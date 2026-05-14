Kuchyňské hovory

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Trumpeta, česnek, čokoláda, skákat, slovo

„U nás v rodině hrál na trubku strejda Pepa, ani nevím jestli to byla opravdu trubka, nebo pozoun. Byla jsem ještě úplně malá, když k nám chodívali na Štědrý večer a hráli nám pod okny ve mlejně. To bylo krásné. Byl všude sníh, zima, vůně vánoční kuchyně, cukroví, prskavek a do toho ta hudba. Otevřeli jsme okno, do kuchyně vběhla zima a čerstvý zimní vzduch, vyklonili jsme se a poslouchali.

Co následovalo už vůbec nevím, my jsme asi povečeřeli, podívali jsme se na pohádku a šli ke stromečku, ale kam šli muzikanti? Asi ke svým rodinám.

Vyprávím vám tady a práce nám stoj, je půl třetí, musíme sebou hodit, babička řekla v 6, tak to bude v 6, na ní se můžeme spolehnout, ta vždycky drží slovo.

Takže, co jsem to ještě potřebovala…, jo, česnek mám už tady. Jani, prolisuj ho a natři na ty kotlety a pak to osol a opepři. Děkuji ti.“

„Jo, jdu na to.“

„A na jaký nástroje hráli ti ostatní muzikanti, teto?“

„To už si nepamatuju, možná to celé vím proto, že strejda pak k nám přišel na něco teplého na malou návštěvu a měl v ruce tu trubku, já už fakt nevím. Ale určitě nebyl sám.

Marti, ty mi, prosím tě, skoč do špajzu pro čokoládu na vaření, a pak jí dej rozehřívat do vodní lázně.“

„Takže kotletky dáme do trouby, ještě trošku podlijeme a malinko kmínu. Ach jo už teď to voní krásně.“

„Holky, udělám ten dort navrchu s jahodama, nebo s malinama?“

„Mně chutná obojí, teto, tak to uděláme s obojím?“

„Já myslím, že k tomu čokoládovýmu krému se víc hodí maliny.“

„No, tak to jste mi poradily. Na zahradě je už všechno zralé, tak čeho bude víc, to bude na dortu. A co chutná nejvíc mamce?“

„Mamce taky chutná obojí. Tak já se jdu podívat na zahrádku, kolik je červených jahod a přinesu je.“

„A já natrhám zralé maliny, jo?“

„Dobře, co se nevejde na dort, to sníme se šlehačkou.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | čtvrtek 14.5.2026 10:04 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 28
  • Celková karma 4,74
  • Průměrná čtenost 71x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
