Kde bydlí Krteček?

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Rohlík, hrouda, krtek, krabička, klíč

Malý Tadeáš má dneska svátek. Byl už doma ze školy a čekal netrpělivě na rodiče, protože věděl, že bude oslava a asi dort a nějaké dárečky, zkrátka se už nemohl dočkat.

Podíval se na hodiny v kuchyni, ještě bylo málo, maminka vždycky chodí domů až když je ta menší ručička za čtyřkou a teď byla teprve na dvojce. „Ach jo, to je ještě doba“, zakoulel očima.

Vyndal si na lince z pytlíku rohlík a chystal se k odchodu. Zatímco se obouval vzal z krabičky na botníku klíč od bytu a vyšel ven.

Před domem jezdila na kole sem a tam sousedovic Maruška, byla ještě moc malá a chtěl se jí vyhnout, co by dělal s mrnětem, tak seběhl schody právě když se blížila k otočce na konci chodníku, zaběhl rychle za dům a schoval se pod rododendronem. Když slyšel jak se drnčení jejích postranních koleček blíží, tak ještě couvl a zabořil se patou do něčeho…velkého a měkkého. Lekl se, že je to psí hovínko, kterých tu bylo všude dost, ale ne, byla to sice hnědá hrouda, ale hrouda hlíny, byla to krtečina.

Dřepl si u toho objevu a tu ho napadlo, co vlastně dělá Krteček, když nehraje ve filmu? Když si nevyrábí kalhoty, nebo se nestará o květiny, nebo neposlouchá rádio a nebo nejezdí tím pěkným autíčkem?

Rozhrabe hlínu tak, aby viděl Krtkovi do bytu, ale není tam nic než díra, která vede dolů, pod zem a je tam tma. Klekne si a zašeptá do díry: „Krtku, Krtečku, jsi tam?“ Nic se neozývá, tak to zkusil hlasitěji: „Krtkuuu, jsi taam?“

A do ticha se za ním ozvalo: „ Táďo, co to tady děláš?“

„Nic, to není pro malý holky, jdi si jezdit.“

„Že tys volal na Krtečka?“

„Nevolal, jenom tady něco hledám!“

„Ale volal, já jsem Tě slyšela. Ale tady Krteček nebydlí. Tady bydlí opravdickej krtek. Krteček je namalovanej a bydlí v televizi.“

„No, dyť já vim. Dyť řikám, že tady jenom něco hledám, ne?“

Maruška oddrncala zpátky na chodník a Tadeáš vylezl z pod rododendronu. Cítil se trošku zahanbeně, uvědomil si, že ho to mrně přistihlo při tom jak volá na Krtka, on, školák. Šoural se zpátky ke vchodu, kolena špinavá a mokrá, ruce od hlíny.

Pod schody málem vrazil do maminky. „Tadeášku, ahoj, jdu trochu dřív, abych nachystala tu oslavu, přijede babička s dědou a mají pro tebe veliké překvapení. Tak mi pojď pomoct, ať to všechno stihneme.“


Autor: Miroslava Dvořáčková | středa 29.4.2026 11:36 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 16
  • Celková karma 4,57
  • Průměrná čtenost 77x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

