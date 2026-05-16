Jarní příhoda na pláži
Žhavé slunce ohřívalo mořskou hladinu, každá vlna blížící se k pláži byla teplejší a teplejší. Malá chobotnička, která obydlela malovanou amforu převalující se na dně moře mezi kameny se vydala na plavecký výlet. Na dně ještě byla pořádná zima, ale u hladiny to bylo příjemnější. Chtěla se trošku ohřát a taky se jí zastesklo po společnosti nějakého přátelského živého tvora.
Obeplula přístavní molo a podél kamenitého útesu se blížila k pláži. Bylo jaro a ještě tu moc lidí nebylo. Chobotnička se odvážila velmi blízko ke břehu a chvíli se nechala unášet malými vlnkami. Jenže pak přišla jedna trošku větší a ta ji vynesla až na písek. Tam bylo teplíčko, pochvalovala si, jenže voda se po té jedné větší vlně stáhla zase daleko a písek byl najednou příliš suchý. Snažila se plazit zpět do moře, ale šlo to po suchém písku ztuha a pomalu, když v tom chobotničku zalehl stín. Trochu to trvá, když jste chobotnice, než se na takovém povrchu otočíte, abyste zjistili, co se to nad vámi tyčí a je to příliš blízko, ale povedlo se a chobotnička uviděla malého člověka s kyblíčkem a dalšími barevnými věcmi.
Dřepl si k ní a prohlížel si to zvláštní blánovité roztažené stvoření. Ohlédl se, jestli ho větší člověk sleduje, ale ten se bavil s dalším velkým člověkem a malému teď nevěnoval pozornost.
Malý si tedy sedl k chobotničce a začal na ni mluvit. Ale ona nedbala nesrozumitelných zvuků a dál se snažila odplazit do vody. Malý viděl, jak jí to jde těžko, tak si k ní klekl a snažil se chapadélka odlepovat od písku, aby jí pomohl a dál něco povídal. Pak se zvedl a došel nabrat do kyblíčku vodu. Donesl ji a polil chobotničku, to jí trošku ubralo přilnavosti a mohla se zase o kousek přiblížit vodě.
Naštěstí pak přišla další větší vlnka a ta ji vzala s sebou do hlubší vody. Malý se za ní rozběhl, ale to už chobotnička hbitě odplouvala k nejbližšímu úkrytu. Zpod kamenů hráze se za malým dívala, pak ze dna zvedla růžový třpytivý kamínek a vydala se ještě jednou na tu nebezpečnou cestu k pláži. Tentokrát se ale nenechala vzít vlnkou, jen rychle připlula, upustila před malým člověkem kamínek na dno a jedním kmitem zase byla pryč.
Malý se natáhl pro kamínek, v dlani si ho prohlížel, pak se rozběhl na břeh a ukazoval ho velkému a zase něco nesrozumitelného říkal a rozhazoval ručkama a ukazoval do vody. Velký ho pohladil a šel s ním. Stáli spolu ve vodě, dívali se skrz ohřátou hladinu na vlnkovaný písek na dně a něco si povídali.
Chobotnička se pomalu vracela do své amforky za molem a neříkala si nic, jen všechna její nervová zakončení pociťovala teplo.
Miroslava Dvořáčková
Kuchyňské hovory
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Trumpeta, česnek, čokoláda, skákat, slovo
Miroslava Dvořáčková
Malý rozhovor
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Katamarán, kačenka, kilo, krokodýl, kupa
Miroslava Dvořáčková
Malé drama na Isla de Montaña Clara
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Lumpin, moře, vlna, dno, víla
Miroslava Dvořáčková
Chorvatské setkání
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Cigareta, juice, skicák, travarica, kafe
Miroslava Dvořáčková
Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Racek, vajíčko, kopr, proud, krabice
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Mladých na úřadu práce výrazně přibylo, absolventům konkuruje AI
Na úřadech práce letos razantně přibylo mladistvých a čerstvých absolventů škol, kteří navíc hůře...
Větrné elektrárny ve Vrančicích na Příbramsku nebudou, lidé je odmítli v referendu
Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo...
Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě
Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový...
Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci
Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní...
- Počet článků 29
- Celková karma 4,61
- Průměrná čtenost 71x