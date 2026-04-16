Jenda

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: delfín, slunce, radost, sen, racek Pan Kafíček je původní postava z námořnických vyprávění, která s kapitánem Pavlem připravujeme pro knihu.

Pan Kafíček, který je už několik měsíců na cestě za svými příbuznými na neznámé daleké ostrovy, vyšel z kajuty a s fajfkou se procházel po palubě.

Sluníčko svítilo, racek Frankie seděl na ráhně a pokřikoval na plavčíky, moře bylo klidnější než včera, ale stále foukal dobrý vítr a opíral se do plachet.

Cesta utíkala pomalu a pan Kafíček už znal celou loď zvenku i zevnitř, měl všechny knihy ze své i lodní knihovny přečtené a ochutnal všechny speciality lodního kuchaře.

Také už viděl velryby, létající ryby, žraloka, medúzy všech druhů a velikostí a dokonce se skamarádil s jedním delfínem, který s nimi plul několik dní. Vždycky se na pár hodin ztratil, a pak se zase vrátil. Pan Kafíček ho hned poznal, protože on vyskakoval z vody velmi zvláštním legračním způsobem. Vypadalo to jakoby se odrazil od hladiny a ve vzduchu se otočil a spadl vždycky na záda, strašně to plesklo a vystříkl gejzír vody. Pan Kafíček vykloněný z boku lodi se vždycky smál a házel delfínovi dobroty. Nakonec ho pojmenoval Jenda a delfín na jméno začal slyšet. Když na něj pan Kafíček zavolal: „Jendoo“ vždycky se vynořil a udělal svůj veselý skokanský kousek a taky se u toho smál, když viděl, jak se to panu Kafíčkovi líbí a jak se řehtá. Možná měl Jenda taky radost z toho přátelství a proto se tak dlouho vracel.

Jednou se zase u lodi Jenda objevil, pan Kafíček na něj mluvil a Jenda poslouchal, chvíli pod vodou a chvíli nad vodou. Vyprávěl mu svůj sen z předchozí noci: „ Víš kamaráde, jak jsi tady zase už delší dobu nebyl, tak se mi zdálo, že už jsme se asi viděli naposledy a přišlo mi to líto, že jsme se ani nerozloučili. Já vím, že vy to takhle neděláte, ale my lidi jo. V tom snu se mi i zastesklo, že jsem si tě ani nepohladil a to bych moc rád.“ Požádal ho tedy, aby vyskočil tak aby si ho mohl pohladit a Jenda chvíli svištěl podél boku lodi, pan Kafíček si lehl na břicho na palubu a natáhl ruku nad hladinu a Jenda vyskočil, bokem se otřel o páně Kafíčkovu ruku a zase zmizel pod vodou. Pak se vynořil, zachechtal se a pan Kafiček taky. Poděkoval mu a Jenda sebou třikrát srandovně plácl do vody a začal se vzdalovat.

Pak Kafíček mával a mával dokud ho ještě rozeznal mezi vlnami a věděl, že je to naposledy. Pak se zvedl z paluby, utřel si oči do kapesníku a vysmrkal se.


Autor: Miroslava Dvořáčková | čtvrtek 16.4.2026 12:06 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Den jako korálek

Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Mapa, indián, hlína, potok, hlubina tmy

15.4.2026 v 8:38 | Karma: 3,06 | Přečteno: 54x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Podzimní setkání

Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Liška, prst, kanál, mrak, srdce

14.4.2026 v 16:47 | Karma: 2,91 | Přečteno: 68x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Pouť

Tato povídka je napsaná jako první, doufám, že z mnoha, na základě 5 slov: Batoh, hodiny, slunce, čaj, krása Je to výzva na každý den za níž jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

14.4.2026 v 14:28 | Karma: 3,97 | Přečteno: 81x | Poezie a próza
Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 4
  • Celková karma 3,31
  • Průměrná čtenost 53x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

