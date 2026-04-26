Palubní epizodka

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Haribo, prodlužka, vysílačka, uzel, borovice

„Medvídci Haribo jsou fenomén, pánové. Když jednoho necháte ve vodě přes noc, je z něj ráno 4x větší slizký medvěd. Ale jinak jsou plní živočišné želatiny, takže prospívají kloubům a šlachám a třeba taky očím.“

Takovouhle sondu do medvědího života Haribo celé posádce plachetnice Red Bear přednesl jeden z námořníků, veliký milovník gumových bonbonů a Haribo zvláště.

Pak na palubu vytáhl konec prodlužovačky, připojil obří větrák a namířil ho na ostatní. Bylo totiž už 3 hodiny naprosté bezvětří a 40 ve stínu. Měli jsme pocit, že nám co nevidět shoří bimini nad hlavou. Všichni vtipkovali ať větrák namíří do plachet, že se třeba někam pohnou, ale byla to unavená zábava, které se už nikdo nesmál.

Najednou se z vysílačky ozvalo, že se od západu blíží velká tropická bouře a výzva všem lodím, aby se ukryly do přístavů.

„Tak jo, končíme“, řekl kapitán, „nastartujte motor“. Vyrazili jsme k ostrovu Vrgada. Naštěstí to nebylo daleko a za půl hodiny už jsme uviděli známou, téměř ve vzduchu visící borovici, která už takhle bojuje s osudem několik let. Deště, vlny a příliv jí kousek po kousku podemílají a berou doslova půdu pod kořeny a ona už více než polovinou kmene stojí ve vzduchu a od pádu jí stále ještě drží druhá polovina kořenů zabořených v písečném převislém útesu. Hrozně jí všichni fandíme a těšíme se na ni každý rok, je pro nás symbolem ostrova.

Bouřka je ještě hodně daleko, jen sem tam zahřmí a my už se vyvazujeme u bojky v zátoce Vrgady.

Kapitán ještě kontroluje uzly, aby se větru nepovedlo nás utrhnout, a pak už se všichni přesouváme do podpalubí, protože k večeři dneska budou bramboráky a ty na moři tak často neochutnáte.


Autor: Miroslava Dvořáčková | neděle 26.4.2026 12:13 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Život

Každý den píšu jeden text na základě náhodně vybraných pěti slov, která mi posílají přátelé a dneska jsou to tato: Vlna, Zátoka, bouře, beruška, pivoňka

25.4.2026 v 17:01 | Karma: 2,66 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Vlci se vrací

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Zlatěnka, vlk, paprika, plížení, seno

24.4.2026 v 10:05 | Karma: 3,79 | Přečteno: 70x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Artista

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Konvice, nůž, sluchátka, kapesníček, zdymadlo

23.4.2026 v 10:52 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Čokoláda chutná všem

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Čokoláda, slast, myš, důl, vrátka

22.4.2026 v 14:32 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Epizoda v parku Jardin du Luxembourg

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Ufff, červená, nebeská, sůl, croisant

21.4.2026 v 12:23 | Karma: 6,15 | Přečteno: 129x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek
26. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....
26. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....
26. dubna 2026  12:22

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a...

Bývalou přítelkyni polil koncentrovanou kyselinou, policie muže obvinila

ilustrační snímek
26. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví obvinila plzeňská policie pětašedesátiletého...

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 13
  • Celková karma 3,71
  • Průměrná čtenost 68x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.