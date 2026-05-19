Od 1. máje k Dostihům a sázkám
Ještě v 6. třídě jsem byla v prvomájovém průvodu. Tenkrát holčičky nosily ve vlasech mašle a v rukou mávátka všelijakých tvarů. Už to nebyly jen papírové třásně v národních barvách sponkou přicvaknuté k dřevěné tyčce, ale taky veliké papírové květy, ty jsem nikdy neměla, ale moc se mi líbily. A jelikož jsem na průvody chodila v Hrádku nad Nisou, kde se nacházela světoznámá továrna značky Vulkan vyrábějící nejrůznější gumárenské výrobky, tak o nafukovací balónky nebyla nikdy nouze.
Co moje paměť sahá vždycky byla ukrutná zima a foukalo. Jako pionýrky jsme musely mít tmavě modré sukně co patřily ke kroji a silonky a tedy často i sandálky a pravidelně jsme mrzly. Pořád se na něco čekalo, nejdříve před školou, než jsme se všichni seřadili, pak před zařazením do průvodu, pak ještě v průvodu, který každou chvíli někde zastavoval. Asi se někde i řečnilo, ale to si moc nepamatuju, Ještě že je Hrádek tak krátký, myslím, že průvod se řadil někde před náměstím u kostela, pak se sešlo náměstí a kolem Besedy ulicí 1. máje (jak jinak) až ke kinu a tam to asi končilo, ale taky si tím nejsem jistá.
První máj pro mě byl vždycky předzvěstí oslav. Narozeniny mám hned druhý den, takže bylo na co se těšit.
Vzpomínám si, že tenkrát jsem dostala od babičky mončičáka, ale to nebyl ten běžný něco mezi medvídkem a kočkou, tenhle byl králíček, byl modrý a měl dlouhé uši a byl překrásný a heboučký. Byl asi můj 4. mončiči, ale první králíčkový. Zbožňovala jsem ho a tu narozeninovou noc jsem s ním i usínala.
Mončičáci byli velký fenomén, měli je všichni a ti kdo je ještě neměli, nemysleli na nic jiného. To byla podobná mánie jako céčka, kde je jim dneska konec těm barevným závěsům, které se daly rozpojit na jednotlivé dílky a ty se pak ve škole na záchodech šmelili za všechno možné, ale hlavně za další jiná céčka, jako byla například háčka, trojky, óčka, áčka, pak přišla v omezené míře a pro mě naprosto fascinující průhledná céčka s hranami, ale ta se hodně lámala a vrcholem byla fosforeskující céčka. Přemýšlím, že moc jsme toho neměli, ale o to víc jsme to žrali.
A vzpomínáte si na stolní hru pro celou rodinu Dostihy a sázky. To bylo něco. To byl adrenalin v leže na koberci v ložnici u příbuzných. S bratrancem a sestřenkou jsme vydrželi vyměňovat peníze za karty s koňmi v barevných stájích a trenéry celou dobu návštěvy a nikdo o nás nevěděl. Tajně jsme všichni doufali, že si vytáhneme kartičku s pokyny Hráč se vrátí na poslední políčko ve hře kůň Napoli, protože pak člověk prošel znovu na start a obdržel spásné 2 nebo 4 tisíce herních peněz. A jak nikdo nechtěl koupit Fantomeho a Gavoru a všichni chtěli Narciuse a Napoliho a když jim na ně dlouho nikdo nestoupl, tak je se smutkem museli prodat, protože byli drazí jen na udržování.
Jó, to byli starosti. A kdo už nevěděl co s penězi, tak si koupil ještě přepravu, aby rejžoval úplně na všem. Já jsem si nakonec vždycky myslela, že nejlepší investice byli trenéři, na ty se stoupalo úplně pravidelně a přinášeli hezký příjem.
A jaké hry jste v dětství zbožňovali vy?
Miroslava Dvořáčková
