O odvážné sušence
Byla jednou jedna sušenka, myslím, že byla máslová a byla ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou.
Snila o tom, že se stane hvězdou a bude svítit z oblohy nočním motýlům na cestu.
Jednoho slunného dne se dostala z plechovky ven na talířek s ostatními sušenkami různých jiných tvarů. Na podnose byly společně s krásným šálkem z nějž voněla káva a hned vedle zářila zlatá konvička na mléko a malá cukřenka s legendárními kleštičkami na kostkový cukr. Celý podnos putoval na balkon odkud byl krásný výhled do dálky na moře a lodičky a malý rybářský přístav.
Starostlivá ruka člověčí setřela písečný a hvězdný prach, který se za roky usadil na malém stolečku a židli.
Krásná paní se usadila na balkoně s knihou v ruce, zvedla šálek s kávou, malounko se napila, šálek odložila a nalila do něj trošku mléka a kleštičkami elegantně přenesla kostičku cukru a sledovala, jak to žbluňkne.
Zadívala se na moře, chvilku poslouchala ruch v pobřežní uličce pod balkonem, a pak sklopila zrak k otevřené knize. Byla to kniha drobných povídek, nalistovala obsah a pročítala názvy aby si vybrala, která se jí bude nejvíce hodit pro tuto chvíli.
Zaujal ji název O odvážné sušence, usmála se, našla stránku 112 a začala číst…“Byla jednou jedna sušenka, „ natáhla ruku k talířku a vzala jednu sušenku do ruky, už už otevírala ústa, když se znovu začetla,..“myslím, že byla máslová a byla ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou.“ Zvedla oči od knihy a prohlédla si sušenku, zjistila, že je ve tvaru trpaslíčka s lucerničkou, lekla se a kniha jí vypadla z ruky. Rychle ji sebrala, zase nalistovala 112. stranu a četla dál, jak přesně tahle sušenka snila o tom, že bude hvězdou a…
Držela si ji před očima v natažené dlani a hledala známky života. Rychle si ale uvědomila, že sušenky jistě žijí, sní a komunikují v jiné dimenzi a ptát se sušenky na její snění by bylo asi pošetilé. Položila sušenku na stůl a vzala si šálek s kávou, napila se a dlouze se zamyslela, jak by sušence dopřála alespoň pokus splnit si svůj sen. Zavřela oči a uviděla obraz, který pak večer na stolku na balkoně přesně naaranžovala. Do mísy dala jemný písek z pláže, na něj dvě ploché lastury, do jedné položila sušenku a do druhé čajovou svíčku. Než šla spát zapálila svíčku a pohladila trpaslíčka s lucerničkou a nechala je pod hvězdným nebem.
Miroslava Dvořáčková
Palubní epizodka
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Haribo, prodlužka, vysílačka, uzel, borovice
Miroslava Dvořáčková
Život
Každý den píšu jeden text na základě náhodně vybraných pěti slov, která mi posílají přátelé a dneska jsou to tato: Vlna, Zátoka, bouře, beruška, pivoňka
Miroslava Dvořáčková
Vlci se vrací
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Zlatěnka, vlk, paprika, plížení, seno
Miroslava Dvořáčková
Artista
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Konvice, nůž, sluchátka, kapesníček, zdymadlo
Miroslava Dvořáčková
Čokoláda chutná všem
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Čokoláda, slast, myš, důl, vrátka
RD Babice u Uherského Hradiště 4+1 se zahradou o celkové výměře 1052 m2 k rekonstrukci
Babice, okres Uherské Hradiště
2 399 000 Kč
