Kuchyňské hovory
„U nás v rodině hrál na trubku strejda Pepa, ani nevím jestli to byla opravdu trubka, nebo pozoun. Byla jsem ještě úplně malá, když k nám chodívali na Štědrý večer a hráli nám pod okny ve mlejně. To bylo krásné. Byl všude sníh, zima, vůně vánoční kuchyně, cukroví, prskavek a do toho ta hudba. Otevřeli jsme okno, do kuchyně vběhla zima a čerstvý zimní vzduch, vyklonili jsme se a poslouchali.
Co následovalo už vůbec nevím, my jsme asi povečeřeli, podívali jsme se na pohádku a šli ke stromečku, ale kam šli muzikanti? Asi ke svým rodinám.
Vyprávím vám tady a práce nám stoj, je půl třetí, musíme sebou hodit, babička řekla v 6, tak to bude v 6, na ní se můžeme spolehnout, ta vždycky drží slovo.
Takže, co jsem to ještě potřebovala…, jo, česnek mám už tady. Jani, prolisuj ho a natři na ty kotlety a pak to osol a opepři. Děkuji ti.“
„Jo, jdu na to.“
„A na jaký nástroje hráli ti ostatní muzikanti, teto?“
„To už si nepamatuju, možná to celé vím proto, že strejda pak k nám přišel na něco teplého na malou návštěvu a měl v ruce tu trubku, já už fakt nevím. Ale určitě nebyl sám.
Marti, ty mi, prosím tě, skoč do špajzu pro čokoládu na vaření, a pak jí dej rozehřívat do vodní lázně.“
„Takže kotletky dáme do trouby, ještě trošku podlijeme a malinko kmínu. Ach jo už teď to voní krásně.“
„Holky, udělám ten dort navrchu s jahodama, nebo s malinama?“
„Mně chutná obojí, teto, tak to uděláme s obojím?“
„Já myslím, že k tomu čokoládovýmu krému se víc hodí maliny.“
„No, tak to jste mi poradily. Na zahradě je už všechno zralé, tak čeho bude víc, to bude na dortu. A co chutná nejvíc mamce?“
„Mamce taky chutná obojí. Tak já se jdu podívat na zahrádku, kolik je červených jahod a přinesu je.“
„A já natrhám zralé maliny, jo?“
„Dobře, co se nevejde na dort, to sníme se šlehačkou.“
Miroslava Dvořáčková
