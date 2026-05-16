Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jarní příhoda na pláži

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Moře, vlna, slunce, chobotnička, kamínek

Žhavé slunce ohřívalo mořskou hladinu, každá vlna blížící se k pláži byla teplejší a teplejší. Malá chobotnička, která obydlela malovanou amforu převalující se na dně moře mezi kameny se vydala na plavecký výlet. Na dně ještě byla pořádná zima, ale u hladiny to bylo příjemnější. Chtěla se trošku ohřát a taky se jí zastesklo po společnosti nějakého přátelského živého tvora.

Obeplula přístavní molo a podél kamenitého útesu se blížila k pláži. Bylo jaro a ještě tu moc lidí nebylo. Chobotnička se odvážila velmi blízko ke břehu a chvíli se nechala unášet malými vlnkami. Jenže pak přišla jedna trošku větší a ta ji vynesla až na písek. Tam bylo teplíčko, pochvalovala si, jenže voda se po té jedné větší vlně stáhla zase daleko a písek byl najednou příliš suchý. Snažila se plazit zpět do moře, ale šlo to po suchém písku ztuha a pomalu, když v tom chobotničku zalehl stín. Trochu to trvá, když jste chobotnice, než se na takovém povrchu otočíte, abyste zjistili, co se to nad vámi tyčí a je to příliš blízko, ale povedlo se a chobotnička uviděla malého člověka s kyblíčkem a dalšími barevnými věcmi.

Dřepl si k ní a prohlížel si to zvláštní blánovité roztažené stvoření. Ohlédl se, jestli ho větší člověk sleduje, ale ten se bavil s dalším velkým člověkem a malému teď nevěnoval pozornost.

Malý si tedy sedl k chobotničce a začal na ni mluvit. Ale ona nedbala nesrozumitelných zvuků a dál se snažila odplazit do vody. Malý viděl, jak jí to jde těžko, tak si k ní klekl a snažil se chapadélka odlepovat od písku, aby jí pomohl a dál něco povídal. Pak se zvedl a došel nabrat do kyblíčku vodu. Donesl ji a polil chobotničku, to jí trošku ubralo přilnavosti a mohla se zase o kousek přiblížit vodě.

Naštěstí pak přišla další větší vlnka a ta ji vzala s sebou do hlubší vody. Malý se za ní rozběhl, ale to už chobotnička hbitě odplouvala k nejbližšímu úkrytu. Zpod kamenů hráze se za malým dívala, pak ze dna zvedla růžový třpytivý kamínek a vydala se ještě jednou na tu nebezpečnou cestu k pláži. Tentokrát se ale nenechala vzít vlnkou, jen rychle připlula, upustila před malým člověkem kamínek na dno a jedním kmitem zase byla pryč.

Malý se natáhl pro kamínek, v dlani si ho prohlížel, pak se rozběhl na břeh a ukazoval ho velkému a zase něco nesrozumitelného říkal a rozhazoval ručkama a ukazoval do vody. Velký ho pohladil a šel s ním. Stáli spolu ve vodě, dívali se skrz ohřátou hladinu na vlnkovaný písek na dně a něco si povídali.

Chobotnička se pomalu vracela do své amforky za molem a neříkala si nic, jen všechna její nervová zakončení pociťovala teplo.


Autor: Miroslava Dvořáčková | sobota 16.5.2026 9:25 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Kuchyňské hovory

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Trumpeta, česnek, čokoláda, skákat, slovo

14.5.2026 v 10:04 | Karma: 2,22 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Malý rozhovor

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Katamarán, kačenka, kilo, krokodýl, kupa

13.5.2026 v 9:54 | Karma: 0 | Přečteno: 32x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Malé drama na Isla de Montaña Clara

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Lumpin, moře, vlna, dno, víla

12.5.2026 v 12:29 | Karma: 0 | Přečteno: 32x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Chorvatské setkání

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Cigareta, juice, skicák, travarica, kafe

11.5.2026 v 14:34 | Karma: 6,43 | Přečteno: 119x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Racek, vajíčko, kopr, proud, krabice

8.5.2026 v 18:29 | Karma: 2,66 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Mladých na úřadu práce výrazně přibylo, absolventům konkuruje AI

ilustrační snímek
16. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na úřadech práce letos razantně přibylo mladistvých a čerstvých absolventů škol, kteří navíc hůře...

Větrné elektrárny ve Vrančicích na Příbramsku nebudou, lidé je odmítli v referendu

Větrné turbíny poblíž silnice U.S. Route 77 v jižním Texasu v Lyfordu (6. února...
16. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo...

Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě

ilustrační snímek
16. května 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový...

Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci

ilustrační snímek
16. května 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 29
  • Celková karma 4,61
  • Průměrná čtenost 71x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.