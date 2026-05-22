Kyselo
Sáhnu po vypínači nad stolem a rozsvítím lampu. Už na tu mapu nevidím, soumrak je tu zase o trošku dřív. Oči se mi zavírají, z poledníků už bych upletl pomlázku a když se snažím zaostřit na pobřeží Portugalska odjede mi jeho hranice někam k Polsku. Taky už potřebuju brejle, sakra.
Snažím se naplánovat cestu na Azory, snad se nám povede se tam letos dostat, unikají nám už několik let. Lodě jsou tam drahé a teď už i letenky, tak uvidíme.
Sedím ve své chajdě na zahradě, je pěkný teplý podvečer a právě na starou zpuchřelou lepenku začíná bubnovat déšť, když se zvenku ozve: „Pavle, pojď na večeři a pojď hned, je to teplý, ať to nemusím ohřívat.“
„Jo, už jdu.“
Tak zase zhasnu, nechám všechno rozložené na stole, tak jak to je, protože tohle je jen můj kutloch a můžu si to dovolit. Stejně si sem po večeři přijdu zase sednout, tak co bych ukládal.
K večeři máme kyselo s letošníma houbama. A čerstvě upečený chléb, sotva vychladl. To je něco. Jako tradičně u kysela závodíme, kdo vytáhne z talíře vic bobkáčů, novýho koření a kuliček pepře. Bobkáč je za 10 bodů, nový koření za 5 a pepř za 1. Kdo má po jídle míň bodů, ten myje nádobí a to bez ohledu na to, kdo vařil.
„Teda, ta je. Je tam kvásek?“
Je, dala jsem ho tam celou sklenici. Jak jsem včera zadělávala na chleba, rozdělala jsem rovnou dvě. Povedla se. Brambory jsem našťouchala….“
Zasníme se, jen lžíce cinkají o talíř a ozývá se sem tam tiché labužnické povzdychávání.
Moc rádi spolu jíme, umíme si to užít, oba rádi vaříme a necháme se unášet novými chutěmi, experimentujeme s kořením i s exotickými ingrediencemi, ale když přijde na kyselo, nebo koprovku a podobné hity české kuchyně, tak je skoro až posvátné ticho a vychutnáváme.
„Tohle musel být hřib,“ právě jsem rozkousl houbu a na jazyku se rozlila její libá chuť.
„Určitě, ten z Vysočiny, jak jsme se toulali po tom lese na Melechově, pamatuješ, to jich byl plný koš, ještě do bundy jsme je dávali,“ zasmála se, moje milá žena.
„Pamatuju, to byl ten výlet, jak jsme stáli nad tou pampeliškou a dohadovali jsme se jestli je nějaký rozdíl mezi stonkem a stvolem?“
„Jo, to bylo tam, ale až na louce pod lesem, kde byly ty bedly, jak už jsme jich tam většinu museli nechat, protože jsme je neměli kam dávat.“
Jsme prostě rádi spolu, když jsme spolu. A když nejsme, tak jsme taky rádi, protože si pak zase můžeme vyprávět a těšit se na sebe.
„Tak kolik máš? Ukaž. Já mám jenom dvě nový koření a jeden pepř, ale ještě jeden jsem rozkous’,“ vracím koření do prázdného talíře.
„Tak ten neplatí, ale to je stejně fuk, protože já mám půlku bobkáče a 3 nový koření, takže dneska meješ ty.“
„No, jó. To se hnedka pozná, kdo nandával polívku.“
Miroslava Dvořáčková
