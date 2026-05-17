Malý příběh o velké bouřce
Strhla se strašlivá bouřka, ale strašlivá. Blesky lítaly na všechny strany a hromy duněly v celým baráku. Hned první rána vyhodila pojistky, takže jsme seděli všichni v kuchyni a babička potmě šramotila v příborníku.
„Co hledáš, babi?“
„Ale, hromničku a sirky.“
„Cože?“
„Svíčku.“
„Jo, ahá.“
Pak ji našla a zapálila a na talířku postavila do okna.
Odešla z kuchyně do obýváku, chvíli bylo ticho, byl slyšet jen rachot bouřky.
Pak se z obýváku ozvalo tiché mumlání, nebylo nic rozumět, ale já jsem věděl, co se děje.
„Co to je?“ zeptal se Péťa.
„To se babička modlí.“
„A proč?“
„Protože je věřící, nábožná, víš. A když je takovádle bouřka, tak se dycky modlí.“
„Ahá. Můj děda řikal, že náboženství je opium. Ale nevim proč. Já sem si myslel, že opium je ňáka droga.“
„No, to je. To bylo v tý detektivce, jedný.“
Šli jsme se podívat oknem ven, jak to tam lítá, zdálo se nám, že padají už i kroupy.
V záblescích jsme viděli pod jabloní lesklého modrého trpaslíka, bylo mi ho líto, ale on to vydrží. Ten už toho vydržel. V zimě do něj dokonce ségra nabourala sáňkama a taky se nerozbil.
„Péťo, a nebudou se vaši bát kde jsi, když je takový nečas venku? V kolik jsi říkal, že máš být doma?“ Zeptala se babička, která se znenadání vynořila z temného obýváku.
Oba jsme leknutím poskočili.
„Mamka řikala, abych byl do šesti doma.“
„Tak to je ještě čas, třeba se to umoudří.“
„Dáte si limonádu, hoši?“
„Dáme, babi.“
„A nemáte hlad?“
„Máme, paní Benešová.“
Babička nám dala každému sklenici růžové malinovky a za chvíli na stole přistál talíř se dvěma krajíci chleba namazanými máslem a jahodovou marmeládou.
„Jééé, děkujéém,“ řekli jsme najednou a pustili jsme se s chutí do jídla.
Babička zatím vytáhla karty, zapálila ještě dvě malé svíčky, dala je na stůl a přisedla si k nám.
„Tak co si zahrajem?Prší, nebo záchod, zelenou louku?“
„Prší, prší…“,.rozesmáli jsme se.
Babička zamíchala karty a rozdala je, pak nad námi několikrát vyhrála, tak jsme změnili hru.
Začali jsme hrát záchod a to jsme zase vyhrávali my, protože babičce už se klepou ruce a vždycky na ní záchod spadl. Byli jsme všichni tak zabraní do hry, že jsme si ani nevšimli, že už přestalo pršet. Najednou bylo ticho, z venku šlo růžovo-fialové podvečerní světlo a svíčky na stole dohořely.
Babička se ohlédla na hodiny, „Tak to je akorát, je půl šestý. Tak Martínku běž Péťu doprovodit a hned se vrať, musíš si ještě napsat úkoly.“
„Já dneska žádný nemám, babi.“
„Tak dobře, ale do sedmi nejpozději.“
„Tak jo.“
Vyšli jsme s Péťou ven, obloha byla modrá, vymetená, po černotě ani stopy.
Náves voněla, jak jen to u nás umí vonět hned po bouřce a my jsme pleskaly botama do každé louže, co jsme potkali.
Miroslava Dvořáčková
