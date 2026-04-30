Medvědí česnek
Potřebuji narychlo odjet autem, mám za půl hodiny předávat zásilku čerstvého medvědího česneku na kraji Prahy. A adresátem je Klára, mám ji moc ráda, ale co je sama doma s dětmi, není s ní jednoduché vyjít a to co si rozhodně dost ostražitě střeží je čas. Ale to stíhám. Dneska nezklamu a už tam na ni budu čekat, to bude koukat.
Sbíhám schody, beru je po dvou, pak se radši uklidním a skáču pěkně pravidelně ze schodu na schod. Když však doběhnu o blok dál, kde jsem včera nechala auto stát, vidím, že je moje stříbrná čtyřkolá kráska na zvedáku odtahovky a trčí ve vzduchu….?
Nikde nikdo, auto odtahu ani nemá nastartováno, řidič je pryč. Tak to místo celé zoufale obíhám, nerozumím tomu…proboha, snad jsem zase nepropásla čištění komunikací, ale né, vždyť je teprve březen, hledám hned v mobilní aplikaci s připomínkami. Tak co se děje? Proče je jenom moje auto ve vzduchu?
Pak si teprve všímám, poté co jsem sklopila zrak k silnici, že pod autem je otevřený kanál a ozývá se z něj nějaký zvuk. Nakouknu tam a kdesi v hlubinách země je vidět světlo.
Houknu dolů: „Haló, máte to tady na dlouho? Moje auto visí ve vzduchu a já potřebuju okamžitě odjet.“ Snažím se v rejstříku hkasivek vyhledat naléhavý tón.
Z hlubiny se ozve: „ No jó, paninko, to jste ale měla zaparkovat jinde, že jo? My sme poslali Frantu na oběd, protože tady je to ještě nejmíň na 2 hodiny.“
Vyhodnocuji situaci ve zkráceném procesu a rozběhnu se na tramvaj.
Chytím 17ku a fičím směrem k Libuši. Je to na dýl, ale už píšu smsku Kláře, že budu mít malinký zpoždění, ale je jasný, že bude větší než malinký.
Co chvíli koukám na tramvajové hodiny, už se blížíme - Modřanské nádraží, za chvíli jsem tam.
Na konečné v Libuši vybíhám z tramvaje, Klára už je mírně nakvašená, to já poznám už z dálky, ale splaskne, když mě uvidí. Vřele se přivítáme, chvíli vysvětluji zpoždění a neuvěřitelné okolnosti s autem ve vzduchu, smějeme se. Tramvaj za námi cinkne a odjíždí zpět, neva, pojedu další.
„No tak ukaž, kde ho máš?“ Ptá se Klára.
„Co?“ ptám se já,
„No ten česnek, přece.“
Otevřu pusu, abych řekla: „Tady“ a podala jí plátěnou tašku s tím jarním pokladem, ale ztuhnu s pusou dokořán, jéžiš, néééé, já ji nechala v tý tramvaji.
„Co?“
„No, tu tašku s česnekem, ach jo“, ohlédnu se za odjíždějící tramvají a je mi do breku, protože on se ten česnek netrhá úplně snadno a bylo ho fakt hodně. A je to škoda a to je všechno kvůli tomu blbýmu kanálu, „do prčic“, vztekám se.
Klára mě sleduje: „Hele, Miru, ale tady je točna, velká a tram….“
„No, to mi tak pomůže.“ skočím jí do řeči.
„Jen tím chci říct, že ta tramvaj, kterou jsi přijela je pořád tady a stojí za tebou.“
Otočím se, „Ty jo, fáákt,“ povyskočím a běžím zabušit na řidiče.
„Prosím Vás, já jsem si tam zapomněla tašku, vevnitř, můžete mi otevřít?“
Řidič velmi neochotně zmáčkne knoflík otevírák.
A já s největší vděčností vlítnu dovnitř, vezmu svou tlusťoučkou plátěnku a s díky vyskakuju z tramvaje.
Hned ji radši podám Kláře ať už mám klid, že je česnek tam, kde má být.
Klára zaboří hlavu dovnitř tašky, zhluboka hlasitě se nadechne, hlavu zase vytáhne a řekne:
„To je nádhera, díky, Miru.“
Miroslava Dvořáčková
- Počet článků 17
- Celková karma 4,53
- Průměrná čtenost 78x