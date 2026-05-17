Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Malý příběh o velké bouřce

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Trpaslik, bouřka, opium, stopa, sáňky

Strhla se strašlivá bouřka, ale strašlivá. Blesky lítaly na všechny strany a hromy duněly v celým baráku. Hned první rána vyhodila pojistky, takže jsme seděli všichni v kuchyni a babička potmě šramotila v příborníku.

„Co hledáš, babi?“

„Ale, hromničku a sirky.“

„Cože?“

„Svíčku.“

„Jo, ahá.“

Pak ji našla a zapálila a na talířku postavila do okna.

Odešla z kuchyně do obýváku, chvíli bylo ticho, byl slyšet jen rachot bouřky.

Pak se z obýváku ozvalo tiché mumlání, nebylo nic rozumět, ale já jsem věděl, co se děje.

„Co to je?“ zeptal se Péťa.

„To se babička modlí.“

„A proč?“

„Protože je věřící, nábožná, víš. A když je takovádle bouřka, tak se dycky modlí.“

„Ahá. Můj děda řikal, že náboženství je opium. Ale nevim proč. Já sem si myslel, že opium je ňáka droga.“

„No, to je. To bylo v tý detektivce, jedný.“

Šli jsme se podívat oknem ven, jak to tam lítá, zdálo se nám, že padají už i kroupy.

V záblescích jsme viděli pod jabloní lesklého modrého trpaslíka, bylo mi ho líto, ale on to vydrží. Ten už toho vydržel. V zimě do něj dokonce ségra nabourala sáňkama a taky se nerozbil.

„Péťo, a nebudou se vaši bát kde jsi, když je takový nečas venku? V kolik jsi říkal, že máš být doma?“ Zeptala se babička, která se znenadání vynořila z temného obýváku.

Oba jsme leknutím poskočili.

„Mamka řikala, abych byl do šesti doma.“

„Tak to je ještě čas, třeba se to umoudří.“

„Dáte si limonádu, hoši?“

„Dáme, babi.“

„A nemáte hlad?“

„Máme, paní Benešová.“

Babička nám dala každému sklenici růžové malinovky a za chvíli na stole přistál talíř se dvěma krajíci chleba namazanými máslem a jahodovou marmeládou.

„Jééé, děkujéém,“ řekli jsme najednou a pustili jsme se s chutí do jídla.

Babička zatím vytáhla karty, zapálila ještě dvě malé svíčky, dala je na stůl a přisedla si k nám.

„Tak co si zahrajem?Prší, nebo záchod, zelenou louku?“

„Prší, prší…“,.rozesmáli jsme se.

Babička zamíchala karty a rozdala je, pak nad námi několikrát vyhrála, tak jsme změnili hru.

Začali jsme hrát záchod a to jsme zase vyhrávali my, protože babičce už se klepou ruce a vždycky na ní záchod spadl. Byli jsme všichni tak zabraní do hry, že jsme si ani nevšimli, že už přestalo pršet. Najednou bylo ticho, z venku šlo růžovo-fialové podvečerní světlo a svíčky na stole dohořely.

Babička se ohlédla na hodiny, „Tak to je akorát, je půl šestý. Tak Martínku běž Péťu doprovodit a hned se vrať, musíš si ještě napsat úkoly.“

„Já dneska žádný nemám, babi.“

„Tak dobře, ale do sedmi nejpozději.“

„Tak jo.“

Vyšli jsme s Péťou ven, obloha byla modrá, vymetená, po černotě ani stopy.

Náves voněla, jak jen to u nás umí vonět hned po bouřce a my jsme pleskaly botama do každé louže, co jsme potkali.


Autor: Miroslava Dvořáčková | neděle 17.5.2026 14:02 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Jarní příhoda na pláži

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Moře, vlna, slunce, chobotnička, kamínek

16.5.2026 v 9:25 | Karma: 4,17 | Přečteno: 68x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Kuchyňské hovory

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Trumpeta, česnek, čokoláda, skákat, slovo

14.5.2026 v 10:04 | Karma: 2,26 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Malý rozhovor

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Katamarán, kačenka, kilo, krokodýl, kupa

13.5.2026 v 9:54 | Karma: 0 | Přečteno: 32x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Malé drama na Isla de Montaña Clara

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Lumpin, moře, vlna, dno, víla

12.5.2026 v 12:29 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Chorvatské setkání

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Cigareta, juice, skicák, travarica, kafe

11.5.2026 v 14:34 | Karma: 6,45 | Přečteno: 121x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
15. května 2026  10:20

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...
17. května 2026  11:22,  aktualizováno  14:11

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo...

vydáno 17. května 2026  13:57

NAVALIS 2026 - Svatojánské slavnosti, Benátsko- Neretvanské odpoledne 14.5.2026. Součástí uctění...

Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

ilustrační snímek
17. května 2026  11:51,  aktualizováno  11:51

Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita...

OBRAZEM: V jakém oděvu bojoval Jan Žižka? To ukáže nové centrum v Trocnově

V Trocnově na Českobudějovicku otevřeli nové návštěvnické a vzdělávací centrum...
17. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku,...

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 30
  • Celková karma 4,60
  • Průměrná čtenost 70x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.