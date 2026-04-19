Nečekané vyústění
Otevírám knihu, nalistuji předmluvu a hltám první slova. Stránka za stránkou, jako vlna za vlnou přinášejí sen o znacích a šustění papíru o šeptaných příbězích vonících z útrob knihy ven.
Druhého dne zrána přiletěla otevřeným oknem vrána, zakroužila nad knihou a přistála vedle ní na stole.
Zobákem knihu otevřela na straně 28.
A tam stálo, nebo spíše leželo jediné slovo, to slovo bylo SLOVO a bylo jím řečeno vše, tedy alespoň pro stránku 28. A bylo tomu tak proto, že bylo jediné na celé stránce, ani tečka, ani uvozovky, dokonce ani vykřičník. Jediné co dělalo Slovu na stránce 28 společnost bylo číslo a to právě číslo 28.
Když se do toho takhle člověk ponoří, najednou se mu vyjeví obraz slova a čísla společně a najednou je z toho všeho SLOVO 28. Už jsou z nich kamarádi, za celou dobu svého zavření v knize, spolu, jediní na jedné stránce si porozumělo i slovo s číslicí.
Člověku zvědavému, takovému, co se jen tak nenechá odradit, znudit, ukonejšit, uspokojit neuspokojivý to nedá a podívá se na nové přátelství Slova 28, a na to kam ho jednoduchý smysl přivede, když trošku zapátrá.
Otevřela jsem knihu Pět Tibeťanů, kterou mám s sebou v lázních. Nejdříve jsem odpočítala 28. slovo v první kapitole, bylo to slovo „sedmdesát“. Kromě toho, že jsem si všimla, že je to 28. vydání knihy, tak jsem pak otevřela knihu na 28. stránce a tam bylo 28. slovo „vrátil“. Zkusila jsem také 70. stránku a tam je to předložka „v“, ale celá 70. stránka je o mnišském zpěvu „Óm“.
Jeden večer v lese
Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Krabička, konvice, čaj, slunce, louč
Hodně vzácná kachnička
Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Kachnička, telefon, vlna, holinky, muset
Jenda
Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: delfín, slunce, radost, sen, racek Pan Kafíček je původní postava z námořnických vyprávění, která s kapitánem Pavlem připravujeme pro knihu.
Den jako korálek
Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Mapa, indián, hlína, potok, hlubina tmy
Podzimní setkání
Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Liška, prst, kanál, mrak, srdce
