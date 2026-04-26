Palubní epizodka
„Medvídci Haribo jsou fenomén, pánové. Když jednoho necháte ve vodě přes noc, je z něj ráno 4x větší slizký medvěd. Ale jinak jsou plní živočišné želatiny, takže prospívají kloubům a šlachám a třeba taky očím.“
Takovouhle sondu do medvědího života Haribo celé posádce plachetnice Red Bear přednesl jeden z námořníků, veliký milovník gumových bonbonů a Haribo zvláště.
Pak na palubu vytáhl konec prodlužovačky, připojil obří větrák a namířil ho na ostatní. Bylo totiž už 3 hodiny naprosté bezvětří a 40 ve stínu. Měli jsme pocit, že nám co nevidět shoří bimini nad hlavou. Všichni vtipkovali ať větrák namíří do plachet, že se třeba někam pohnou, ale byla to unavená zábava, které se už nikdo nesmál.
Najednou se z vysílačky ozvalo, že se od západu blíží velká tropická bouře a výzva všem lodím, aby se ukryly do přístavů.
„Tak jo, končíme“, řekl kapitán, „nastartujte motor“. Vyrazili jsme k ostrovu Vrgada. Naštěstí to nebylo daleko a za půl hodiny už jsme uviděli známou, téměř ve vzduchu visící borovici, která už takhle bojuje s osudem několik let. Deště, vlny a příliv jí kousek po kousku podemílají a berou doslova půdu pod kořeny a ona už více než polovinou kmene stojí ve vzduchu a od pádu jí stále ještě drží druhá polovina kořenů zabořených v písečném převislém útesu. Hrozně jí všichni fandíme a těšíme se na ni každý rok, je pro nás symbolem ostrova.
Bouřka je ještě hodně daleko, jen sem tam zahřmí a my už se vyvazujeme u bojky v zátoce Vrgady.
Kapitán ještě kontroluje uzly, aby se větru nepovedlo nás utrhnout, a pak už se všichni přesouváme do podpalubí, protože k večeři dneska budou bramboráky a ty na moři tak často neochutnáte.
Miroslava Dvořáčková
Život
Každý den píšu jeden text na základě náhodně vybraných pěti slov, která mi posílají přátelé a dneska jsou to tato: Vlna, Zátoka, bouře, beruška, pivoňka
