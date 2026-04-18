Jeden večer v lese
Plechová už trochu narezlá malovaná krabička na čaj se povalovala vedle ohniště a jak se rozhlížel spíše po vršcích kopl do ní a vydalo to plechový, ale ne prázdný zvuk.
Podíval se, co to bylo a krabičku zvedl ze země. Prohlížel si orientální dekor s palmami na pozadí moře v náladě západu slunce, české nápisy a zvláštní font. Zarachtal krabičkou, no jo, něco tam je, tak ji otevřel a vylinula se příjemná jasmínová vůně. Je tam opravdu čaj, kdo by to byl řekl. Blížil se soumrak, tak honem nasbírat nějaké dříví dokud je ještě trochu vidět. Pak se rozdělával oheň a vybalili se buřty a kousek chleba, tak šup s nimi na klacek a nad plameny. Nakonec se z batohu vykutálel omlácený plecháček, naplnil ho vodou z blízké studánky a položil na kámen na kraji ohniště. Než se dopekl buřt voda v plecháčku už vře, trošku ho odstaví, aby voda malinko zchladla. Zatím s chutí sní buřt a do černa opečený chleba. Potom otevře nalezenou krabičku a dvě špetky jasmínového čaje nasype do plecháčku. Hodila by se hezká konvička, ale to není jeho běžné vybavení na čundru. Nevadí, i takhle to bude vzácný okamžik, protože si myslel, že bude celý víkend o vodě. Napije se prvním douškem a je to velmi krásný zážitek, lehne si na záda vedle ohniště a sleduje černé koruny stromů, hvězdy mezi nimi prosvítají jen sem tam, listnaté stromy jsou tady velmi husté.
Když obřadně dopije vzácný čaj, začne se shánět po baterce, vyloží skoro celý batoh, ale není tam. Potřebuje si ještě mezi stromy natáhnout plachtu, „co kdyby přišel k ránu déšť“, včera to hlásili. Musí tedy improvizovat a vyrobit si louč, prozatím jen z hořícího klacku. Když najde vhodné tři stromy, zapíchne klacek do země mezi stromy a přivazuje plachtu.
Pak se vrátí k ohni, nanosí si věci do přístřešku a sedne si ještě na chvíli do listí a pozoruje plameny. Klíží se mu oči, ale magie ohně je mocná a ještě chvíli se vydrží dívat…
Miroslava Dvořáčková
