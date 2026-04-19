Nečekané vyústění

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Vrána, vlna, kniha, slova, sen

Otevírám knihu, nalistuji předmluvu a hltám první slova. Stránka za stránkou, jako vlna za vlnou přinášejí sen o znacích a šustění papíru o šeptaných příbězích vonících z útrob knihy ven.

Druhého dne zrána přiletěla otevřeným oknem vrána, zakroužila nad knihou a přistála vedle ní na stole.

Zobákem knihu otevřela na straně 28.

A tam stálo, nebo spíše leželo jediné slovo, to slovo bylo SLOVO a bylo jím řečeno vše, tedy alespoň pro stránku 28. A bylo tomu tak proto, že bylo jediné na celé stránce, ani tečka, ani uvozovky, dokonce ani vykřičník. Jediné co dělalo Slovu na stránce 28 společnost bylo číslo a to právě číslo 28.

Když se do toho takhle člověk ponoří, najednou se mu vyjeví obraz slova a čísla společně a najednou je z toho všeho SLOVO 28. Už jsou z nich kamarádi, za celou dobu svého zavření v knize, spolu, jediní na jedné stránce si porozumělo i slovo s číslicí.

Člověku zvědavému, takovému, co se jen tak nenechá odradit, znudit, ukonejšit, uspokojit neuspokojivý to nedá a podívá se na nové přátelství Slova 28, a na to kam ho jednoduchý smysl přivede, když trošku zapátrá.

Otevřela jsem knihu Pět Tibeťanů, kterou mám s sebou v lázních. Nejdříve jsem odpočítala 28. slovo v první kapitole, bylo to slovo „sedmdesát“. Kromě toho, že jsem si všimla, že je to 28. vydání knihy, tak jsem pak otevřela knihu na 28. stránce a tam bylo 28. slovo „vrátil“. Zkusila jsem také 70. stránku a tam je to předložka „v“, ale celá 70. stránka je o mnišském zpěvu „Óm“.


Autor: Miroslava Dvořáčková | neděle 19.4.2026 10:38 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Miroslava Dvořáčková

Jeden večer v lese

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Krabička, konvice, čaj, slunce, louč

18.4.2026 v 10:12 | Karma: 3,09 | Přečteno: 79x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Hodně vzácná kachnička

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Kachnička, telefon, vlna, holinky, muset

17.4.2026 v 10:31 | Karma: 4,63 | Přečteno: 99x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Jenda

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: delfín, slunce, radost, sen, racek Pan Kafíček je původní postava z námořnických vyprávění, která s kapitánem Pavlem připravujeme pro knihu.

16.4.2026 v 12:06 | Karma: 3,57 | Přečteno: 58x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Den jako korálek

Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Mapa, indián, hlína, potok, hlubina tmy

15.4.2026 v 8:38 | Karma: 3,19 | Přečteno: 60x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Podzimní setkání

Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Liška, prst, kanál, mrak, srdce

14.4.2026 v 16:47 | Karma: 2,92 | Přečteno: 69x | Diskuse | Poezie a próza
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

