvě na nábřeží. Budu mít všechno na čem jsme se dohodli. Ještě mě pochválíš.

„Jéžišmarja, co to má zase znamenat. Na čem jsem se dohodli?“ mumlám si pro sebe. Stojím bos na studený podlaze v kuchyni a zírám na hromadu špinavýho nádobí.

Včera jsem trošku přebral, narozeniny jsou jednou za rok a v tý hospodě byla tak krásná barmanka. Ale myslím, že koukala spíš po bráchovi. No, to je jedno. Takže brácha spal u mě, tak ten vzkaz musí bejt od něj. A na čem jsme se to mohli dohodnout, a proč bych ho měl chválit? Ale jak mě bolí hlava, co jsme to vlastně pili? To bude to Campari, já věděl, že po tom všem víně už to bude moc, ale když bylo tak dobrý. Musím najít nějakej brufen, nebo se mi ta palice rozskočí. Hlavně tichoučko a žádný světlo ani rychlý pohyby, napiju se, vezmu prášek a zase zpátky do postele.

Zavřu se ještě na chvíli na záchod. Za nějakou dobu si uvědomím, že už pěkně dlouho nezaostřeně čučim na spáru mezi dlaždičkama a v ní se stříbřitě kroutí rybenka. Pokouším se zaostřit na ten hmyz, ale nedaří se. Radši se přesunu do postele. Se sklenicí kefíru. Ten mi udělá dobře.

Lehnu si, zavřu oči a za chvíli klasickej kolotoč, nejde zastavit, tak dám jednu nohu z postele na zem, chvilku to funguje, ale ne moc dlouho. Musím si sednout, podložím se polštářem, opřu se o zeď a zkouším zase zavřít oči. Jde to, dobrý. Pomalu opouštím břehy reality a odplouvám do říše sladkého zapomnění.

A v dálce vidím bráchu, jak leze po čtyřech po chodníku před tou hospodou, kde jsme asi slavili, a křičí na mě, že ještě musí zkontrolovat jestli je ta dlažba dobře vyspárovaná. A jestli není, tak se sem musí vrátit s pískem a dodělat to. A hrozně se řehtá.

Já na něj koukám z hrozný dálky a vůbec nechápu proč to říká, ale mám co dělat sám se sebou, tak se radši otočím a pomalu se šinu podél zdi někam do tmy.

S hlasitým zachrápnutím se proberu, ležím na boku a mám v puse poušť. Musím se jít napít.

Co se mi to zdálo? Doufám, že ten brácha někde neběhá s kýblem písku.

Už nebudu nikdy pít, tohle je fakt strašný ráno. Podívám se na hodiny, je 6, ale odpoledne.

Musím se dát dokupy, za chvíli mám jít za tim bráchou. Takže sprcha, aspoň něco malýho sníst. Už se tak nemotám, tak to bude dobrý. Hodím na sebe čistý triko a rifle, ježiš ty boty, kudy jsme to šli, asi potokem? Jsou celý mokrý a od bláta. Vezmu si botasky.

Vyrážím do Kotvy, není to daleko, jdu radši pěšky, nevím, co by se mnou autobus udělal.

Vejdu a rozhlížím se, moc lidí tam není, ale ani brácha. No jsem tu trochu dřív, možná ještě nedorazil. Ale z rohu místnosti na mě mává nějaká holka, jdu blíž, nepoznávám ji a až skoro u stolu si uvědomím, že to je ta barmanka ze včerejška. Jenom je v civilu a není nalíčená, má jinak vlasy…

„Teda, tys mě nepoznal, že ne?“ zeptá se na uvítanou. Zřejmě vypadám hodně zmateně.

„Jo, no, promiň, vypadáš jinak. Ale moc Ti to sluší. A co tady vlastně v děláš?“

„No, čekám na tebe.“

„Na mě? A proč? Jak víš, že sem přijdu?“

„Ráno jsem ti nechala na stole vzkaz, přece.“

„Cože, ty?“

„No, já. Ty si fakt nic nepamatuješ?“

„Ne, já myslel, že mi to tam napsal brácha, přišlo mi to trochu divný, ale bylo mi tak blbě, že jsem nad tím moc nepřemejšlel. A jak, teda, promiň, ty jsi u mě spala?“

„Jo, ale neboj, ne ve tvý posteli. Spala jsem na gauči a ráno jsem brzo vypadla.“

„A proč…..?“

„Dovedla jsem tě domů, to je všechno.“

„Aha, tak to teda děkuju, doufám, že jsem moc nevyváděl, já skoro nepiju, aby sis nemyslela.“

„No, to bylo včera vidět, pěkně jste se s bratrem rozjeli. Jukebox nezahálel ani minutu.“

„A nebyla nějaká ostuda?“

„Nee, ani ne. Jenom když se tvůj brácha plazil před hospodou a něco se nám snažil vysvětlit o dlažbě, tak šli kolem měšťáci a ptali se jestli vás znám a jestli mě neotravujete. Tak jsem jim řekla, že je všechno v pohodě, že jste bratranci z vesnice a trochu vás to velkoměsto zmohlo.“

„No a kde je vlastně brácha?“

„On chtěl jet domů, tak jsme ho doprovodili na nádraží, koupili jsme mu jízdenku a počkali s ním na první ranní vlak. Domluvila jsem s průvodčí, že ho v Berouně vzbudí a vysadí ho tam.“

„To je neuvěřitelný, ty jsi úžasná, moc děkuju i za něj. Já si ale fakt vůbec nic nepamatuju. Mám dokonalý vokno, to je trapný teda.“

„No jo, to se stane. Tak už to neřeš a sedni si. Dáš si něco?“

„Jo, dám si kafe.“

„No ale v tom vzkazu jsi psala, že něco přineseš. O co šlo? Nevím nic.“

„My jsme se přeci vsadili, že seženu aspoň pět vinylů z těch všech kapel, které jste si celej večer pouštěli v baru.“

„A tys to sehnala? A co to bylo za kapely? Pamatuju si jenom, že jsme byli s bráchou hrozně překvapený, jaký poklady v tý vaší bedně jsou.“

„Jo, mám je tady sebou.“

„No tak ukaž, to jsem zvědavej.“

Začala vytahovat jednu desku za druhou: Pink Floydy, Led Zeppelin, Doors, Hendrixe, ale taky King Crimson, Zappu, Yes a já jsem jenom nadšeně hejkal a koulel očima. Byli to naprosté skvosty.

„A odkud to všechno máš? To jsou desky, který se u nás nedaly sehnat.“

„Můj táta je sbíral, občas se mu povedlo něco koupit na nějaký dovolený, a pak po revoluci jezdil po music shopech a bazarech v Německu a v Británii a dosháněl si to, co lidi už doma nechtěli, měli to na kazetách a cédéčkách. Ale on věděl, že zvuk z desky přes dobrej gramec a přenosku do dobrejch beden je nejvíc. No a takhle jsem na tý skvělý muzice vyrostla i já. A tady je ještě jedno překvapení.“ podávala mi desku a na ní svítil nápis Naima.

To už jsem dojetím ztratil řeč. Nadechl jsem se a dlouze vydechl.

„To snad není možný. Tohle si matně pamatuju, že jsme o Naimě mluvili a ty jí fakt máš.“

„Jo, je tvoje.“

„Co? Né, to nejde, hele, to fakt nemůžu, až na to tvůj táta přijde, to by asi nebyl rád.“

„Hele, to nech na mně, jo? My jsme měli vždycky dvě. Povedlo se, že si jí naši koupili navzájem k vánocům. A teď přišla ta chvíle, kdy ji můžu věnovat někomu, kdo ji určitě ocení a udělá mu radost. Ty ses včera tak rozplýval, když jsi mi o ní vyprávěl, že jsem celej večer nemyslela na nic jinýho než jak ti ji druhý den donesu.“

„Fakt? To je neuvěřitelný. Tak moc děkuju. Opráším gramec doma a hned si ji pustím. Ale jak se ti odvděčím? Já nic tak hodnotnýho doma nemám. Co by Ti udělalo radost?“

„Všimla jsme si, že máš v předsíni na věšáku badmintonový rakety. Ty hraješ? Já totiž nemám s kým.“

„Jo, občas, ale taky nemám s kým. Moc lidí kolem mě na sport není. A tohle by ti udělalo radost?“

„Jo, přesně tohle.“

„Tak jo, to bych byl moc rád, taky, kdybysme spolu mohli chodit. Na badminton.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | středa 20.5.2026 15:54 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 33
  • Celková karma 4,60
  • Průměrná čtenost 69x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

