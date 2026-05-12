Malé drama na Isla de Montaña Clara
Lumpin je pejsek. Je to plyšový pejsek, veliký kamarád a parťák na cesty. Je s ním strašná sranda a vyvádí spoustu skopičin, jak veselí malí pejsci vyvádí.
Jezdí rád s námi na moře, vždycky se přibalí s jedním nebo dvěma dalšími kamarády do příručního zavazadla a dělá, že tam není. Ale my už ho známe, takže víme, že tam skoro vždycky je. Má velikou výhodu, oproti některým dalším z naší plyšové party, je totiž velmi skladný, to je na cesty praktická vlastnost, ale to všichni dobře znáte.
Vyjeli jsme takhle zase jednou na cesty. Čekalo nás putování po Kanárských ostrovech. Pro loď jsme si letěli na Tenerife do přístavu Puerto Deportivo Radazul.
Jen co jsme loď převzali Lumpin chtěl být hned samozřejmě na hlídce a už se snažil dostat ke kormidlu. Vypluli jsme na otevřený oceán a začalo fičet, plachty se napnuly, šli jsme do náklonu a loď se pěkně rozhoupala. Vlny byly dlouhé a poměrně vysoké.
Lumpin se schoval radši do kajuty, nechtěl riskovat, že ho vítr sfoukne do vody.
Měli jsme namířeno k ostrovům nad Lanzarote. Speciálně k ostrůvku Isla de Montaña Clara.
Po dvou dnech náročné plavby jsme už za tmy zakotvili v zátoce a těšili se až se ráno rozhlédneme, kde to vlastně jsme. Ostrov je ptačí rezervace, takže je zcela neobydlený a tudíž nebylo možné se orientovat podle světel. Ale příkladná navigace nás dovedla bezpečně až na místo, kde jsme chtěli v klidu za větrem přenocovat. Lumpin se účastnil všech manévrů a se svými bohatými zkušenostmi byl velice užitečný hlavně při práci s kotvou.
Ráno po houpavé, konejšivé noci jsme vyšli na palubu s východem slunce a v němém úžasu si prohlíželi stěnu obrovské sopky pod jejímž kráterem kotvíme. Lumpin projevil okamžitě zájem o vylodění a jelikož jsme onen zájem sdíleli, připravili jsme dinghy, naskákali do něj a vyrazili ke břehu. Lumpin chtěl nejdříve ovládat motor, ale rozmluvili jsme mu to. Vymínil si ale, že chce zůstat sám na boku člunu, jen tak na batohu, aby mohl sledovat celé přistání.
U břehu se všechny vlny, i ty malé, zrychlují, zvětšují, zabalují a promění se v nevyzpytatelné nepřátele. A přesně taková jedna vlna nás překvapila mezi pobřežními kameny. Určitě na nás číhala už z dálky, pěkně trpělivě si nás pomalu došla a téměř u břehu nás i s celým člunem obrátila a vyklopila mezi ty balvany. Takže jsme celí mokří a nadávající vytáhli člun na pláž, posbírali batohy a zjišťovali škody na motoru, na mobilech, foťácích a dalších věcech, které jsou neslučitelné s pobytem ve vodě.
Když už jsme nějakou chvíli vylévali vodu a ždímali všechno možné, všimla jsem si, že chybí Lumpin. Nikdo ho nevytáhl, batoh na kterém seděl byl na pláži, ale Lumpin ne. Vběhla jsem do vody, nikde jsem ho neviděla. Prohlížela jsem dno mezi kameny, kde jsme se převrátili, ale vlny byly tak pěnivé, že to nešlo úplně dobře.
A najednou jsem si všimla, že Lumpin plave na hladině, na znak, kousek opodál, usmívá se jako vždycky, je sice trošku od písku a s parukou z chaluhy, ale je živý a neutopený.
Skoro se slzami v očích jsem došla k němu a když jsem pro něj natáhla ruku, zjistila jsem, že on neplave sám, že se veze na medůze, krásné závojnaté medůze. To ona, tahle narůžovělá víla z hlubin v nádherné krajkové róbě ho zachránila a přivezla zpět k nám.
Vděčnost je nehynoucí.
Miroslava Dvořáčková
