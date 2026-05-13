Malý rozhovor
„Jednou bych si chtěl půjčit katamarán, ale ten velkej, pořádnej, prostě luxusní.“
„A co bys s ním dělal, prosim tě?“
„No vyjel bych na něm na moře.“
„Hele nejdřív se nauč pořádně pádlovat, ty námořníku, koukej kam zase jedem,“ okřikne mladšího Káju, starší Jindra.
„No jó furt.“
„To je pořád kupa řečí o půjčování drahejch lodí, ale tu námořní abecedu ses ještě nenaučil, viď. Řekni mi svý jméno, schválně.“
„Celý?“
„Jo, celý.“
„Kilo, Alfa, Romeo, Echo, Lima, i příjmení?“
„No, celý jsem řikal.“
„Viktor, Alfa, N nevim, to si nikdy nepamatuju.“
„Tak vidiš, neumíš to. November, přece.“
„Ajo, sakra, November, Echo, Kilo.“
„No, dobrý, no.“
„Jé, hele, Jindro, tamhle je nějaká barevná kachna, tu už jsem tady jednou viděl.“
„Tý jo, to máme štěstí, to je Kachnička mandarínská, už tady i hnízdí. Takže možná uvidíme i mladý kačenky. To nám říkal profesor, že už tak vzácná není, ale já ji vidím poprvé.“
„To by tady jednou mohl žít i krokodýl, ne?“
„No, to určitě, ty jsi praštěnej.“
„No a proč ne, když je tady taková cizokrajná kačenka.“
Miroslava Dvořáčková
