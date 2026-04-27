O odvážné sušence

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sušenky, moře, trpaslíček, prach, hvězda

Byla jednou jedna sušenka, myslím, že byla máslová a byla ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou.

Snila o tom, že se stane hvězdou a bude svítit z oblohy nočním motýlům na cestu.

Jednoho slunného dne se dostala z plechovky ven na talířek s ostatními sušenkami různých jiných tvarů. Na podnose byly společně s krásným šálkem z nějž voněla káva a hned vedle zářila zlatá konvička na mléko a malá cukřenka s legendárními kleštičkami na kostkový cukr. Celý podnos putoval na balkon odkud byl krásný výhled do dálky na moře a lodičky a malý rybářský přístav.

Starostlivá ruka člověčí setřela písečný a hvězdný prach, který se za roky usadil na malém stolečku a židli.

Krásná paní se usadila na balkoně s knihou v ruce, zvedla šálek s kávou, malounko se napila, šálek odložila a nalila do něj trošku mléka a kleštičkami elegantně přenesla kostičku cukru a sledovala, jak to žbluňkne.

Zadívala se na moře, chvilku poslouchala ruch v pobřežní uličce pod balkonem, a pak sklopila zrak k otevřené knize. Byla to kniha drobných povídek, nalistovala obsah a pročítala názvy aby si vybrala, která se jí bude nejvíce hodit pro tuto chvíli.

Zaujal ji název O odvážné sušence, usmála se, našla stránku 112 a začala číst…“Byla jednou jedna sušenka, „ natáhla ruku k talířku a vzala jednu sušenku do ruky, už už otevírala ústa, když se znovu začetla,..“myslím, že byla máslová a byla ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou.“ Zvedla oči od knihy a prohlédla si sušenku, zjistila, že je ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou, lekla se a kniha jí vypadla z ruky. Rychle ji sebrala, zase nalistovala 112. stranu a četla dál, jak přesně tahle sušenka snila o tom, že bude hvězdou a…

Držela si ji před očima v natažené dlani a hledala známky života. Rychle si ale uvědomila, že sušenky jistě žijí, sní a komunikují v jiné dimenzi a ptát se sušenky na její snění by bylo asi pošetilé. Položila sušenku na stůl a vzala si šálek s kávou, napila se a dlouze se zamyslela, jak by sušence dopřála alespoň pokus splnit si svůj sen. Zavřela oči a uviděla obraz, který pak večer na stolku na balkoně přesně naaranžovala. Do mísy dala jemný písek z pláže, na něj dvě ploché lastury, do jedné položila sušenku a do druhé čajovou svíčku. Než šla spát zapálila svíčku a pohladila trpaslíčka s lucerničkou a nechala je pod hvězdným nebem.


Autor: Miroslava Dvořáčková | pondělí 27.4.2026 9:59

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 14
  • Celková karma 3,75
  • Průměrná čtenost 69x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

