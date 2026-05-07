Nezdolnost
Uprostřed opuštěné skládky na hoře odpadu trčela zcela zachovalá židle TON. Zdálo se, že ji tam někdo umístil právě proto, že hora odpadu byla nejvyšší horou v celém širokém okolí a tudíž ze svého vrcholu skýtala překrásný výhled do dálek na všechny světové strany. Židle se stala rozhlednou. Asi se tam i někdo chodíval pravidelně kochat. Po obvodu celé hory se obtáčela vyšlapaná cestička. Skládka už byla velmi stará a většinou na ní byl stavební odpad sestávající z kusů betonu a asfaltu, dlaždiček, rozbitých cihel a hurdisek, našly by se i luxfery, střešní tašky, dráty a kabely, tu a tam kyblíky a plechovky se ztvrdlou barvou a pláty omítek se vzory tradičních 70kových válečků. A tohle všechno prorůstalo nálety nádherných mladých břízek a boroviček. U paty hory na jaře zářil podběl a trsy šťavnatých pampelišek.
Také se tam zcela spontánně utvořilo jezírko a v něm a jeho okolí už nějaký ten pátek v olšině bují rozmanitý život.
Skláním se nad hladinou a co chvíli tam něco žbluňkne nebo pleskne, zazpívá nějaký ptáček, nebo zakřičí dravec. V mihotavém odlesku sleduji, jak se ke břehu blíží dlouhými tempy malinká šedozelená žabička. Vždycky mě znovu překvapí, jak dlouhatánské mají žáby nohy, když plavou, než je pak na břehu poskládají.
Je fascinující, že život nelze zastavit. Pokud má minimální podmínky a šanci na úspěch, okamžitě se bezhlavě pouští do práce.
Sláva ti, nekonečná přírodo!
Miroslava Dvořáčková
Polární výprava
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sníh, zima, sněhulák, nůžky, mapa
Miroslava Dvořáčková
Rozhodnutí
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Pět, čtyři, tři, dva, jedna...
Miroslava Dvořáčková
Cesty s překvapením
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tunel, mravenec, zatáčka, Kolín, balíček
Miroslava Dvořáčková
Vysněný večírek
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Karty, zásuvka, kabel, peněženka, snění
Miroslava Dvořáčková
Už nic neplatí
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Kino, myš, tramvaj, řeka, bůh.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky
Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do...
Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy
Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě...
Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě
Osm barokních kostelů na Broumovsku se návštěvníkům mimořádně otevřou v sobotu 9. května....
Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka
Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 23
- Celková karma 4,71
- Průměrná čtenost 74x