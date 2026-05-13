Malý rozhovor

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Katamarán, kačenka, kilo, krokodýl, kupa


„Jednou bych si chtěl půjčit katamarán, ale ten velkej, pořádnej, prostě luxusní.“

„A co bys s ním dělal, prosim tě?“

„No vyjel bych na něm na moře.“

„Hele nejdřív se nauč pořádně pádlovat, ty námořníku, koukej kam zase jedem,“ okřikne mladšího Káju, starší Jindra.

„No jó furt.“

„To je pořád kupa řečí o půjčování drahejch lodí, ale tu námořní abecedu ses ještě nenaučil, viď. Řekni mi svý jméno, schválně.“

„Celý?“

„Jo, celý.“

„Kilo, Alfa, Romeo, Echo, Lima, i příjmení?“

„No, celý jsem řikal.“

„Viktor, Alfa, N nevim, to si nikdy nepamatuju.“

„Tak vidiš, neumíš to. November, přece.“

„Ajo, sakra, November, Echo, Kilo.“

„No, dobrý, no.“

„Jé, hele, Jindro, tamhle je nějaká barevná kachna, tu už jsem tady jednou viděl.“

„Tý jo, to máme štěstí, to je Kachnička mandarínská, už tady i hnízdí. Takže možná uvidíme i mladý kačenky. To nám říkal profesor, že už tak vzácná není, ale já ji vidím poprvé.“

„To by tady jednou mohl žít i krokodýl, ne?“

„No, to určitě, ty jsi praštěnej.“

„No a proč ne, když je tady taková cizokrajná kačenka.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | středa 13.5.2026 9:54 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Malé drama na Isla de Montaña Clara

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Lumpin, moře, vlna, dno, víla

12.5.2026 v 12:29 | Karma: 0 | Přečteno: 29x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Chorvatské setkání

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Cigareta, juice, skicák, travarica, kafe

11.5.2026 v 14:34 | Karma: 6,32 | Přečteno: 109x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Racek, vajíčko, kopr, proud, krabice

8.5.2026 v 18:29 | Karma: 2,61 | Přečteno: 53x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Nezdolnost

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Žabička, asfalt, hora, rozhledna, židle

7.5.2026 v 16:03 | Karma: 0 | Přečteno: 28x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Polární výprava

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sníh, zima, sněhulák, nůžky, mapa

6.5.2026 v 11:02 | Karma: 0 | Přečteno: 36x | Diskuse | Poezie a próza
Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 27
  • Celková karma 4,73
  • Průměrná čtenost 72x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
