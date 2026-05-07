Nezdolnost

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Žabička, asfalt, hora, rozhledna, židle

Uprostřed opuštěné skládky na hoře odpadu trčela zcela zachovalá židle TON. Zdálo se, že ji tam někdo umístil právě proto, že hora odpadu byla nejvyšší horou v celém širokém okolí a tudíž ze svého vrcholu skýtala překrásný výhled do dálek na všechny světové strany. Židle se stala rozhlednou. Asi se tam i někdo chodíval pravidelně kochat. Po obvodu celé hory se obtáčela vyšlapaná cestička. Skládka už byla velmi stará a většinou na ní byl stavební odpad sestávající z kusů betonu a asfaltu, dlaždiček, rozbitých cihel a hurdisek, našly by se i luxfery, střešní tašky, dráty a kabely, tu a tam kyblíky a plechovky se ztvrdlou barvou a pláty omítek se vzory tradičních 70kových válečků. A tohle všechno prorůstalo nálety nádherných mladých břízek a boroviček. U paty hory na jaře zářil podběl a trsy šťavnatých pampelišek.

Také se tam zcela spontánně utvořilo jezírko a v něm a jeho okolí už nějaký ten pátek v olšině bují rozmanitý život.

Skláním se nad hladinou a co chvíli tam něco žbluňkne nebo pleskne, zazpívá nějaký ptáček, nebo zakřičí dravec. V mihotavém odlesku sleduji, jak se ke břehu blíží dlouhými tempy malinká šedozelená žabička. Vždycky mě znovu překvapí, jak dlouhatánské mají žáby nohy, když plavou, než je pak na břehu poskládají.

Je fascinující, že život nelze zastavit. Pokud má minimální podmínky a šanci na úspěch, okamžitě se bezhlavě pouští do práce.

Sláva ti, nekonečná přírodo!


Autor: Miroslava Dvořáčková | čtvrtek 7.5.2026 16:03 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 23
  • Celková karma 4,71
  • Průměrná čtenost 74x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
